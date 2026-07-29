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Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври

Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври

29 Юли, 2026 19:12 695 32

  • мартин димитров-
  • бюджет 2026-
  • дб-
  • дерогация

Според депутата от „Демократична България” така дефицитът може да бъде върнат на 3%

Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври и така дефицитът да бъде върнат на 3%. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров.

„Говорейки за възможна актуализация на бюджета през октомври, казваме, че дефицитът може да бъде ограничен на 3%. Не казваме, че може да бъде нула, именно защото има тежко наследство, но то е 3%. Няма нужда от такова огромно наливане на капиталови разходи, които не могат да бъдат похарчени по правилния начин”, заяви депутатът.

По отношение на особения управител на „Лукойл” Димитров посочи, че се действа на парче от страна на управляващите. По думите му редица въпроси, повдигнати от Конституционния съд, не се решават с измененията, които бяха приети днес. Депутатът от ДБ каза, че се надява да се изясни кога правителството на Румен Радев е поискало удължаване на дерогацията.

В коментар за Изборния кодекс Димитров заяви, че да се върне машинният протокол и машинното гласуване е изключително важно. Според него машинното гласуване прави целия изборен процес много по-честен. „Колкото до честността на следващите президентски избори, ние ще направим всичко възможно те да бъдат такива, но отсега да ги обявяваме за честни е твърде рано“, посочи той.

За президентските избори наесен Димитров заяви още: „Задължително ще имаме кандидат, защото би била много опасна концентрация на власт президентът, премиерът и мнозинството в парламента да гледат в една и съща посока и да няма коректив. Това се видя и днес от недаденото вето от страна на Илияна Йотова“, каза той, визирайки отказа на държавния глава да наложи вето на Бюджет 2026.

„Ще направим всичко възможно чрез една силна кандидатура България да има президент, който да бъде коректив на всичко това, което се случва, и да гарантира проевропейския път на страната“, заяви още Димитров. Депутатът посочи Андрей Гюров като пример за силен кандидат за президент, но не пожела да коментира повече преди да е взето окончателно решение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Или

    7 1 Отговор
    догодина!

    Коментиран от #7

    19:14 29.07.2026

  • 2 От къде

    7 6 Отговор
    разум и топки у регресивните ? Те изпълняват задължения , заповеди и поръчки !

    19:17 29.07.2026

  • 3 не лъжа

    12 6 Отговор
    А тоз само като го зърнах и обилно .овърнах !!!!

    19:23 29.07.2026

  • 4 Без майтап

    5 5 Отговор
    Прогресивно задлъжняване.

    19:24 29.07.2026

  • 5 ?????

    12 0 Отговор
    Не разбирам от бюджети, но през октомври май трябва да се внася бюджет 2027 г.
    Но сигурно Мартин Димитров ги знае по-добре тия работи.

    19:24 29.07.2026

  • 6 Да бе да

    9 0 Отговор
    А според мен най-разумният ход е да има лимит от 2 мандата за всеки депутат. 3-4 мандата в Народното събрание кара тези наши избраници да се откъснат изцяло от реалността в страната. Освен това голяма част от тях нямат (като този"специалист") нямат и един ден трудов стаж. На база на какво се очаква да дават експертно мнение? Смешници ....

    19:25 29.07.2026

  • 7 Потресаващо!

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Или":

    Мартин Димитров не е работил нищо в освен хранене с депутатски кюфтета. Той на яденето му вика работа. Тръгнал да дава смешни съвети на партията за която гласуваха един милиона и половина работливи и честни хора.

    19:25 29.07.2026

  • 8 Демек

    2 3 Отговор
    вдигане на винетки и здравни осигуровки!

    19:25 29.07.2026

  • 9 Гледах го по БНТ

    12 3 Отговор
    Абе жълто паветен джендър нали управлявахте с Шиши и Тиквата и пихте кафе в скута им, вие сътворихте това . Каквото си надробихте сега ще го сдържате.

    19:25 29.07.2026

  • 10 Кюфтетата

    3 0 Отговор
    ще актуализирате ли?

    19:28 29.07.2026

  • 11 Милен

    0 0 Отговор
    Е па то бюджета може да излезе на 3%дефицит и без да се актуализира. Основният въпрос е кой каза, че ,, бюджетният дефицит" трябва да е 3%а не да речем 2 или 3%? Що да не е примерно 2 или 4%? Или евентуално 0 или -1?

    19:39 29.07.2026

  • 12 Исторически факти

    2 2 Отговор
    Аутизъм...

    19:43 29.07.2026

  • 13 пак тоя

    4 1 Отговор
    дето немой да работи

    19:49 29.07.2026

  • 14 Сатана Z

    2 9 Отговор
    Ако някой все още не е разбрал...

    Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 3 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !

    Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !


    Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !

    Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!

    Коментиран от #17

    19:52 29.07.2026

  • 15 Мишел

    2 7 Отговор
    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    Коментиран от #26

    19:53 29.07.2026

  • 16 мунчо и му закриват страната

    2 8 Отговор
    Зимата и началото на пролетта България изпада в дефолт тоест няма да може да плаща пенсии и заплати в публичния сектор. Трябва само със заеми. Ето този от 2.5 млрд.евро не беше предвиден в бюджета и мунчовите ни успокояват че бил на ниски лихви. При изпадането в дефолт ви се обезценяват спестяванията. Единствения шанс да ги запазите е да инвестирате в недвижими имоти. Предстои необратим фалит с тези която беше и целта. За 2 месеца 3.8 млрд.+ сега 2.5 млрд.= 6.3 млрд.евро което е над 12.5 млрд.лв. Като сметнем че вдигнаха дефицита на 5.7% от БВП. ДЪРЖАВАТА ПРИКЛЮЧВА

    19:54 29.07.2026

  • 17 Милен

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Добре, че преди него никой не теглеше дългове, та сега да имаме да връщаме само 7млрд. Представи си ако и предишните теглеха дългове, колко трябваше да връщаме сега.

    20:02 29.07.2026

  • 18 лгмоик

    9 2 Отговор
    Тоя сектант на ПП и ДБ педофили от поне 20 г го хранят и поят българите с данъците си. Нищо не е работил този некадъник а всичко което е направил е все тотална щета за България. Тотал щета. Сектант. И още има глупаци дето гласуват за този глист. Слава на Господ Иисус Христос, 1 файтон педофили останаха в каруцата. Време е да бъдат изритани завинаги. Тази некадърна сган е време да бъдат изритани от властта.

    20:02 29.07.2026

  • 19 Мартинчо розовата палава пантера

    9 1 Отговор
    Марто,няма ли да свършиш някаква полезна работа през живота си?

    20:08 29.07.2026

  • 20 Заради вас боклуци

    5 0 Отговор
    бюджета днес е такъв.

    20:18 29.07.2026

  • 21 Крадяхте и сега ревете, че неможете

    5 0 Отговор
    Малтине, ще го актуализират на 31 декември. Само вие с Асенчо и Про100 Киро може да пръснете 9 милиарда лева в края на годината без разчет и сметки.

    20:28 29.07.2026

  • 22 Мама

    3 0 Отговор
    Мартинчо беше най умното дете в класа за бавно развиващите

    20:30 29.07.2026

  • 23 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ПАСЛЕДНИЯТ..РАЗУМЕН ХОД Е....туй..ДА БЪДЕ...ОЧИСТЕНО

    20:34 29.07.2026

  • 24 Кери

    1 0 Отговор
    Мартинчо, Мартинчо, най-добре е през декември, за Коледа! Идеален случай да ви изметем от Парламента!

    20:34 29.07.2026

  • 25 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Най-добре е бюджета да бъде актуализиран на 31 декември !!
    Няма вина Мартин! Системата е безнадежно тъпа – гласува се за партия. А тя кого и как ще си курдиса на различните постове си е нейна работа. Избирателят винаги е с пръст в устата !!
    Гласува се за личности със съответният мандат, който може да бъде най-много потретен. При нас некадърниците са до гроб властващи !!

    20:36 29.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Троян

    1 0 Отговор
    Тоя дали се досеща, че за кандитата от предложен от дб би гласувал само някой квартален и д и о т? 0,5%.

    20:38 29.07.2026

  • 28 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Само погледнах , че си ти , и реших че няма да те чета.
    Губя си времето.

    20:39 29.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 аланкоолу

    1 0 Отговор
    че той е вече е актуализиран бе аланкоолу

    20:42 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Мисля ,че е крайно време модераторът ако не пред всички ,поне пред санкционираният да каже защо.

    20:56 29.07.2026

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