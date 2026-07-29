Фенове на Университатя Крайова спретнаха гаден номер на Левски в Румъния

Фенове на Университатя Крайова направиха опит да събудят посред нощ футболистите на Левски преди днешния двубой. "Сините" гостуват на румънския първенец в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 20:30 часа.

В 4:00 часа сутринта фенове на домакините организираха пирошоу пред хотела на българите. Акцията, включваща и заря, е продлъжила няколко минути. Добрата новина е, че опитът на румънците се е оказал безуспешен.

Преди седмица Левски спечели с 1:0 първия мач срещу Университатя Крайова пред пълните трибуни на "Герена".