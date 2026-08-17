Мин Аун Хлайн в Москва: Мианма и Русия задълбочават стратегическото си партньорство

Ръководителят на подкрепяното от военната хунта правителство на Мианма Мин Аун Хлайн замина на официално посещение в Русия, където ще проведе разговори с президента Владимир Путин. Целта на визитата е укрепване на двустранните отношения и задълбочаване на стратегическото сътрудничество, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на държавни медии, предава БТА.

Мин Аун Хлайн е излетял рано тази сутрин от столицата Найпидо, придружен от членове на кабинета си. В Москва той ще се срещне с Путин и други високопоставени руски представители.

Според държавната телевизия MRTV разговорите ще бъдат посветени на двустранните отношения, икономическите и социалните въпроси, както и на сътрудничеството в сферата на сигурността.

Русия, наред с Китай, е сред основните международни поддръжници на Мианма и важен доставчик на оръжие за военните власти в страната.

Руско производство изтребители се използват от мианманската армия при операциите срещу територии, контролирани от етнически малцинства, част от които са съюзени с продемократичните сили на съпротивата.

Посещението на Мин Аун Хлайн е поредна стъпка към задълбочаване на отношенията между Москва и Найпидо, особено в областта на отбраната и сигурността.

Лидерът на Мианма вече се срещна с Путин през септември миналата година по време на форума „Световна ядрена седмица“ в Москва.

Путин не е посещавал Мианма досега.