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Хари Кейн отказал на Барселона и Ал Хилал – остава в Байерн

Хари Кейн отказал на Барселона и Ал Хилал – остава в Байерн

29 Юли, 2026 18:00 568 1

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Капитанът на английския национален отбор Кейн е отказал преговори и е съобщил на ръководството на германския шампион, че вече е готов да поднови договора си след 2027 година

Хари Кейн отказал на Барселона и Ал Хилал – остава в Байерн - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона и Ал Хилал са отправили предложения към Хари Кейн за трансфер от Байерн Мюнхен, съобщи седмичникът Bild в сряда.

Капитанът на английския национален отбор Кейн е отказал преговори и е съобщил на ръководството на германския шампион, че вече е готов да поднови договора си след 2027 година.

33-годишният Кейн дойде в Байерн преди три сезона от Тотнъм за рекордните за клуба 100 милиона евро и вече има 146 гола и 31 асистенции в 147 мача за "червените" в Бундеслигата и турнира за купата на Германия.

Байерн иска нападателят да остане и след предстоящия сезон, което изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен потвърди тази седмица.

"Вярвам, че има силно желание за това и от двете страни. Сега само трябва да гарантираме, че желанията ни са съвсем близки", каза Дреезен.

В момента Хари Кейн е на почивка, след като изведе Англия до третото място на Мондиал 2026, като ще се присъедини към предсезонната подготовка на Байерн след предстоящото едноседмично пътуване на баварците до Азия.

Байерн започва сезона с мач за Суперкупата на Германия на 22 август срещу Борусия Дортмунд.


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  • 1 Ники

    0 1 Отговор
    Не става за Барселона…

    18:09 29.07.2026

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