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Джон Кюсак обясни защо след 40 г. в Холивуд е решил да се оттегли

Джон Кюсак обясни защо след 40 г. в Холивуд е решил да се оттегли

29 Юли, 2026 19:01 936 6

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  • кариера

Сега актьорът пише графични романи

Джон Кюсак обясни защо след 40 г. в Холивуд е решил да се оттегли - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джон Кюсак разкри, че постепенно се е отдръпнал от големите холивудски продукции заради ограниченията, които студиата налагат върху творческия процес.

60-годишната звезда от „Да бъдеш Джон Малкович“, „High Fidelity“ и „Con Air“ коментира темата по време на Comic-Con в Сан Диего, където представи първия си графичен роман „Momo“.

„Винаги съм смятал, че графичните романи са най-близкото нещо до киното. Избираш кадрите и разказваш историята по много визуален начин“, заяви Джон Кюсак. По думите му този формат му позволява да работи без намесата на продуценти, финансови отдели и студийни комисии.

Актьорът обясни, че когато една компания инвестира 20 или 30 млн. долара във филм, неизбежно иска да контролира съдържанието. При „Momo“ той и аржентинският художник Игнасио Ное са запазили пълна творческа свобода.

„Никой не редактира написаното от мен или нарисуваното от Игнасио. Това е история, създадена само от двама души, а подобно нещо рядко се случва днес“, каза Джон Кюсак.

Действието в „Momo“ се развива през 1972 г. и проследява двама бегълци, които сключват необичаен съюз, за да открият древен артефакт за американската телевизионна легенда Джаки Глийсън. Историята съчетава криминален сюжет, научна фантастика и политическа сатира. Графичният роман от 192 страници ще бъде издаден от Mad Cave Studios на 29 септември 2026 г.

Джон Кюсак е сред най-разпознаваемите холивудски актьори от 80-те и 90-те години, но през последното десетилетие избира проектите си значително по-внимателно. Сред по-новите му участия са китайската продукция „Decoded“ от 2024 г. и филмите „Fog of War“ и „Detective Chinatown 1900“ от 2025 г.

Актьорът критикува съвременния модел на филмовата индустрия от години. Според него студиата все по-често залагат на проекти, преминали през множество управленски и маркетингови проверки, за сметка на по-рисковите авторски филми.

Въпреки отдръпването си от масовото кино Джон Кюсак не изключва завръщане към по-голяма продукция. Той заяви, че би обмислил участие във филмова адаптация на „Momo“, при условие че историята запази творческата си независимост.


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    Сега ЧАО И НЕ МЕ ТЪРСЕТЕ.

    19:11 29.07.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Не гледам холивудски филми от някое десетилетие. На този готин филм бе Знак на съдбата.

    19:33 29.07.2026

  • 3 Елизабет Цветанова

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    В Гурмазово ме люля нигериеца под върбата в Гурмазово 🤭🥳🤭

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  • 4 Робот

    1 0 Отговор
    Съвършено правилно..! В едно интервю Братя Уашовски ( вече сестри) споделят :: В първоначалния сценарий на филма Матрицата този който предава Морфей не е бил от лошите а от добрите , искал е да помогне на машините да изчистят планетата от диктатори , правителства и техните армии който произвеждат само войни и замърсяват околната среда..! Филмовата индустрия е била категорично против с мотива че филма може да се окаже петел който да събуди цялото село...! После променят сценария и Нео става герой..! Интересно е че Уашовски нямат завършено образование , САМОУКИ СА..!

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  • 5 Елизабет Цветанова

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    Няма ли някой цигане от Люлин да ме изплющи на южното черноморие? 🥳🤭🥳

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  • 6 Анита почивната станция

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    20:23 29.07.2026