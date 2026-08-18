Гьозтепе и Самсунспор си поделиха точките в голов трилър

Сезонът в турската Суперлига стартира с истински футболен спектакъл, в който воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 3:3 като гост на Самсунспор.

Още в третата минута Алекс Матош даде преднина на гостите от Гьозтепе, с което постави началото на головата фиеста.

Домакините от Самсунспор обаче не се стъписаха и обърнаха развоя на срещата още преди почивката. Първо Мариус бе точен от бялата точка в 30-ата минута, а малко преди края на първата част Емре Кълънч реализира за 2:1.

Веднага след началото на второто полувреме Синклер Армстронг възстанови равенството.

В 58-ата минута Самсунспор получи нов шанс от дузпа. Мариус отново застана зад топката, но този път не успя да преодолее вратаря на Гьозтепе.

В 65-ата минута Ефкан Бекироглу върна предимството на гостите след прецизна асистенция от Жандерсон, но драмата не приключи дотук.

В последните секунди на редовното време Джелил Юксел се възползва от подаване на Фатих Кая и оформи крайното 3:3.