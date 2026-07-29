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Фенове на Университатя Крайова спретнаха гаден номер на Левски в Румъния

Фенове на Университатя Крайова спретнаха гаден номер на Левски в Румъния

29 Юли, 2026 15:15 573 2

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  • университатя крайова

В 4:00 часа сутринта фенове на домакините организираха пирошоу пред хотела на българите

Фенове на Университатя Крайова спретнаха гаден номер на Левски в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фенове на Университатя Крайова направиха опит да събудят посред нощ футболистите на Левски преди днешния двубой. "Сините" гостуват на румънския първенец в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 20:30 часа.

В 4:00 часа сутринта фенове на домакините организираха пирошоу пред хотела на българите. Акцията, включваща и заря, е продлъжила няколко минути. Добрата новина е, че опитът на румънците се е оказал безуспешен.

Преди седмица Левски спечели с 1:0 първия мач срещу Университатя Крайова пред пълните трибуни на "Герена".


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  • 2 Смех

    1 0 Отговор
    Тези явно не знаят, че бг футболистите по това време са още по чалготеките. За това тренировките им почват след обяд 🤣

    15:45 29.07.2026

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