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УЕФА: ФИФА иска да "продаде душата на футбола"

УЕФА: ФИФА иска да "продаде душата на футбола"

29 Юли, 2026 15:02 572 5

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Скандалът с приватизацията на световното първенство разтърси футболната общност

УЕФА: ФИФА иска да "продаде душата на футбола" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейският футбол е изправен пред безпрецедентна дилема, след като на бял свят излезе информация за намеренията на ФИФА да продаде дялове от най-престижните си турнири на частни инвеститори. Новината, разпространена от авторитетното издание "Таймс", предизвика буря от възмущение и остри реакции, особено сред водещите европейски футболни сили.

Европейската футболна централа УЕФА не закъсня с категоричната си позиция. Организацията обвини ФИФА, че се опитва да "продаде душата на футбола", превръщайки световното първенство в обект на корпоративни интереси. Въпреки че ФИФА впоследствие потвърди плановете си и увери, че приходите ще бъдат разпределени между всичките 211 членки, скептицизмът в Европа остава висок.

Особено тревожен е фактът, че ФИФА работи в тясно сътрудничество с инвестиционната компания "Трайв Капитал", оглавявана от Джош Къшнър – брат на Джаред Къшнър, зет на бившия американски президент Доналд Тръмп. Тази близост до политически фигури и предишни съмнителни решения на президента на ФИФА Джани Инфантино, като връчването на специална "награда за мир" на Тръмп и намесата в наказания на американски футболисти, допълнително разпалват недоволството.

Докато по-бедните футболни асоциации по света изглеждат склонни да подкрепят инициативата заради обещаните по-големи финансови постъпления, в Европа се надига сериозна съпротива. Според информация на "Скай Спортс", УЕФА ще проведе спешна виртуална среща до края на седмицата, на която ще се обсъди възможността за бойкот на световното първенство, ако ФИФА не се откаже от спорния си план.

Ситуацията е нажежена до червено – Европа е готова да предприеме драстични мерки, за да защити ценностите и традициите на най-популярния спорт.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 долу сащ

    0 0 Отговор
    кравароюдейските фондове искат да изядат и притежават целия свят! вече взеха ф1 сега и футбола. Следват всички брандове в Европа и тотална колонизацияй!

    15:10 29.07.2026

  • 3 Mиcиpка

    1 0 Отговор
    ...зет на бившия президент Тръмп ???
    Шшш Алооу

    15:14 29.07.2026

  • 4 Флорентино Перес

    0 0 Отговор
    Ха, ха, хубаво е, че вече го изкарахте БИВШ президент Тръмпагата. А дано да му е уроки!

    15:14 29.07.2026

  • 5 Станчо

    1 0 Отговор
    Откога Тръмп е бивш президент?

    15:20 29.07.2026

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