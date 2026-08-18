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Обамеянг с гол при завръщането на Депортиво в Ла Лига

Обамеянг с гол при завръщането на Депортиво в Ла Лига

18 Август, 2026 07:47 365 0

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  • испания-
  • футбол

Вълнуващо начало за Депортиво в елита

Обамеянг с гол при завръщането на Депортиво в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След години отсъствие от най-високото ниво на испанския футбол, Депортиво Ла Коруня се завърна в Ла Лига с емоционално равенство 1:1 срещу коравия тим на Елче. Атмосферата на стадион „Риасор“ бе наелектризирана, а феновете станаха свидетели на истински футболен спектакъл още в първия кръг на новия сезон.

Ветеранът Пиер-Емерик Обамеянг, познат с головия си нюх от престоя си в Борусия Дортмунд, Арсенал, Барселона и Челси, откри резултата в 21-ата минута. След прецизно подаване от Лоренцо Аматучи, 37-годишният нападател демонстрира класа и хладнокръвие, изпращайки топката в мрежата на гостите.

Втората част на срещата премина под диктовката на Елче, които постепенно наложиха контрол и започнаха да създават опасности пред вратата на домакините. Усилията им дадоха резултат в 76-ата минута, когато Гонсало Вияр изведе Марк Агуадо в наказателното поле, а последният не сгреши и оформи крайното 1:1.

Така двата отбора си поделиха точките в един напрегнат и динамичен сблъсък.

В следващия кръг Депортиво ще се изправи срещу друг новак в елита – Малага, този път като гост. Елче пък ще има тежката задача да приеме шампиона Барселона на своя „Мануел Мартинес Валеро“.


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