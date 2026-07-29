В Англия са „дълбоко притеснени“ от плана на Инфантино за частни инвеститори

Футболната асоциация на Англия (ФА) изрази "дълбоко притеснение" от плана на ФИФА да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори.

Според плана на световната централа инвеститорите ще могат да определят по какъв начин да се провеждат състезанията, което веднага доведе до остър отговор от страна на Европейската футболна асоциация (УЕФА). В средите на европейския футбол вече се заговори и за възможен бойкот на следващите турнири, организирани от ФИФА.

"Нямахме никаква представа за това предложение и все още не знаем подробности за него", заявиха в изявлението си от Футболната асоциация.

"Но въз основа на наличната информация, която имаме, сме дълбоко притеснени от процеса на управление и за това какви принципи ще бъдат включени. Когато имаме повече информация, получена по обещания от ФИФА прозрачен начин, ще коментираме допълнително", казват още от ФА.