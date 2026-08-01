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Барселона започна предсезонната си кампания с поражение от Бирмингам

Барселона започна предсезонната си кампания с поражение от Бирмингам

1 Август, 2026 13:02 577 1

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Редовното време на контролната среща завърши наравно, а при дузпите домакините от Англия спечелиха с 3:2

Барселона започна предсезонната си кампания с поражение от Бирмингам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският футболен шампион Барселона започна предсезонната си кампания с поражение след дузпи от Бирмингам Сити на „Сейнт Андрюс“. Редовното време на контролната среща завърши 2:2, а при дузпите домакините от Англия спечелиха с 3:2, предаде БТА.

Тъй като повечето играчи от първия отбор на каталонците отсъстваха след натоварванията си на Световното първенство, треньорът им Ханзи Флик изведе на терена отбор от нови попълнения, млади таланти и повече резерви.

Огъст Приске даде преднина на „сините“ в препълнения „Сейнт Андрюс“, където сред публиката беше и Джуд Белингам, който е юноша на Бирмингам. Египетският талант Хамза Абделкарим изравни резултата на Барселона и след това с второто си попадение в мача в 59-ата минута изведе испанския тим напред в резултата. Попадението дойде от Рууни Барджи, който стреля от границата на наказателното поле, вратарят на Бирмингам. Вратарят Джеймс Бийдъл не успя да улови, а Абделкарим направи успешна добавка за втория си гол в срещата - 1:2.

Но Джон Солис изравни с добре преработена атака, довеждайки до дузпи, където Джеймс Бийдъл спаси три удара на Барселона, помагайки на Бирмингам да завърши предсезонната подготовка без загуба. Скот Райт, Итън Леър и Патрик Робърт бяха точни за Бирмингам при изпълнението на наказателните удари, докато опитите на Луис Васкес и Джак Робинсън бяха спасени. За Барса единствени се разписаха Алваро Кортес и Гилермо Фернандес, а Барджи, Пескер и Брайън Фариняс не успяха да реализират.

Освен Абделкарим, неофициален дебют за първия отбор на Барселона направиха новото попълнение Карим Адейеми, който дойде от Борусия (Дортмунд), както и атакуващите полузащитници Ебрахим Тункара и Шейн Клуйверт – син на бившия нидерландски нападател на тима Патрик Клуйверт.


Великобритания
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    0 0 Отговор
    Попадението дойде от Рууни Барджи, който стреля от границата на наказателното поле. Вратарят на Бирмингам-Джеймс Бийдъл не успя да улови топката, а Абделкарим направи успешна добавка за втория си гол в срещата,която завърши с резултат - 1:2.

    13:52 01.08.2026

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