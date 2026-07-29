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Кой е Павел Дуров, съоснователят на приложението за съобщения „Телеграм“?

Кой е Павел Дуров, съоснователят на приложението за съобщения „Телеграм“?

29 Юли, 2026 19:23 1 004 22

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41-годишният Дуров, роден в Русия, е основател и собственик на безплатното приложение за съобщения, което се конкурира в световен мащаб с платформи като УатсАп на „Мета“

Кой е Павел Дуров, съоснователят на приложението за съобщения „Телеграм“? - 1
Reuters Reuters

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е повдигнала обвинение срещу съоснователя на приложението за съобщения „Телеграм“ Павел Дуров за съдействие на терористична дейност.

Дуров все още не е коментирал обвиненията, но и преди е определял делото срещу него като изфабрикуван претекст за ограничаване на достъпа на руснаците до „Телеграм“ в рамките на усилията за потискане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото.

Ето обобщение на това, което е известно за Дуров и Телеграм:

41-годишният Дуров, роден в Русия, е основател и собственик на безплатното приложение за съобщения, което се конкурира в световен мащаб с платформи като УатсАп на „Мета“.

По данни на компанията, Телеграм има над 1 милиард потребители. Приложението се превърна в ключов източник на информация за руската война в Украйна и се използва широко, както от официални представители в Москва, така и в Киев. Поради тази причина някои анализатори го определят като „виртуално бойно поле“ на конфликта.

Дуров, чието състояние според „Форбс“ се оценява на 6,6 милиарда долара, напусна Русия през 2014 г., след като отказа да се подчини на искането на правителството да закрие опозиционните общности в социалната мрежа ВКонтакте, която впоследствие продаде.

Четири години по-късно, през 2018 г., Русия започна да блокира Телеграм, след като операторите на приложението отказаха да изпълнят съдебно разпореждане да предоставят на държавните служби за сигурност достъп до криптираните съобщения на потребителите.

Въпреки това мярката не оказа съществено влияние върху достъпността на Телеграм в страната, но предизвика масови протести в Москва и критики от неправителствени организации.

След като напусна Русия, Дуров придоби френско и емирско гражданство. През 2017 г., той се установи в Дубай и премести там дейността на Телеграм.

През тази година Русия засили натиска върху приложението, като въведе допълнителни ограничения и продължи наказателното производство срещу Дуров.

От своя страна компанията „Телеграм“ обвини руските власти, че използват фалшиви претексти, за да оправдаят забраната на приложението и да принудят руснаците да използват новото, подкрепяно от държавата приложение за съобщения МАКС.

С нарастването на популярността си Телеграм е подложен на все по-засилен контрол в световен мащаб. Така например, Франция разследва твърденията, че платформата не противодейства достатъчно ефективно на престъпната дейност.

Освен това властите в други държави също изразиха загриженост относно незаконното съдържание в приложението. Телеграм отрича да е извършил нарушения.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    11 15 Отговор
    Павката Дуров е един от 139.5млн несретника имали нещастието се родят в Русия, но...!!!
    500 000 се отърваха навсегда от тази черррна орисия. Запомнете го 👈😁

    Коментиран от #14, #22

    19:26 29.07.2026

  • 2 Инна

    9 12 Отговор
    Руснаците сме мутанти. Най-негодното и опасно езеро в Русия (и в света) е езерото Карачай, което е силно замърсено с радиоактивни отпадъци и напълно затрупано.Намира се в южната част на Уралските планини, близо до ядрения завод „Маяк“ в Челябинска област.От 1951 година бившият Съветският съюз го е използвал за директно изхвърляне на течни радиоактивни отпадъци от производството на плутоний.Нивото на радиация в миналото е било толкова високо, че само час престой на брега му е могъл да причини смъртоносна доза облъчване. През 2015 година езерото е напълно запълнено с бетонни блокове, пръст и камъни, за да се предотврати разнасянето на радиоактивен прах и замърсяването на въздуха.Мястото все още функционира като хранилище за ядрени отпадъци под повърхността и достъпът до него е строго забранен и охраняван.
    Но за радиацията граници няма. Руският народ е тровен от люлката до гроба.

    Коментиран от #5, #10

    19:30 29.07.2026

  • 3 Добри новини

    12 13 Отговор
    Руското министерство на финансите започва разпродажба на големите диаманти от Държавния резерв на Русия. Златото вече разпродадоха. Ще останат празни като тъпани. 😆🤪

    Коментиран от #11

    19:32 29.07.2026

  • 4 ТОЗИ НАЛИ

    8 1 Отговор
    Французите го арестуваха? Да не се окаже антифашист?

    Коментиран от #20

    19:33 29.07.2026

  • 5 Китайски учен

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Мога ли да си позволя да направя извода, че не произвеждате Новичок, а направо си го гребете от родните езера? Цялоннаучно чудо. Респект!

    19:34 29.07.2026

  • 6 Има едни

    6 0 Отговор
    Измамници в групите за работа в фацебука. Всички те,, канят,, в телеграм групи. Чудно ми е, защо там?

    19:41 29.07.2026

  • 7 Цвете

    6 9 Отговор
    НЕ РАЗБРАХА ЛИ НЯКОИ, ЧЕ СВОБОДАТА НА СВОБОДНИТЕ ПО СВЕТА ХОРА, НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ " ЗАТВОРЕНА "? А, ПУСНАХА ЛИ ИНТЕРНЕТА НА РУСНАЦИТЕ?

    Коментиран от #15

    19:42 29.07.2026

  • 8 Той е

    4 5 Отговор
    съветски агент със съответната маскировка.

    Коментиран от #12

    19:43 29.07.2026

  • 9 Само питам

    6 3 Отговор
    "Телеграм" ? Ползвано основно от Русия , и от украинци ? Ами нали запада го нападаше , че няма контрол , нали Франция го преследва , съдебно ? Как сега се сетихте да ... защитавате Телеграм , бе натоФчета ?

    19:44 29.07.2026

  • 10 Високопоставен севернокорейски Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Колега по криви ракетки, мога ли да се осмеля да запитам: като имате това чудодейно лекарство за врагове на народа, от какъв зор ни карате да се мъчим да разстрелваме предателите на площада? Всеки патрон е ценен, че да го хабим за няма нищо. Толкоз войници ви подарихме, досвидяха ви се стотина кила Новичок. Как да разбирам това, как да разбииирам това? (Момент, че нещо се разпях и разхулих). Вместо райски газ са ми пуснали балон с ла.йняни отпадъци, много ми вдига настроението.
    Та?

    Коментиран от #13

    19:45 29.07.2026

  • 11 Мдаа

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Добри новини":

    ВТБ спря плащанията на клиенти.В банкоматите няма кеш.
    Красота.
    Мдаа.

    19:45 29.07.2026

  • 12 И кво ?

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Той е":

    Дуров , Радев , Тръмп , Орбан , Вучич , Фицо ... Ами вашите - Израел , Турция и Малобритания нямат ли си агенти , бре ?

    Коментиран от #19

    19:47 29.07.2026

  • 13 Инна

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Високопоставен севернокорейски Механик":

    Какъв колега си ми ти на мен? Аз съм мома, не мъж. При това многомашинничка. Винаги си преизпълнявам петилетките. Прекъсвам пряката връзка. Дълбоко съм засегната.

    Коментиран от #18

    19:49 29.07.2026

  • 14 Ъхъ

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Павката Дуров е сподвижник на укротерористите и ще си плати за това!😂😂 За дълго на далеч!

    19:50 29.07.2026

  • 15 А стига , бе ?!

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Че , не знам да е спиран !!! Но пък Руските медии са забранени от Турско - Англосакснската власт в България !!!

    19:50 29.07.2026

  • 16 Пътник

    5 5 Отговор
    Раша се вози в автобус засилен в пропаста управляван от луд дядка.И никой от пътниците не смее нито да гъкне,нито да скочи да хване волана на автобуса.

    Коментиран от #21

    19:50 29.07.2026

  • 17 ?????

    2 2 Отговор
    Малко клюки за които не гарантирам че са верни.
    Разправят че истинският автор на проектите на Павел Дуров е по-големият му брат Николай, който е някаква лайт версия на безумен гений.
    Нещо като математическия гений Григорий Перелман, който навремето се отказва от милион $ за доказването на теоремата на Поанкаре.
    Гениите са такива. Иначе нямаше да са гении.
    Не искам да кажа нищо лошо за Павел Дуров.
    Заслугата му Телеграм да стане глобален играч е безспорна.

    19:52 29.07.2026

  • 18 Високопоставен севернокорейски Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Инна":

    с шопски корени:
    – Я па таа! Оти да се кОсиш, като че ти мине. Като на куче че ти мине, стига да не е ... намско.

    19:52 29.07.2026

  • 19 Имаме си, но се къпят

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "И кво ?":

    ДАНС арестува само копейски агенти. По миризмата ги фаша.

    19:57 29.07.2026

  • 20 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТОЗИ НАЛИ":

    Този французите ги арестуваха нюбиха и тормозиха да издаде руски данни, но руснаците се усетиха и ги скриха от него. Сега и руснаците го обвиняват, че е предател и т.н.

    20:01 29.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пътник":

    "..Раша се вози в автобус засилен в пропаста управляван от луд дядка.."

    Бaлcъм ги.....да пукнат.
    С мен или без мен резултата е един 👆

    20:12 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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