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Холивуд празнува: Едуард Нортън и Крисчън Слейтър на 57 г.

Холивуд празнува: Едуард Нортън и Крисчън Слейтър на 57 г.

18 Август, 2026 17:44 456 1

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Двама от най-харизматичните актьори на своето поколение имат рожден ден на 18 август

Холивуд празнува: Едуард Нортън и Крисчън Слейтър на 57 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 18 август 2026 г., световното кино отбелязва рождения ден на две истински холивудски легенди – Едуард Нортън и Крисчън Слейтър. Любопитен факт е, че и двамата актьори са родени на една и съща дата през емблематичната 1969 година и днес навършват точно 57 години.

Едуард Нортън остава в историята на киното с феноменалните си превъплъщения в шедьоври като "Боен клуб" и "Американска история Х". Извън актьорството той е известен и като активен еколог, защитник на достъпните жилища и основател на благотворителни платформи. През тази година Нортън продължава да привлича вниманието на критиците с участието си в хитовата комедия "The Invite" на режисьора Оливия Уайлд, информира развлекателният портал IMDb.

Крисчън Слейтър, който направи своя пробив през 80-те и 90-те години с култови ленти като "Хедърс" и "Истински романс", изживява истински ренесанс в кариерата си през последните години. Спечелилият "Златен глобус" за ролята си в сериала "Мистър Робот" актьор наскоро бе отличен и със звезда на Холивудската алея на славата. Пред списание PEOPLE Слейтър сподели, че на този етап от живота си се чувства много по-осъзнат и отдаден на семейството си, като децата му остават най-голямата му гордост. Наред с личните успехи, актьорът се подготвя и за следващия си голям филмов проект "Father Of Us", чиито снимки започват тази есен в Торонто.

Двамата велики актьори, продължават да вдъхновяват милиони фенове по света.


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  • 1 голям праз

    2 0 Отговор
    елче на колко са тез кочове
    кажи ти кога ги правиш техните години

    17:47 18.08.2026