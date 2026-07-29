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Реал Мадрид вече преговаря с Ман Сити за Родри

Реал Мадрид вече преговаря с Ман Сити за Родри

29 Юли, 2026 17:45 490 0

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  • футбол

Ръководството на испанския гранд е предприело конкретни действия, след като президентът Флорентино Перес е одобрил евентуалното привличане на полузащитника

Реал Мадрид вече преговаря с Ман Сити за Родри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е стартирал разговори с Манчестър Сити за трансфера на Родри, твърди Фабрицио Романо. Ръководството на испанския гранд е предприело конкретни действия, след като президентът Флорентино Перес е одобрил евентуалното привличане на полузащитника.

„Кралете“ са готови да предложат между 50 и 60 милиона евро за 30-годишния капитан на световния шампион Испания. Очакванията обаче са Манчестър Сити да постави по-висока цена въпреки факта, че договорът на Родри изтича през следващото лято.

Междувременно Николо Шира съобщи преди дни, че халфът вече е постигнал принципно споразумение с Реал Мадрид за личните си условия. Според информацията евентуалният му контракт с мадридчани ще бъде до лятото на 2030-а година.


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