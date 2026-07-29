Кой е Павел Дуров, съоснователят на приложението за съобщения „Телеграм“?

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е повдигнала обвинение срещу съоснователя на приложението за съобщения „Телеграм“ Павел Дуров за съдействие на терористична дейност.
Дуров все още не е коментирал обвиненията, но и преди е определял делото срещу него като изфабрикуван претекст за ограничаване на достъпа на руснаците до „Телеграм“ в рамките на усилията за потискане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото.
Ето обобщение на това, което е известно за Дуров и Телеграм:
41-годишният Дуров, роден в Русия, е основател и собственик на безплатното приложение за съобщения, което се конкурира в световен мащаб с платформи като УатсАп на „Мета“.
По данни на компанията, Телеграм има над 1 милиард потребители. Приложението се превърна в ключов източник на информация за руската война в Украйна и се използва широко, както от официални представители в Москва, така и в Киев. Поради тази причина някои анализатори го определят като „виртуално бойно поле“ на конфликта.
Дуров, чието състояние според „Форбс“ се оценява на 6,6 милиарда долара, напусна Русия през 2014 г., след като отказа да се подчини на искането на правителството да закрие опозиционните общности в социалната мрежа ВКонтакте, която впоследствие продаде.
Четири години по-късно, през 2018 г., Русия започна да блокира Телеграм, след като операторите на приложението отказаха да изпълнят съдебно разпореждане да предоставят на държавните служби за сигурност достъп до криптираните съобщения на потребителите.
Въпреки това мярката не оказа съществено влияние върху достъпността на Телеграм в страната, но предизвика масови протести в Москва и критики от неправителствени организации.
След като напусна Русия, Дуров придоби френско и емирско гражданство. През 2017 г., той се установи в Дубай и премести там дейността на Телеграм.
През тази година Русия засили натиска върху приложението, като въведе допълнителни ограничения и продължи наказателното производство срещу Дуров.
От своя страна компанията „Телеграм“ обвини руските власти, че използват фалшиви претексти, за да оправдаят забраната на приложението и да принудят руснаците да използват новото, подкрепяно от държавата приложение за съобщения МАКС.
С нарастването на популярността си Телеграм е подложен на все по-засилен контрол в световен мащаб. Така например, Франция разследва твърденията, че платформата не противодейства достатъчно ефективно на престъпната дейност.
Освен това властите в други държави също изразиха загриженост относно незаконното съдържание в приложението. Телеграм отрича да е извършил нарушения.
Превод от английски език: Елена Инджева, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
500 000 се отърваха навсегда от тази черррна орисия. Запомнете го 👈😁
Коментиран от #14, #22
19:26 29.07.2026
2 Инна
Но за радиацията граници няма. Руският народ е тровен от люлката до гроба.
Коментиран от #5, #10
19:30 29.07.2026
3 Добри новини
Коментиран от #11
19:32 29.07.2026
4 ТОЗИ НАЛИ
Коментиран от #20
19:33 29.07.2026
5 Китайски учен
До коментар #2 от "Инна":Мога ли да си позволя да направя извода, че не произвеждате Новичок, а направо си го гребете от родните езера? Цялоннаучно чудо. Респект!
19:34 29.07.2026
6 Има едни
19:41 29.07.2026
7 Цвете
Коментиран от #15
19:42 29.07.2026
8 Той е
Коментиран от #12
19:43 29.07.2026
9 Само питам
19:44 29.07.2026
10 Високопоставен севернокорейски Механик
До коментар #2 от "Инна":Колега по криви ракетки, мога ли да се осмеля да запитам: като имате това чудодейно лекарство за врагове на народа, от какъв зор ни карате да се мъчим да разстрелваме предателите на площада? Всеки патрон е ценен, че да го хабим за няма нищо. Толкоз войници ви подарихме, досвидяха ви се стотина кила Новичок. Как да разбирам това, как да разбииирам това? (Момент, че нещо се разпях и разхулих). Вместо райски газ са ми пуснали балон с ла.йняни отпадъци, много ми вдига настроението.
Та?
Коментиран от #13
19:45 29.07.2026
11 Мдаа
До коментар #3 от "Добри новини":ВТБ спря плащанията на клиенти.В банкоматите няма кеш.
Красота.
Мдаа.
19:45 29.07.2026
12 И кво ?
До коментар #8 от "Той е":Дуров , Радев , Тръмп , Орбан , Вучич , Фицо ... Ами вашите - Израел , Турция и Малобритания нямат ли си агенти , бре ?
Коментиран от #19
19:47 29.07.2026
13 Инна
До коментар #10 от "Високопоставен севернокорейски Механик":Какъв колега си ми ти на мен? Аз съм мома, не мъж. При това многомашинничка. Винаги си преизпълнявам петилетките. Прекъсвам пряката връзка. Дълбоко съм засегната.
Коментиран от #18
19:49 29.07.2026
14 Ъхъ
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Павката Дуров е сподвижник на укротерористите и ще си плати за това!😂😂 За дълго на далеч!
19:50 29.07.2026
15 А стига , бе ?!
До коментар #7 от "Цвете":Че , не знам да е спиран !!! Но пък Руските медии са забранени от Турско - Англосакснската власт в България !!!
19:50 29.07.2026
16 Пътник
Коментиран от #21
19:50 29.07.2026
17 ?????
Разправят че истинският автор на проектите на Павел Дуров е по-големият му брат Николай, който е някаква лайт версия на безумен гений.
Нещо като математическия гений Григорий Перелман, който навремето се отказва от милион $ за доказването на теоремата на Поанкаре.
Гениите са такива. Иначе нямаше да са гении.
Не искам да кажа нищо лошо за Павел Дуров.
Заслугата му Телеграм да стане глобален играч е безспорна.
19:52 29.07.2026
18 Високопоставен севернокорейски Механик
До коментар #13 от "Инна":с шопски корени:
– Я па таа! Оти да се кОсиш, като че ти мине. Като на куче че ти мине, стига да не е ... намско.
19:52 29.07.2026
19 Имаме си, но се къпят
До коментар #12 от "И кво ?":ДАНС арестува само копейски агенти. По миризмата ги фаша.
19:57 29.07.2026
20 Мдаа
До коментар #4 от "ТОЗИ НАЛИ":Този французите ги арестуваха нюбиха и тормозиха да издаде руски данни, но руснаците се усетиха и ги скриха от него. Сега и руснаците го обвиняват, че е предател и т.н.
20:01 29.07.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Пътник":"..Раша се вози в автобус засилен в пропаста управляван от луд дядка.."
Бaлcъм ги.....да пукнат.
С мен или без мен резултата е един 👆
20:12 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.