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В Англия са „дълбоко притеснени“ от плана на Инфантино за частни инвеститори

В Англия са „дълбоко притеснени“ от плана на Инфантино за частни инвеститори

29 Юли, 2026 18:30 489 3

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В средите на европейския футбол вече се заговори и за възможен бойкот на следващите турнири, организирани от ФИФА

В Англия са „дълбоко притеснени“ от плана на Инфантино за частни инвеститори - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната асоциация на Англия (ФА) изрази "дълбоко притеснение" от плана на ФИФА да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори.

Според плана на световната централа инвеститорите ще могат да определят по какъв начин да се провеждат състезанията, което веднага доведе до остър отговор от страна на Европейската футболна асоциация (УЕФА). В средите на европейския футбол вече се заговори и за възможен бойкот на следващите турнири, организирани от ФИФА.

"Нямахме никаква представа за това предложение и все още не знаем подробности за него", заявиха в изявлението си от Футболната асоциация.

"Но въз основа на наличната информация, която имаме, сме дълбоко притеснени от процеса на управление и за това какви принципи ще бъдат включени. Когато имаме повече информация, получена по обещания от ФИФА прозрачен начин, ще коментираме допълнително", казват още от ФА.


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  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
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    18:41 29.07.2026

  • 2 Сандо

    1 1 Отговор
    От много години пиша,че парите ще унищожат футбола.Но това отдавна е казано от хора,които много по-добре познават нещата.Сега спокойно може да се каже,че ултралиберастите-глобалисти се докапаха и до тази игра - най-популярна и най-печеливша.Е,има и някои малки проблемчета,като например потъналите в задължения клубове и организации,но нали целия Запад живее назаем,защо футболът да пправи изключение?

    18:53 29.07.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    След като не можа да сложи ръка на Ормузкия пролив,Тръмп иска да приватизира ФИФА и той да определя правилата сякаш ще носи тия пари в дупката където ще го бутнат.

    18:55 29.07.2026

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