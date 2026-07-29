Уимбълдън 2026 с исторически брой зрители

Тенис феновете от цял свят се стекоха в Лондон, за да станат част от 139-ото издание на престижния турнир „Уимбълдън“. Организаторите от „Ол Инглънд Клъб“ с гордост обявиха, че през 2026 година са посрещнали впечатляващите 550 151 зрители – абсолютен рекорд в историята на надпреварата. Това постижение надмина предишния връх, поставен през 2023 година, като броят на посетителите се увеличи с още 1381 души.

Тазгодишният турнир се превърна в истински празник за почитателите на тениса. Особено оживени бяха седмият и дванадесетият ден, когато трибуните буквално преливаха от ентусиазирани зрители. Кулминацията настъпи във финалния ден, когато Яник Синер триумфира над Александър Зверев в оспорван двубой, а атмосферата на корта бе наелектризираща.

Въпреки рекордната посещаемост, Уимбълдън все още не може да се похвали с по-голям брой зрители от Australian Open, Ролан Гарос и US Open. Основната причина се крие в продължителността на турнира – лондонската класика се провежда в рамките на 14 дни, докато останалите три надпревари от Големия шлем се разиграват в продължение на 15 дни, което позволява да бъдат приети повече фенове.