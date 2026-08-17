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Световната шампионка Стилияна Николова: "Много съм горда!"

Световната шампионка Стилияна Николова: "Много съм горда!"

17 Август, 2026 22:22 468 5

  • стилияна николова-
  • световното първенство-
  • художествена гимнастика-
  • франкфурт-
  • германия-
  • бухалки

Гимнастичката спечели златото на бухалки

Световната шампионка Стилияна Николова: "Много съм горда!" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стилияна Николова говори при завръщането си след впечатляващото представяне на Световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Франкфурт, Германия.

Българката спечели четири медала - един златен във финала на бухалки, както и три сребърни отличия - в многобоя, на лента и в отборното, като осигури на България квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

"Определено медалите тежат, както физически - така и чисто като подготовка и психика", заяви Николова.

"Много се радвам, че успяхме да стигнем до този желан връх. Моментът, в който се разплаках и прегърнах моята треньорка, беше моментът, в който осъзнах, че съм световна шампионка. Има още време до рождения ми ден. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда. Сега има две седмици почивка, след което започва подготовка за новия сезон", каза още шампионката.


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  • 1 Значии...

    2 5 Отговор
    И аз познавам много гимнастички!
    Щом спорта е да се върти бухалката.....

    22:27 17.08.2026

  • 2 Красота!

    8 1 Отговор
    Изящество!

    22:29 17.08.2026

  • 3 нннн

    2 0 Отговор
    Ако участваха Боко и Шиши, Стилияна щеше да е трета на бухалка.

    22:34 17.08.2026

  • 4 голяма сладурана

    3 0 Отговор
    Невероятна чаровница, артистична, талантлива и емоционална, буквално покори публиката, която изпадаше в еуфория на всяко нейно изпълнение. Да ни е живо и здраво момичето и още да ни радва, че радостите ни са прекалено малко.

    22:37 17.08.2026

  • 5 1111

    0 0 Отговор
    Който е гледал поне малко от състезанието ще знае, че беше много много ощетена.

    23:00 17.08.2026

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