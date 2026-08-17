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Мин Аун Хлайн в Москва: Мианма и Русия задълбочават стратегическото си партньорство

Мин Аун Хлайн в Москва: Мианма и Русия задълбочават стратегическото си партньорство

17 Август, 2026 12:35 927 25

  • москва-
  • мианма-
  • русия-
  • стратегическо партньорство

Лидерът на подкрепяното от военната хунта правителство ще разговаря с Владимир Путин за сигурността, икономиката и двустранните отношения

Мин Аун Хлайн в Москва: Мианма и Русия задълбочават стратегическото си партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на подкрепяното от военната хунта правителство на Мианма Мин Аун Хлайн замина на официално посещение в Русия, където ще проведе разговори с президента Владимир Путин. Целта на визитата е укрепване на двустранните отношения и задълбочаване на стратегическото сътрудничество, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на държавни медии, предава БТА.

Мин Аун Хлайн е излетял рано тази сутрин от столицата Найпидо, придружен от членове на кабинета си. В Москва той ще се срещне с Путин и други високопоставени руски представители.

Според държавната телевизия MRTV разговорите ще бъдат посветени на двустранните отношения, икономическите и социалните въпроси, както и на сътрудничеството в сферата на сигурността.

Русия, наред с Китай, е сред основните международни поддръжници на Мианма и важен доставчик на оръжие за военните власти в страната.

Руско производство изтребители се използват от мианманската армия при операциите срещу територии, контролирани от етнически малцинства, част от които са съюзени с продемократичните сили на съпротивата.

Посещението на Мин Аун Хлайн е поредна стъпка към задълбочаване на отношенията между Москва и Найпидо, особено в областта на отбраната и сигурността.

Лидерът на Мианма вече се срещна с Путин през септември миналата година по време на форума „Световна ядрена седмица“ в Москва.

Путин не е посещавал Мианма досега.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    10 12 Отговор
    Хаяско само с такива се среща.

    12:41 17.08.2026

  • 2 защитници на семейните ценности

    10 13 Отговор
    Защо обаче Русия води в статистиката за разводи и целият им политически елит крие незаконни деца в прогнилият запад?

    Коментиран от #6

    12:42 17.08.2026

  • 3 Мисирка

    14 2 Отговор
    държавата се казва Мианмар! Ако миси ката иска да е полит-коректна може да използва просто името Бирма!

    Коментиран от #4, #9

    12:44 17.08.2026

  • 4 Ъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирка":

    Тя откъде да знае , що е Бирма?

    Коментиран от #16

    12:51 17.08.2026

  • 5 Народът го е казал

    11 9 Отговор
    Кажи ми какви са приятелите ти за да ти кажа какъв си...
    Талибани, военни хунти и треторазрядни африкански диктаторчета.... приятелите на путин!

    Коментиран от #7

    12:51 17.08.2026

  • 6 Ъъъъ

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "защитници на семейните ценности":

    Защото взима пример от видният евроатлантик и приятел на Сорос - Бойко Борисов!

    12:54 17.08.2026

  • 7 Мдаа

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Народът го е казал":

    Затова СЯЩ сложиха, инсталираха в Сирия свой приятел, който преди това бяха обявили за международен терорист.🤣😂🤣😂. Ег...ти логиката.

    12:56 17.08.2026

  • 8 Серьога

    5 9 Отговор
    Май Мyн Клон става партньор на Пyт ин! Ще го качва на клона с питателни банани! Дайте и мене ина банана!

    12:56 17.08.2026

  • 9 Серьога

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирка":

    а ти виж как си написал "миcирка"!

    12:59 17.08.2026

  • 10 Дзак

    7 1 Отговор
    Не знам за Ормуз, но в Черно Море за два дни не сме видяли нито един кораб да минава!

    13:02 17.08.2026

  • 11 гост

    3 6 Отговор
    снаряди и ракети....с това се задълбочава сътрудничеството...леле как ги чака Москва.

    13:18 17.08.2026

  • 12 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 7 Отговор
    Новите братя на московските opки ! Там им е мястото.
    Поне си приличат визуално.

    13:19 17.08.2026

  • 13 вярно ли?

    3 6 Отговор
    Ехеехе колко ценни съюзници - тези са номер две след талибаните ;-)
    Никой друг не им ходи на крака на тези дваци!

    13:19 17.08.2026

  • 14 оня с коня

    3 6 Отговор
    Наблюдаваме СЪЩАТА Руски-Сирийска История,но в умален Мащаб- Гореща Молба от Местния Диктатор към Русия да си построи Бази в Държавата му и да му Гарантира Властването.Видяхме какво стана в сирия,същото ще стане и в тая държавичка.

    13:21 17.08.2026

  • 15 Възраждане

    7 3 Отговор
    Приветстваме братски Мианмар в Остта на Доброто и в борбата срещу неонацизма по света

    13:26 17.08.2026

  • 16 Преслава

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ":

    Бирмата всеки го знае

    13:27 17.08.2026

  • 17 Факти:

    4 3 Отговор
    Отношенията между Русия и Мианмар рязко се подобриха след като военната хунта взе властта. 5300 убити на мирен протест, 100000 убити общо, 27000 арестувани, над 3000000 бежанци.

    Коментиран от #18

    13:38 17.08.2026

  • 18 Май се

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Факти:":

    обърка с кииифф! Там стана точно така!

    Коментиран от #22

    13:39 17.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е пък точно дружбата с подобни главорези

    2 2 Отговор
    Не е най-подходящия повод да се покаже любовта към Русия. Възраждането, за тебе се отнася най-напред.

    13:42 17.08.2026

  • 21 Нексус

    2 0 Отговор
    И вашият сайт ли е толкова неграмотен?
    Държавата се казва МианмаР!!!
    Как в официален сайт ще ползвате съкращения?????


    Република Съюз Мианмар3 (на бирмански: накратко Мианмар или Мианма; преди известна като Бирмански съюз или Бирма)

    13:43 17.08.2026

  • 22 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Май се":

    Чети, бре! Имаш интернет. Не сме във времената на хартиените вестници. Лъжите ги хващаме за секунди.

    13:45 17.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Няма край руският позор

    2 0 Отговор
    Позор,позор,позор!Няма.

    13:50 17.08.2026

  • 25 Джooooо пaaaaаацyyуулaaaaaaa👋 💯 👈

    2 0 Отговор
    Докъде се докара жужака- до ким ,мианма и аятолаха😂🤣😅

    13:50 17.08.2026

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