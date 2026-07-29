Арсенал няма шанс: Винисиус държи на Реал Мадрид

Бъдещето на Винисиус Жуниор изглежда все по-тясно свързано с Реал Мадрид въпреки сериозния интерес на Арсенал. Испанският клуб няма намерение да продава бразилския национал и е уверен, че ще постигне споразумение с него за нов дългосрочен договор, съобщава Sky Sports.

Настоящият контракт на нападателя изтича след година, а забавянето на преговорите привлече вниманието на редица европейски клубове. Най-силен интерес проявява новият шампион на Англия - Арсенал, който следи внимателно ситуацията и е готов да превърне Винисиус в най-високоплатения футболист в историята си.

Според El Nacional лондончани могат да предложат на 26-годишния бразилец възнаграждение, надхвърлящо дори заплатата на Килиан Мбапе. Мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета вижда във Винисиус мечтаното попълнение и футболиста, около когото да бъде изграден бъдещият проект на клуба. Други информации посочват, че офертата може да достигне над 468 хиляди евро седмично – значително повече от възнаграждението на настоящата звезда на Арсенал Букайо Сака.

Въпреки финансово изгодното предложение евентуален трансфер на „Емирейтс Стейдиъм“ остава малко вероятен. Пред BBC Sport хора от обкръжението на Винисиус са посочили, че за много южноамерикански футболисти да играят за Реал Мадрид или Барселона е върховна цел в кариерата. Поради тази причина напускането на „Сантиаго Бернабеу“ дори в посока клуб от ранга на Арсенал би било възприето по-скоро като странична стъпка, отколкото като развитие.

Diario AS също твърди, че Винисиус не желае да преминава в Арсенал и дава категоричен приоритет на оставането си в Реал. Бразилецът няма намерение да създава напрежение по време на преговорите и остава напълно отдаден на идеята да продължи кариерата си в испанската столица.

Очаква се още тази седмица представителите на нападателя да проведат нови разговори с ръководството на Реал Мадрид. Жозе Моуриньо също определя Винисиус като основна фигура в състава и настоява той да запази ключовата си роля в проекта на „кралския клуб“.