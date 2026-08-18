Принцеса Юджини кръсти новородената си дъщеря Аделейд Елизабет Анина (СНИМКИ)

Британската принцеса Юджини даде на дъщеря си името Аделейд Елизабет Анина, предаде Асошиейтед прес. Момичето, което е тежало около 3 килограма при раждането си на 3 август в Лисабон, Португалия, е третото дете на Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк.
„Преди две седмици посрещнахме нашето момиченце. Оттогава прекарваме най-специалното, уютно и изпълнено с любов време“, написа принцеса Юджини в Инстаграм, цитирана от БТА.
Юджини е по-малката дъщеря на бившия принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Тя е племенница на крал Чарлз Трети. Аделейд има двама по-големи братя – петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест, припомня Асошиейтед прес.
Името на новороденото е посветено на три личности, „които обичаме и на които се възхищаваме, от миналото и настоящето“, обясни Юджини. Едно от имената е в чест на покойната кралица Елизабет Втора, баба на принцеса Юджини. Изборът отразява също английските и португалските корени на семейството.
Името Аделейд е вдъхновено от кралица Аделейд (1792–1849), съпруга на крал Уилям Четвърти, както и от Мария Аделаида Португалска. Анина е името на близка приятелка на принцесата, уточнява още Асошиейтед прес.
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1 Лорда
16:04 18.08.2026
2 Тая ли дето
16:04 18.08.2026
3 Казанлъшкия
16:16 18.08.2026
4 Фют
Да им е честито!
Ама от акъла им е.
16:47 18.08.2026