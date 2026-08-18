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Челси сложи астрономическа цена на Педро Нето

Челси сложи астрономическа цена на Педро Нето

18 Август, 2026 06:16 352 0

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Лондонският клуб вдига летвата на трансферния пазар, докато Ал-Хилал и Манчестър Сити дебнат за португалската звезда

Челси сложи астрономическа цена на Педро Нето - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

истински трансферен трилър се превърна сагата около Педро Нето, след като Челси изненада всички с изключително висока оценка за португалското си крило. Според авторитетни източници като BBC, Daily Mail и журналиста Бен Джейкъбс, лондончани са поставили цена от внушителните 100 милиона паунда за 26-годишния футболист.

Докато Ал-Хилал вече е постигнал договорка с Нето относно личните му условия, официална оферта към Челси все още липсва. Саудитският клуб обаче не е единственият, който следи ситуацията с интерес – Манчестър Сити също е сред кандидатите за подписа на португалеца, което допълнително разпалва интригата около бъдещето му.

Причината за тази главозамайваща цена се крие в динамиката на настоящия трансферен прозорец. Според Daily Mail, Челси се позовава на скорошни сделки с флангови нападатели, които значително повишиха стандартите на пазара. Пример за това са потенциалният трансфер на Ян Диоманде към Реал Мадрид за 140 милиона евро, както и исканата от ПСЖ сума за Брадли Баркола, която също надхвърля 100 милиона.

Само преди няколко месеца Челси брои 54 милиона паунда на Уулвърхамптън, за да привлече Нето в редиците си. Португалецът вече се утвърди като титуляр, а в последната контрола срещу Реал Сосиедад демонстрира отлична форма и заслужи похвали от фенове и специалисти.


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