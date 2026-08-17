Веселин Топалов и Гари Каспаров се завръщат на шахматната сцена: Епичен дуел по шахмат 960 в Сейнт Луис

Две от най-ярките звезди в историята на шахмата – Веселин Топалов и Гари Каспаров – ще премерят сили в уникален демонстративен сблъсък по шахмат 960, познат още като „Шахмат на Фишер“. Събитието ще се проведе в шахматната столица на Америка – Сейнт Луис, и обещава да разпали страстите на феновете по цял свят.

Дългоочакваният двубой стартира на 11 септември и ще продължи три дни, през които двамата гросмайстори ще изиграят общо 12 партии. Форматът е динамичен и разнообразен – всеки ден ще се провеждат по четири срещи: две по ускорен шахмат (рапид) с контрола от 25 минути плюс 10 секунди добавка на ход, и две по блиц с 5 минути плюс 2 секунди на ход. Това гарантира зрелищни обрати и напрегнати моменти до последния миг.

Топалов и Каспаров не за първи път застават един срещу друг на шахматната дъска. Последната официална партия на Каспаров, който днес се състезава с хърватски паспорт, бе именно срещу българския шампион през 2005 година на престижния турнир в Линарес. Тогава Топалов излезе победител в директния им сблъсък, макар Каспаров да триумфира в крайното класиране. През 2018 година двамата отново се срещнаха в демонстративен мач в Сейнт Луис, където българинът надделя с 14,5:11,5 точки.

Този път двамата ще премерят сили в нестандартния формат шахмат 960, създаден от легендарния Боби Фишер. При него началната подредба на фигурите се определя на случаен принцип, което елиминира заучените дебюти и поставя на изпитание креативността и интуицията на играчите. Именно този формат обещава да разкрие неподозирани тактически и стратегически идеи от страна на двамата шампиони.

Новината за предстоящия мач бе потвърдена от мениджъра на Топалов – Силвио Данаилов, и вече предизвика вълна от ентусиазъм сред шахматната общност. Сблъсъкът между Топалов и Каспаров не е просто спортно събитие – това е истински празник за ценителите на интелектуалните битки, които ще станат свидетели на нова страница в историята на шахмата.