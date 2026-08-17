Световната шампионка Стилияна Николова: "Много съм горда!"

Стилияна Николова говори при завръщането си след впечатляващото представяне на Световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Франкфурт, Германия.

Българката спечели четири медала - един златен във финала на бухалки, както и три сребърни отличия - в многобоя, на лента и в отборното, като осигури на България квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

"Определено медалите тежат, както физически - така и чисто като подготовка и психика", заяви Николова.

"Много се радвам, че успяхме да стигнем до този желан връх. Моментът, в който се разплаках и прегърнах моята треньорка, беше моментът, в който осъзнах, че съм световна шампионка. Има още време до рождения ми ден. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда. Сега има две седмици почивка, след което започва подготовка за новия сезон", каза още шампионката.