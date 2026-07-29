Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври

Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври и така дефицитът да бъде върнат на 3%. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров.
„Говорейки за възможна актуализация на бюджета през октомври, казваме, че дефицитът може да бъде ограничен на 3%. Не казваме, че може да бъде нула, именно защото има тежко наследство, но то е 3%. Няма нужда от такова огромно наливане на капиталови разходи, които не могат да бъдат похарчени по правилния начин”, заяви депутатът.
По отношение на особения управител на „Лукойл” Димитров посочи, че се действа на парче от страна на управляващите. По думите му редица въпроси, повдигнати от Конституционния съд, не се решават с измененията, които бяха приети днес. Депутатът от ДБ каза, че се надява да се изясни кога правителството на Румен Радев е поискало удължаване на дерогацията.
В коментар за Изборния кодекс Димитров заяви, че да се върне машинният протокол и машинното гласуване е изключително важно. Според него машинното гласуване прави целия изборен процес много по-честен. „Колкото до честността на следващите президентски избори, ние ще направим всичко възможно те да бъдат такива, но отсега да ги обявяваме за честни е твърде рано“, посочи той.
За президентските избори наесен Димитров заяви още: „Задължително ще имаме кандидат, защото би била много опасна концентрация на власт президентът, премиерът и мнозинството в парламента да гледат в една и съща посока и да няма коректив. Това се видя и днес от недаденото вето от страна на Илияна Йотова“, каза той, визирайки отказа на държавния глава да наложи вето на Бюджет 2026.
„Ще направим всичко възможно чрез една силна кандидатура България да има президент, който да бъде коректив на всичко това, което се случва, и да гарантира проевропейския път на страната“, заяви още Димитров. Депутатът посочи Андрей Гюров като пример за силен кандидат за президент, но не пожела да коментира повече преди да е взето окончателно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Или
Коментиран от #7
19:14 29.07.2026
2 От къде
19:17 29.07.2026
3 не лъжа
19:23 29.07.2026
4 Без майтап
19:24 29.07.2026
5 ?????
Но сигурно Мартин Димитров ги знае по-добре тия работи.
19:24 29.07.2026
6 Да бе да
19:25 29.07.2026
7 Потресаващо!
До коментар #1 от "Или":Мартин Димитров не е работил нищо в освен хранене с депутатски кюфтета. Той на яденето му вика работа. Тръгнал да дава смешни съвети на партията за която гласуваха един милиона и половина работливи и честни хора.
19:25 29.07.2026
8 Демек
19:25 29.07.2026
9 Гледах го по БНТ
19:25 29.07.2026
10 Кюфтетата
19:28 29.07.2026
11 Милен
19:39 29.07.2026
12 Исторически факти
19:43 29.07.2026
13 пак тоя
19:49 29.07.2026
14 Сатана Z
Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 3 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !
Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !
Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !
Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!
Коментиран от #17
19:52 29.07.2026
15 Мишел
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
Коментиран от #26
19:53 29.07.2026
16 мунчо и му закриват страната
19:54 29.07.2026
17 Милен
До коментар #14 от "Сатана Z":Добре, че преди него никой не теглеше дългове, та сега да имаме да връщаме само 7млрд. Представи си ако и предишните теглеха дългове, колко трябваше да връщаме сега.
20:02 29.07.2026
18 лгмоик
20:02 29.07.2026
19 Мартинчо розовата палава пантера
20:08 29.07.2026
20 Заради вас боклуци
20:18 29.07.2026
21 Крадяхте и сега ревете, че неможете
20:28 29.07.2026
22 Мама
20:30 29.07.2026
23 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:34 29.07.2026
24 Кери
20:34 29.07.2026
25 Шаран БГ
Няма вина Мартин! Системата е безнадежно тъпа – гласува се за партия. А тя кого и как ще си курдиса на различните постове си е нейна работа. Избирателят винаги е с пръст в устата !!
Гласува се за личности със съответният мандат, който може да бъде най-много потретен. При нас некадърниците са до гроб властващи !!
20:36 29.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Троян
20:38 29.07.2026
28 Хасковски каунь
Губя си времето.
20:39 29.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 аланкоолу
20:42 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вале-каро
20:56 29.07.2026