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Стотици милиони евро потъват в дупките по пътищата на Северозапада
  Тема: Войната на пътя

Стотици милиони евро потъват в дупките по пътищата на Северозапада

18 Август, 2026 15:43 817 24

  • пътища-
  • дупки-
  • северозападна българия

Основна причина за инфраструктурното изоставане на Северна България остава липсата на завършени магистрали и сериозното забавяне при изграждането на вертикалните транспортни коридори

Стотици милиони евро потъват в дупките по пътищата на Северозапада - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна България и Северозападът продължават да разполагат с най-лошата пътна мрежа в страната, като в някои области повече от половината настилки са сериозно компрометирани. Това показва проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ), базирано на официални данни от Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от БНР.

Според данните най-тежко е положението в област Монтана, където 65 процента от пътищата са в лошо състояние. Враца я следва плътно с 51 процента. Във Видин ситуацията статистически изглежда малко по-добре с 40 процента, макар реалното усещане на шофьорите в региона да е коренно различно. Авторът на изследването Адриан Николов от Института за пазарна икономика посочва, че статистиката разкрива сериозни дисбаланси между отделните региони.

„Вече петнайсетина година правим един много подробен преглед на социално-икономическото развитието на областите и съответно меренето на качеството на инфраструктурата е част от това много по-голямо усилие. Тъй като се опитваме да не ползваме никакви свои оценки, съответно за качеството на пътищата ползваме като източник Агенция „Пътна инфраструктура“. Това, което те мерят за съжаление, е само качеството на настилките. Тези данни са много показателни, защото много ясно демонстрират първо много отделни различия между отделните части на страната, а второ и между различните видове пътища“, обяснява Николов пред Радио Видин.

Общата тенденция в национален мащаб също е отрицателна. Делът на пътищата в добро състояние, който преди 2023 година се е движел около 40-41 процента, през 2025 година спада до едва 37 процента. В същото време за поддръжка се отделят стотици милиони евро, което поставя под въпрос ефективността на инвестициите.

Основна причина за инфраструктурното изоставане на Северна България остава липсата на завършени магистрали и сериозното забавяне при изграждането на вертикалните транспортни коридори.

„От една страна много време се бави изграждането на автомагистрала „Хемус“. От друга страна не по-малко забавяния имаме при изграждането на вертикалните коридори – връзката между Видин и София, между Русе и Варна, коридора от Русе през Велико Търново за Южна България. Всички тези пътища, за които си говорим, че са планирани, че се изграждат, остават по-голямата част само на хартия или там, където се изграждат, виждаме доста лошо качество и много бързо нужда от ремонти“, коментира анализаторът от ИПИ.

През изминалото лято беше извършен частичен ремонт на първокласния път Е79 в областите Враца, Монтана и Видин, но местните жители са категорични, че това е крайно недостатъчно. Състоянието на трасето беше определено като критично от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който го нарече „пътят на позора“.

„Наследството са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Инфраструктурата на Северозапада е в такова тежко състояние, защото от 24 години най-малко пари са дадени, най-малко ремонти са направени на Северозапада. Аз нарекох пътя за Видин „пътят на позора“, но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид, който вече ще бъде променен“, заяви министър Шишков.

Всекидневно пътуващите в региона също изразяват силно недоволство от инфраструктурата, която троши автомобилите им и създава предпоставки за тежки инциденти.

„Какви пътища?! Я гледай какво е станало. Ние, че чупим колите, никой не го интересува. Мисля, че повече от 50 процента от катастрофите се дължат на лоши пътища. Нямаме добри пътища, изобщо какво правят с тези пари – лошо се пътува“, споделят възмутени шофьори пред националното радио.

Лошата инфраструктура надхвърля рамките на транспортен проблем и води до тежки икономически последствия. Затрудненото придвижване означава намалена свързаност, по-труден достъп до услуги, ограничения за бизнеса, отлив на инвестиции и в крайна сметка – задълбочаваща се демографска криза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Далаверата с дупките е голяма.
    Асфалто-бетонът, като материал е доста устойчив на горива, масла и на повечето киселини и основи. Уязвим е от ГЛИНЕНАТА ЕМУЛСИЯ. В обикновенната улична кална вода, се съдържа и известен процент от нея. Калната вода, компресирана от автомобилните гуми в малките наравности, разрушава настилката. Получилите се малки дупки ускоряват процеса многократно, до образуването на цели ями. За да не се получава това е необходимо, водоотвеждащите щахти да са в изправност, а не както сега, много от тях запушени, или направо липсват. Необходимо е стриктно да се спазват нормите за разположение на шахтите. Същото се отнася и за крайпътните отводнителни канавки, които също трябва да се почистват. Преди да се направи и 1 кв. метър асфалтова настилка е нужно да се ремонтира дъждовната канализация. Да не се допуска попадане на земя (пръст) върху платното от прилежащите сервитутни ивици, или от кални автомобилни гуми. Без изпълнението на тези изисквания, ремонтирането е само една огромна злоупотреба с обществени пари.
    Свойството на глинената емулсия да разрушава тежките въглеводороди е било използвано в миналото, когато жените са миели косите си, от саждите полепнали по тях от огнището с хума.

    15:47 18.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    "Мизоти" на ритнитопковеца ше ви опраи друмовете! Они само тва праат, откак са са пръкнале кат куха фирма за точене.😂

    15:47 18.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ЕЛАТЕ В БИРУНА И МЛАДЕНОВО ПОСОКА КОВАЧИЦА....... СТРАШНО Е!КМЕТА ИЗОБЩО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА

    15:48 18.08.2026

  • 4 ТОВА СИ ЗАСЛУЖАВАТ

    5 3 Отговор
    КАТО НЕ ИЗБРАХА ГЛАВНИЯ СТРОИТЕЛ НА МАГИСТРАЛИТЕ ( И МАНТИНЕЛИТЕ ИМ).ДА СИ ЧУПЯТ КОЛИТЕ И ДА МИСЛЯТ КАТО ГЛАСУВАТ

    15:49 18.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЕЛАТЕ В БОРУНА И МЛАДЕНОВО ПОСОКА КОВАЧИЦА....... СТРАШНО Е!КМЕТА ИЗОБЩО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА

    Коментиран от #11, #12

    15:49 18.08.2026

  • 6 НА,БОЙО

    10 1 Отговор
    КРАДЕЦА,
    пътищата му са като ментенелите му.

    15:49 18.08.2026

  • 7 Давид

    7 1 Отговор
    Защото се краде от политиците и дс им позволява . Престанете да ни пробутвате ефтини номера с подобни статии . Ниски заплати , неефективно здравеопазване - геноцид .

    15:51 18.08.2026

  • 8 Кога ше има арестувани кметове

    10 0 Отговор
    Фирми изпълнителки политици общинари

    15:51 18.08.2026

  • 9 Румънците като приберат територията

    5 1 Отговор
    И ше я направят как требва да бъде

    15:52 18.08.2026

  • 10 Хаха

    9 0 Отговор
    Кога ще арестуват Златко Живков по прякор Мустака ?

    15:53 18.08.2026

  • 11 Град Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Да подкрепим Петровката .. В Сталийска махала - Всё спакойна .

    15:55 18.08.2026

  • 12 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Баба ти ли е от Ковачица ?

    15:57 18.08.2026

  • 13 Емигрант

    9 2 Отговор
    Не милиони милиарди потъват и не в дупките, а в джобовете на комунистите които ви управляват и "тон" за това ограбване даде Бойко Методиев Борисов бившият комунист отказал да си хвърли червената книжка, а вие будалите вярвате на думите му "аз не съм комунист" ! Съдбата ви никой не може да промени, вие си я избирате постоянно сами - СЪДБА НА ПОМИЯЯРИ !

    15:59 18.08.2026

  • 14 Интересно

    5 4 Отговор
    Къде потъна толкова народна пара и как ППДБ и Герб все още имат наглостта да твърдят, че управлението им е било успешно. А, кметовете си ги избират хората по места. Във всяко малко селище се знае кой с кого е свързан и защо не вървят нещата. Ако изборите са честни и хората наистина искат промяна към по-добро, да си изберат правилните кметове.

    16:11 18.08.2026

  • 15 Янко

    8 1 Отговор
    Е как в дупки потъват тези милиони като видяхме как едни юнаци ги теглиха от банката в сакове и чували.И всичко се покри

    Коментиран от #18

    16:11 18.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боби Близнака

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Янко":

    Аз нищо не знам!!!

    16:15 18.08.2026

  • 19 Глупости

    5 1 Отговор
    Глупости на търкалета от ИПИ . Пътищата в северозападна България не са правени от социализма , защо лъжете ? Пътят Враца - Монтана е правен 1996 г по програма ФАР , още седят табелките ! Това са 30 години , а колко станаха тировете на пътя , не е за разправяне ! Пътят Монтана - Лом го прави Станишев и гора -долу в добро състояние а са минали оттогава почти 18 години . Между селата в ломско сега пролетта почнаха да преасфалтират , защото е лунен пейзаж и не е правен пътя от социализма . Като казвате милиони , я да ги чуем тези милиони , защото в северозападна България като започне ремонт на път е цяло събитие . Това звучи като 10 милиарда лева крал Баце , но видиш ли тези милиарди не са произведени .

    16:22 18.08.2026

  • 20 кахърен русофил

    3 2 Отговор
    На нас си ни харесват дупките по пътищата. С тях се чувстваме така, все едно сме си в любимата Русия.

    Коментиран от #23

    16:26 18.08.2026

  • 21 Дупките са от

    3 1 Отговор
    Алчното тиквенско управление

    16:34 18.08.2026

  • 22 Давид

    3 0 Отговор
    Този кмет престъпник , обяви всички природни извори в монтана за негодни за да печелят от продажба на вода . Къде са службите ?

    16:48 18.08.2026

  • 23 БИЛ СИ ТИ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "кахърен русофил":

    В Русия,ама само в мечтите ти.

    17:02 18.08.2026

  • 24 Димитър

    0 0 Отговор
    Обърнете се към любимия ви Бат Боко и го попитайте защо след 20 гонини на власт все още има дупки по пътищата в северозапада?

    17:03 18.08.2026

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