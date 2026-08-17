Мин Аун Хлайн в Москва: Мианма и Русия задълбочават стратегическото си партньорство

Ръководителят на подкрепяното от военната хунта правителство на Мианма Мин Аун Хлайн замина на официално посещение в Русия, където ще проведе разговори с президента Владимир Путин. Целта на визитата е укрепване на двустранните отношения и задълбочаване на стратегическото сътрудничество, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на държавни медии, предава БТА.
Мин Аун Хлайн е излетял рано тази сутрин от столицата Найпидо, придружен от членове на кабинета си. В Москва той ще се срещне с Путин и други високопоставени руски представители.
Според държавната телевизия MRTV разговорите ще бъдат посветени на двустранните отношения, икономическите и социалните въпроси, както и на сътрудничеството в сферата на сигурността.
Русия, наред с Китай, е сред основните международни поддръжници на Мианма и важен доставчик на оръжие за военните власти в страната.
Руско производство изтребители се използват от мианманската армия при операциите срещу територии, контролирани от етнически малцинства, част от които са съюзени с продемократичните сили на съпротивата.
Посещението на Мин Аун Хлайн е поредна стъпка към задълбочаване на отношенията между Москва и Найпидо, особено в областта на отбраната и сигурността.
Лидерът на Мианма вече се срещна с Путин през септември миналата година по време на форума „Световна ядрена седмица“ в Москва.
Путин не е посещавал Мианма досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
12:41 17.08.2026
2 защитници на семейните ценности
Коментиран от #6
12:42 17.08.2026
3 Мисирка
Коментиран от #4, #9
12:44 17.08.2026
4 Ъъъъ
До коментар #3 от "Мисирка":Тя откъде да знае , що е Бирма?
Коментиран от #16
12:51 17.08.2026
5 Народът го е казал
Талибани, военни хунти и треторазрядни африкански диктаторчета.... приятелите на путин!
Коментиран от #7
12:51 17.08.2026
6 Ъъъъ
До коментар #2 от "защитници на семейните ценности":Защото взима пример от видният евроатлантик и приятел на Сорос - Бойко Борисов!
12:54 17.08.2026
7 Мдаа
До коментар #5 от "Народът го е казал":Затова СЯЩ сложиха, инсталираха в Сирия свой приятел, който преди това бяха обявили за международен терорист.🤣😂🤣😂. Ег...ти логиката.
12:56 17.08.2026
8 Серьога
12:56 17.08.2026
9 Серьога
До коментар #3 от "Мисирка":а ти виж как си написал "миcирка"!
12:59 17.08.2026
10 Дзак
13:02 17.08.2026
11 гост
13:18 17.08.2026
12 РФ е един огромен КЕН eф !
Поне си приличат визуално.
13:19 17.08.2026
13 вярно ли?
Никой друг не им ходи на крака на тези дваци!
13:19 17.08.2026
14 оня с коня
13:21 17.08.2026
15 Възраждане
13:26 17.08.2026
16 Преслава
До коментар #4 от "Ъъъъ":Бирмата всеки го знае
13:27 17.08.2026
17 Факти:
Коментиран от #18
13:38 17.08.2026
18 Май се
До коментар #17 от "Факти:":обърка с кииифф! Там стана точно така!
Коментиран от #22
13:39 17.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Е пък точно дружбата с подобни главорези
13:42 17.08.2026
21 Нексус
Държавата се казва МианмаР!!!
Как в официален сайт ще ползвате съкращения?????
Република Съюз Мианмар3 (на бирмански: накратко Мианмар или Мианма; преди известна като Бирмански съюз или Бирма)
13:43 17.08.2026
22 Факти
До коментар #18 от "Май се":Чети, бре! Имаш интернет. Не сме във времената на хартиените вестници. Лъжите ги хващаме за секунди.
13:45 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Няма край руският позор
13:50 17.08.2026
25 Джooooо пaaaaаацyyуулaaaaaaa👋 💯 👈
13:50 17.08.2026