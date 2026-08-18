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Украински национал взриви Жирона: отказа да играе и публикува вътрешни чатове на клуба

Украински национал взриви Жирона: отказа да играе и публикува вътрешни чатове на клуба

18 Август, 2026 21:58 1 158 7

  • виктор циганков-
  • жирона-
  • футбол

Играчът е поискал от ръководството да бъде трансфериран

Украински национал взриви Жирона: отказа да играе и публикува вътрешни чатове на клуба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Жирона избухна скандал с участието на Виктор Циганков. Украинският национал е поискал да бъде продаден, но въпреки това бе повикан за първия мач от сезона, което го накара да публикува вътрешни чатове на клуба в WhatsApp.

Случаят с 28-годишното крило разтърси Жирона. Играчът е поискал от ръководството да бъде трансфериран, като именно поради тази причина не взе участие в някои от предсезонните срещи. Въпреки това Циганков бе повикан от треньора Кике Алварес за дебютния мач в Ла Лига 2 срещу Леганес. Според информация на „Марка“ украинецът е отказал да излезе на терена и е наблюдавал двубоя от трибуните заедно с някои свои съотборници. Самият треньор внесе яснота относно състоянието му по време на пресконференцията след мача, като заяви, че той „е добре“ и добави: „Не искаше да се преоблича. Не мога да кажа нищо повече“.

Малко по-късно дойде и отговорът на Циганков в социалните мрежи. Първо, той публикува снимка в своя профил в Инстаграм с надпис: „Един ден ще проговоря...“. След това последваха скрийншоти от вътрешни чатове на клуба в WhatsApp, съдържащи съобщения с указания относно комуникацията с медиите.

Това поведение бе сметнато за неприемливо от страна на Жирона, като клубът обяви в официално изявление, че е започнал дисциплинарна процедура срещу него: „Клубът счита, че действията на играча може да представляват нарушение на неговите договорни задължения и не отговарят на стандартите на поведение, изисквани от дружеството“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смърф

    31 1 Отговор
    Укъра си укър
    Пращайте го в окопите

    22:00 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гуня

    31 2 Отговор
    Фамилията издава истинския украинец

    22:02 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    29 2 Отговор
    Да се върне в Укрия ,да го хванат ловците на хора и натъпчат в буса и право на фронта.

    22:04 18.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Представям си да набират на Петър чатовете!

    23:06 18.08.2026

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