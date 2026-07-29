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Голямо напрежение в лагера на Университатя Крайова броени часове преди мача с Левски

Голямо напрежение в лагера на Университатя Крайова броени часове преди мача с Левски

29 Юли, 2026 15:30 465 0

  • университатя крайова-
  • левски-
  • футбол

В основата на конфликта е забраната, наложена от УЕФА, която не позволява на фенове на Левски да присъстват на стадиона в Крайова

Голямо напрежение в лагера на Университатя Крайова броени часове преди мача с Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голямо напрежение в лагера на Университатя Крайова часове преди мача-реванш срещу Левски. Директорът на клуба Павел Бадя коментира остро реакцията на собствените им привърженици от фракцията „Peluza Nord“, които се обявиха против клубното ръководство.

В основата на конфликта е забраната, наложена от УЕФА, която не позволява на фенове на Левски да присъстват на стадиона в Крайова.

Въпреки забраната, фенове на Левски са намерили начин да се сдобият с билети в секторите, предназначени за домакините. Ръководството на румънския отбор е разбрало за действията на българските фенове и е блокирало достъпа им. Мярката предизвика гнева на привържениците, които публикуваха гневно съобщение срещу ръководството на Университатя.

От своя страна Павел Бадя изрази недоумението си от протеста на феновете в интервю за предаването "Fotbal Show".

"Това е решение, което УЕФА взе, и ми се струва нормално да го спазваме. Това е решение на УЕФА. Не разбирам това недоволство. Убеден съм, че нещата ще се успокоят и повечето фенове на Университатя Крайова ще погледнат на това решение с разбиране", заяви Бадя..


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