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Принцеса Юджини кръсти новородената си дъщеря Аделейд Елизабет Анина (СНИМКИ)

Принцеса Юджини кръсти новородената си дъщеря Аделейд Елизабет Анина (СНИМКИ)

18 Август, 2026 15:59 559 4

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Името на новороденото е посветено на три личности, „които обичаме и на които се възхищаваме, от миналото и настоящето“, обясни братовчедката на Уилям и Хари

Принцеса Юджини кръсти новородената си дъщеря Аделейд Елизабет Анина (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската принцеса Юджини даде на дъщеря си името Аделейд Елизабет Анина, предаде Асошиейтед прес. Момичето, което е тежало около 3 килограма при раждането си на 3 август в Лисабон, Португалия, е третото дете на Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк.

„Преди две седмици посрещнахме нашето момиченце. Оттогава прекарваме най-специалното, уютно и изпълнено с любов време“, написа принцеса Юджини в Инстаграм, цитирана от БТА.

Юджини е по-малката дъщеря на бившия принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Тя е племенница на крал Чарлз Трети. Аделейд има двама по-големи братя – петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест, припомня Асошиейтед прес.

Името на новороденото е посветено на три личности, „които обичаме и на които се възхищаваме, от миналото и настоящето“, обясни Юджини. Едно от имената е в чест на покойната кралица Елизабет Втора, баба на принцеса Юджини. Изборът отразява също английските и португалските корени на семейството.

Името Аделейд е вдъхновено от кралица Аделейд (1792–1849), съпруга на крал Уилям Четвърти, както и от Мария Аделаида Португалска. Анина е името на близка приятелка на принцесата, уточнява още Асошиейтед прес.


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  • 4 Фют

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