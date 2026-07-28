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Николай Ненчев: Мандатът на Радев няма да бъде пълен, има опасност от граждански размирици

Николай Ненчев: Мандатът на Радев няма да бъде пълен, има опасност от граждански размирици

28 Юли, 2026 22:44 1 588 35

  • николай ненчев-
  • румен радев-
  • избори

С Кирилова ще отстъпим, ако постигнем единство в демократичната общност, заяви кандидатът за президент

Николай Ненчев: Мандатът на Радев няма да бъде пълен, има опасност от граждански размирици - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БЗНС номинира Николай Ненчев за кандидат за президент и Цвета Кирилова за кандидат за вицепрезидент. Партията им даде мандат да водят преговори с демократичните формации за издигането на обща кандидатпрезидентска двойка.

"Потвърждавам намерението си, ако постигнем съгласие и единство в т.нар. "демократична общност", ние да отстъпим с Кирилова. Това решение, което бе на Управителния съвет, беше много мъдро и то беше навременно дотолкова, че дадохме много ясен сигнал към останалите наши партньори, демократически партии, организации и съюзи, че трябва да започнат разговорите - да се търси единна кандидатура за президент и вицепрезидент. Това е нещо, което не се случва, дори към този момент закъснява. Не получихме смислени отговори от малкото разговори, които имахме, кога е възможен този разговор да започне. Бях голям привърженик на това да бъдат организирани и предварителни избори", каза Ненчев в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че тези избори са от огромно значение.

Призив за единна кандидатура

"Ние официални разговори не сме водили, защото, за да проведем разговори, трябва да има кандидати. Трябват разговори, за да видим къде са слабите страни и тогава заедно да потърсим път към единствено. Водени са формални разговори с представители на демократическата общност и от ПП, имах и разговор с Илиян Василев, който е от Форум за Демократично Действие. Както той, така и аз съжалявам, че тези предварителни избори не се преведоха, няма и време, но може да организираме смислен дебат", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Попитан как гледа на кандидатурите, които ще бъдат издигнати от Инициативен комитет, Ненчев отговори:

"Не съм много силно убеден, че това е най-добрата форма. Разбирам това, че след като е президент, трябва да е независим, но под някаква форма тези кандидати са били обвързани с техните политически партии и коалиции. Защо подхождаме по този начин и кого искаме да заблудим?."

"Този инициативен комитет, за да работи, трябва да има съгласието на политическите партии и след това тези партии ще се съберат, и ще застанат зад този кандидат. Предстоят много тежки политически промени в държавата, които ще се случат много скоро, още в рамките на тази есента. Видях, че бяха организирани два протеста - един, от които беше доста сериозно посетен и те се отложиха за началото на септември. Към днешна дата има пасивност, която не е полезна за развитието на демократичните процеси в България", каза още Ненчев.

Според него има ясна последователна евроатлантическа политика от страна на премиера и на правителството.

"За първи път ми се случва да видя колко бързо се срива едно правителство и колко бързо се пропуква едно мнозинство. Ако ние сме истински патриоти, то трябва да намерим път един към друг и да направим компромис в името на България. Мисля си дали не е по-добре бъдещият кандидат да не е определен от този Инициативен комитет, а да бъде определен от митинга, който ще бъде свикан в началото на септември", изрази мнение Николай Ненчев.

Предупреждение за напрежение в страната

Той е на мнение, че е изключително важно да се чуе кандидатите какво предлагат за България.

"Президентската институция е изключително важно и ако ние не потърсим или не намерим баланс в следващите няколко месеца, опасността да стигнем до много тежки граждански размирици е съвсем реална.

Очаквам зловещ сценарий, мои колеги анализатори очакват същото. Очевидно мандатът на премиера Радев няма да бъде пълен, ще има напрежение, съпротива и трябва да бъдем готови за нещо далеч по-предизвикателно", подчерта кандидатът за президент.

МиГ-29

Полша твърди, че България е поискала да купи всички нейни МиГ-29.

"Същите хора, които преди години ме обвиняваха в липса на експертиза, сега стоят и чакат авиозаводите в Полша. Бил съм прав в анализа и прогнозата си преди повече от 10 години - нямаме нужда от МиГ-29. Първоначално министър Стоянов заяви, че питаме само за резервни части.

Полша ще се опита да вдигне цената на тази сделка и в крайна сметна няма да спечелим нищо. Самолетите най-вероятно ще отидат за Украйна", добави Ненчев, като поясни, че ако ще се купуват тези самолети, то решението трябва да мине през НС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубав ден.

    35 4 Отговор
    Браво на коцкара много стабилен мъж за пример. Срам и позор.

    22:53 28.07.2026

  • 2 дцапол

    43 7 Отговор
    Ники тупето, здравей бре джендър на ПП и ДБ педофили. КАто министър на отбраната си известен само с това че си присади това киче на плешивата тиква с пари от МО. Да връщаш парите за перуката тупе. Слава на Господ Иисус Христос голям ритник ти изиграха българите и вече те няма. Само заблудена мисирка може да реанимира труп като теб. Връщаи перуката некадърник.

    22:57 28.07.2026

  • 3 Един Процент

    21 6 Отговор
    "Очаквам зловещ сценарий, мои колеги анализатори очакват същото. Очевидно мандатът на премиера Радев няма да бъде пълен, ще има напрежение, съпротива и трябва да бъдем готови за нещо далеч по-предизвикателно", подчерта кандидатът за президент."!

    Коментиран от #20

    22:58 28.07.2026

  • 4 Веселяка

    10 7 Отговор
    Аз обичам да има често избори 🤪 и да гласувам за разни шемети 😆 ей така само за майтапа 😂 разбрахте ли, глупаци такива 🤣

    23:03 28.07.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    21 5 Отговор
    от де изпълзя тоя? Тоя не си ли докара за секретарка калдаръм кокона от околовръстното га беше пишман министър

    23:05 28.07.2026

  • 6 БеГемот

    28 4 Отговор
    Тоя не е у ред....на челото му пише НПО....

    23:05 28.07.2026

  • 7 мдаа

    12 9 Отговор
    Няколко грешки на Радев и всичи люспи навириха перуките си и започнаха да се появяват по медиите с пропаганда. Правилно. Това е логична последица от глупостите, които сътвори Радев за два месеца. Но е досадно и отвратително да виждаме старите шмекери как се опитват да изкарат дивиденти от това. Вината обаче е в Радев, не в шмекерите, които го дебнат да се издъни. Радев се дъни яко - подкрепа за хазартните босове, удря по джоба на слабите и бедните, кошницата за грижа е още по-смешен аналог на магазините за хорат, американските самолети са черешката на тортата. С една дума - Радев демонстрира подкрепа за олигархията и за митрополията, а това няма да му бъде простено, което не означава, че старите предатели и далавераджии ще се върнат във властта.

    23:05 28.07.2026

  • 8 Дзак

    16 4 Отговор
    Колко патетично! Поредна провалена интрига.

    23:05 28.07.2026

  • 9 Цвете

    10 4 Отговор
    ТИ И ЦВЕТА КИРИЛОВА ,ЧУВАШ ЛИ СЕ КАКВО ГОВОРИШ? И ДРУГАРКАТА НЯМА ДА Е БЪДЕ.ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ Е ЛИЦЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И НЯМА НУЖДА ОТ РУСКИ НАГЛАСИ.СТИГА ТОЛКОВА, ВТРЪСНАЛИСТЕ НИ.СЕГА КАРТИТЕ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ И ДА СЕ МИСЛИ ЗА КОГО ДАВАШ ДОВЕРИЕТО СИ. СТАРИТЕ МУЦУНИ ДА СЕ РАЗКАРАТ.

    23:07 28.07.2026

  • 10 Абе

    19 3 Отговор
    тоя на снимката ми се види много интелигентен, мяза на т.ракторист след манифестация....-

    23:10 28.07.2026

  • 11 ЯМБОЛ

    13 4 Отговор
    СЕЛСКИЯ ПОЗОРЯЩ СЕЛО КОКОРЕВО Ямболско.

    Коментиран от #15

    23:12 28.07.2026

  • 12 Ами

    12 3 Отговор
    Три затвора са готови да приемат веднага коцкара крадец
    който открадна парите за ремонта на самолетите,
    а той щял да се кандидатира за президент :)

    23:14 28.07.2026

  • 13 Безпристрастен

    4 6 Отговор
    Най-много пак да платят на шепа нехранимайковци да трошат.

    23:15 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТОЗ КОКОРЕВСКИЯ ПЕРУКАН

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЯМБОЛ":

    ПРОЯТЕЛ НА ЖЕКО БРЪСНАЧКАТА ОТ ЛЮЛИН ЧИСТИ 100 ПРОЦЕНТОВИ ФАШИСТИ И ПУМПАЛА ОТ ОФАНЗИВА.

    23:19 28.07.2026

  • 16 МОКЕТ ПЕРУКАНОВ

    6 8 Отговор
    РАДЕВ ОСВЕН ТОЗ МАНДАТ ЩЕ ИСКАРА И ОЩЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ И ЦВЕТА КИРЛЯВА МОН ФАН.

    23:21 28.07.2026

  • 17 Затова е прав

    6 6 Отговор
    Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов -2" Николай Ненчев за мунчо и олигарсите му крадливи -
    "За първи път ми се случва да видя колко бързо се срива едно правителство и колко бързо се пропуква едно мнозинство".

    23:29 28.07.2026

  • 18 ?????

    8 3 Отговор
    Позабърсаха праха от земеделеца и го тропнаха на тезгяха.
    Кой ли се е сетил за него в наддаването за умен и красив кандидат президент и кви ли цели преследва?
    Нека победи най-умния и най-красивия.

    23:30 28.07.2026

  • 19 Кое е това прасе

    10 3 Отговор
    И защо е пуснато да Мърси въздуха

    23:33 28.07.2026

  • 20 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Един Процент":

    Явно Радев е ударил сериозно мафията и тя готви удар. Но да не стане страшно за мафията след това? По-добре мафията да си кротува, че не се знае - знае ли се...
    😉

    23:35 28.07.2026

  • 21 Ето

    6 1 Отговор
    Показа се и един охранен паткан

    23:43 28.07.2026

  • 22 Дън Бай

    7 0 Отговор
    Перучко, как е актрисата?

    23:47 28.07.2026

  • 23 маке

    9 0 Отговор
    Е добре де, като махнете Радев пак ли Тиквун и Пиги? а?

    23:47 28.07.2026

  • 24 Пълен нещастник

    8 0 Отговор
    Ники Перуката нещо се размърда и се прави, че мисли.

    23:48 28.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Еррртт

    7 0 Отговор
    Е те тоя е пълен кре тен.

    23:51 28.07.2026

  • 27 Ха,ха,ха

    9 0 Отговор
    От къде изплува това недоразумение? Сигурно сега ще иска президент да става.

    23:54 28.07.2026

  • 28 Янко

    7 0 Отговор
    По добре е ненчев да си смени кубето на главата

    23:56 28.07.2026

  • 29 Симо

    8 0 Отговор
    Тагарев, Ненчев, все едни и същи боклуци гледаме последно време. Хора изпаднали от борда отдавна. Само "медиите" не са разбрали, че тези са бита карта и от отминалото време. Няма да ги съживите с това изкуствено дишане.

    23:57 28.07.2026

  • 30 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    7 0 Отговор
    ЛЕ..ЛЕЕЕ...КАКВА...ОТВРАТ..И ТЪПУНГЕР

    00:01 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кисело зеле и боза

    1 0 Отговор
    После Щисеравустатамръсна

    Коментиран от #33

    00:12 29.07.2026

  • 33 Браво пич

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кисело зеле и боза":

    Аз пък топълшагоебакатоумре

    Коментиран от #34

    00:13 29.07.2026

  • 34 Анафакти

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Браво пич":

    Вгъзъдебел

    00:15 29.07.2026

  • 35 Поредния

    1 0 Отговор
    Повярвал си смешник

    00:25 29.07.2026

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