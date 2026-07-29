Реал Мадрид вече преговаря с Ман Сити за Родри

Реал Мадрид е стартирал разговори с Манчестър Сити за трансфера на Родри, твърди Фабрицио Романо. Ръководството на испанския гранд е предприело конкретни действия, след като президентът Флорентино Перес е одобрил евентуалното привличане на полузащитника.
„Кралете“ са готови да предложат между 50 и 60 милиона евро за 30-годишния капитан на световния шампион Испания. Очакванията обаче са Манчестър Сити да постави по-висока цена въпреки факта, че договорът на Родри изтича през следващото лято.
🚨 JUST IN: Real Madrid have verbally proposed that they can pay MORE than €50M - around €60M!— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 29, 2026
Manchester City are likely to ask for more money.
They want to see if more clubs join the race.
Rodri wants Real Madrid! @FabrizioRomano pic.twitter.com/Zjo4ABwjf6
Междувременно Николо Шира съобщи преди дни, че халфът вече е постигнал принципно споразумение с Реал Мадрид за личните си условия. Според информацията евентуалният му контракт с мадридчани ще бъде до лятото на 2030-а година.
🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations have started with verbal discussions between clubs.
Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.
Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ
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