Контузии и преумора: Защо Алкарас и Сабаленка „дадоха заден“ преди US Open 2026?

Световният тенис елит преминава през критичен период на физическо изтощение, което доведе до шокиращи рокади в разгара на летния сезон на твърди кортове.

Големите новини от последните часове изправиха феновете на нокти: Карлос Алкарас и Арина Сабаленка официално се оттеглиха от престижния турнир Canadian Open. Решението на двете суперзвезди да прескочат надпреварата в Канада (провеждаща се между 2 и 13 август) повдигна въпроса какво се случва с лидерите в тура и доколко застрашено е участието им на последната за годината надпревара от Големия шлем в Ню Йорк.

Травмата на Алкарас: Китката отново диктува правилата

Испанският феномен Карлос Алкарас, който започна годината ударно с триумф на Australian Open 2026, за да оформи своя кариерен Голям шлем, се сблъска с тежка реалност. Упорита контузия в китката, която го извади от строя по време на сезона на клей и го лиши от участие на Ролан Гарос и Уимбълдън, продължава да създава сериозни проблеми. Според информация на спортната секция на ВВС, медицинският щаб на Алкарас е преценил, че рискът от усложнение на твърдите кортове в Канада е твърде голям. Целта на щаба му е пълно възстановяване за US Open, където той трябва да защитава титлата си.

Тактическото отстъпление на Сабаленка: Презареждане за Ню Йорк

Ситуацията при лидерката в ранглистата на WTA Арина Сабаленка е по-различна, но не по-малко тревожна. Беларускинята, която натрупа огромен брой мачове от началото на сезона (36 победи и едва 3 загуби) и наскоро отбеляза юбилейната си 100-тна седмица на върха, страда от сериозно натрупване на умора. След неочакваното си отпадане на осминафиналите на Уимбълдън 2026 от Наоми Осака, Сабаленка открито сподели пред медиите, че има нужда „да забрави за тениса за кратко“. Нейното решение да откаже турнира в Канада е чисто стратегическо – тя иска да избегне физически срив и да атакува трета поредна титла на сингъл в Ню Йорк.

Светлина в тунела: Изненадващият съюз на Сабаленка и Джокович

Въпреки че Сабаленка и Алкарас пропускат Канада, организаторите на US Open намериха начин да компенсират феновете с грандиозна новина. Беше официално потвърдено, че Арина Сабаленка и Новак Джокович ще играят заедно на смесени двойки в Ню Йорк. Промененият формат на турнира, който ще се проведе в седмицата преди мачовете на сингъл, привлече рекорден интерес благодарение на огромните финансови стимули от страна на Американската тенис асоциация (USTA). Директорът на асоциацията Крейг Тайли потвърди пред сайта на Olympics, че този звезден тандем е гарантиран, докато Карлос Алкарас и Яник Синер (който също се оттегли от Канада) на този етап липсват от списъците за двойки поради желанието си да съхранят своите сили.

Към момента тенис обществеността остава в очакване на следващите стъпки на Алкарас, като испанските медии загатват, че той може да направи единствен опит за игрова практика на Мастърса в Синсинати в средата на август, преди да вземе окончателно решение за Откритото първенство на САЩ.