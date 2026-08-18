Стотици милиони евро потъват в дупките по пътищата на Северозапада

Северна България и Северозападът продължават да разполагат с най-лошата пътна мрежа в страната, като в някои области повече от половината настилки са сериозно компрометирани. Това показва проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ), базирано на официални данни от Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от БНР.
Според данните най-тежко е положението в област Монтана, където 65 процента от пътищата са в лошо състояние. Враца я следва плътно с 51 процента. Във Видин ситуацията статистически изглежда малко по-добре с 40 процента, макар реалното усещане на шофьорите в региона да е коренно различно. Авторът на изследването Адриан Николов от Института за пазарна икономика посочва, че статистиката разкрива сериозни дисбаланси между отделните региони.
„Вече петнайсетина година правим един много подробен преглед на социално-икономическото развитието на областите и съответно меренето на качеството на инфраструктурата е част от това много по-голямо усилие. Тъй като се опитваме да не ползваме никакви свои оценки, съответно за качеството на пътищата ползваме като източник Агенция „Пътна инфраструктура“. Това, което те мерят за съжаление, е само качеството на настилките. Тези данни са много показателни, защото много ясно демонстрират първо много отделни различия между отделните части на страната, а второ и между различните видове пътища“, обяснява Николов пред Радио Видин.
Общата тенденция в национален мащаб също е отрицателна. Делът на пътищата в добро състояние, който преди 2023 година се е движел около 40-41 процента, през 2025 година спада до едва 37 процента. В същото време за поддръжка се отделят стотици милиони евро, което поставя под въпрос ефективността на инвестициите.
Основна причина за инфраструктурното изоставане на Северна България остава липсата на завършени магистрали и сериозното забавяне при изграждането на вертикалните транспортни коридори.
„От една страна много време се бави изграждането на автомагистрала „Хемус“. От друга страна не по-малко забавяния имаме при изграждането на вертикалните коридори – връзката между Видин и София, между Русе и Варна, коридора от Русе през Велико Търново за Южна България. Всички тези пътища, за които си говорим, че са планирани, че се изграждат, остават по-голямата част само на хартия или там, където се изграждат, виждаме доста лошо качество и много бързо нужда от ремонти“, коментира анализаторът от ИПИ.
През изминалото лято беше извършен частичен ремонт на първокласния път Е79 в областите Враца, Монтана и Видин, но местните жители са категорични, че това е крайно недостатъчно. Състоянието на трасето беше определено като критично от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който го нарече „пътят на позора“.
„Наследството са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Инфраструктурата на Северозапада е в такова тежко състояние, защото от 24 години най-малко пари са дадени, най-малко ремонти са направени на Северозапада. Аз нарекох пътя за Видин „пътят на позора“, но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид, който вече ще бъде променен“, заяви министър Шишков.
Всекидневно пътуващите в региона също изразяват силно недоволство от инфраструктурата, която троши автомобилите им и създава предпоставки за тежки инциденти.
„Какви пътища?! Я гледай какво е станало. Ние, че чупим колите, никой не го интересува. Мисля, че повече от 50 процента от катастрофите се дължат на лоши пътища. Нямаме добри пътища, изобщо какво правят с тези пари – лошо се пътува“, споделят възмутени шофьори пред националното радио.
Лошата инфраструктура надхвърля рамките на транспортен проблем и води до тежки икономически последствия. Затрудненото придвижване означава намалена свързаност, по-труден достъп до услуги, ограничения за бизнеса, отлив на инвестиции и в крайна сметка – задълбочаваща се демографска криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМПЕРИАЛИСТ
Асфалто-бетонът, като материал е доста устойчив на горива, масла и на повечето киселини и основи. Уязвим е от ГЛИНЕНАТА ЕМУЛСИЯ. В обикновенната улична кална вода, се съдържа и известен процент от нея. Калната вода, компресирана от автомобилните гуми в малките наравности, разрушава настилката. Получилите се малки дупки ускоряват процеса многократно, до образуването на цели ями. За да не се получава това е необходимо, водоотвеждащите щахти да са в изправност, а не както сега, много от тях запушени, или направо липсват. Необходимо е стриктно да се спазват нормите за разположение на шахтите. Същото се отнася и за крайпътните отводнителни канавки, които също трябва да се почистват. Преди да се направи и 1 кв. метър асфалтова настилка е нужно да се ремонтира дъждовната канализация. Да не се допуска попадане на земя (пръст) върху платното от прилежащите сервитутни ивици, или от кални автомобилни гуми. Без изпълнението на тези изисквания, ремонтирането е само една огромна злоупотреба с обществени пари.
Свойството на глинената емулсия да разрушава тежките въглеводороди е било използвано в миналото, когато жените са миели косите си, от саждите полепнали по тях от огнището с хума.
15:47 18.08.2026
2 Пустиня(к)
15:47 18.08.2026
3 Боруна Лом
15:48 18.08.2026
4 ТОВА СИ ЗАСЛУЖАВАТ
15:49 18.08.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #11, #12
15:49 18.08.2026
6 НА,БОЙО
пътищата му са като ментенелите му.
15:49 18.08.2026
7 Давид
15:51 18.08.2026
8 Кога ше има арестувани кметове
15:51 18.08.2026
9 Румънците като приберат територията
15:52 18.08.2026
10 Хаха
15:53 18.08.2026
11 Град Лом
До коментар #5 от "Боруна Лом":Да подкрепим Петровката .. В Сталийска махала - Всё спакойна .
15:55 18.08.2026
12 да питам
До коментар #5 от "Боруна Лом":Баба ти ли е от Ковачица ?
15:57 18.08.2026
13 Емигрант
15:59 18.08.2026
14 Интересно
16:11 18.08.2026
15 Янко
Коментиран от #18
16:11 18.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Боби Близнака
До коментар #15 от "Янко":Аз нищо не знам!!!
16:15 18.08.2026
19 Глупости
16:22 18.08.2026
20 кахърен русофил
Коментиран от #23
16:26 18.08.2026
21 Дупките са от
16:34 18.08.2026
22 Давид
16:48 18.08.2026
23 БИЛ СИ ТИ
До коментар #20 от "кахърен русофил":В Русия,ама само в мечтите ти.
17:02 18.08.2026
24 Димитър
17:03 18.08.2026