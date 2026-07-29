Кой е Павел Дуров, съоснователят на приложението за съобщения „Телеграм“?

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е повдигнала обвинение срещу съоснователя на приложението за съобщения „Телеграм“ Павел Дуров за съдействие на терористична дейност.

Дуров все още не е коментирал обвиненията, но и преди е определял делото срещу него като изфабрикуван претекст за ограничаване на достъпа на руснаците до „Телеграм“ в рамките на усилията за потискане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото.

Ето обобщение на това, което е известно за Дуров и Телеграм:

41-годишният Дуров, роден в Русия, е основател и собственик на безплатното приложение за съобщения, което се конкурира в световен мащаб с платформи като УатсАп на „Мета“.

По данни на компанията, Телеграм има над 1 милиард потребители. Приложението се превърна в ключов източник на информация за руската война в Украйна и се използва широко, както от официални представители в Москва, така и в Киев. Поради тази причина някои анализатори го определят като „виртуално бойно поле“ на конфликта.

Дуров, чието състояние според „Форбс“ се оценява на 6,6 милиарда долара, напусна Русия през 2014 г., след като отказа да се подчини на искането на правителството да закрие опозиционните общности в социалната мрежа ВКонтакте, която впоследствие продаде.

Четири години по-късно, през 2018 г., Русия започна да блокира Телеграм, след като операторите на приложението отказаха да изпълнят съдебно разпореждане да предоставят на държавните служби за сигурност достъп до криптираните съобщения на потребителите.

Въпреки това мярката не оказа съществено влияние върху достъпността на Телеграм в страната, но предизвика масови протести в Москва и критики от неправителствени организации.

След като напусна Русия, Дуров придоби френско и емирско гражданство. През 2017 г., той се установи в Дубай и премести там дейността на Телеграм.

През тази година Русия засили натиска върху приложението, като въведе допълнителни ограничения и продължи наказателното производство срещу Дуров.

От своя страна компанията „Телеграм“ обвини руските власти, че използват фалшиви претексти, за да оправдаят забраната на приложението и да принудят руснаците да използват новото, подкрепяно от държавата приложение за съобщения МАКС.

С нарастването на популярността си Телеграм е подложен на все по-засилен контрол в световен мащаб. Така например, Франция разследва твърденията, че платформата не противодейства достатъчно ефективно на престъпната дейност.

Освен това властите в други държави също изразиха загриженост относно незаконното съдържание в приложението. Телеграм отрича да е извършил нарушения.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА