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Алкарас вече 106 дни е извън корта – най-дългото отсъствие в кариерата му. Завръщането остава под въпрос

Алкарас вече 106 дни е извън корта – най-дългото отсъствие в кариерата му. Завръщането остава под въпрос

29 Юли, 2026 16:45 503 0

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Испанецът пропусна два турнира от Големия шлем и три Мастърс 1000 заради контузия на дясната китка, а целта му е завръщане в Синсинати

Алкарас вече 106 дни е извън корта – най-дългото отсъствие в кариерата му. Завръщането остава под въпрос - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Докато Яник Синер продължава да записва исторически показатели като №1 в световната ранглиста, Карлос Алкарас премина през най-дългия период без официален мач в професионалната си кариера.

Испанецът не е играл от 14 април, когато победи убедително Витенен на турнира в Барселона. Оттогава за Алкарас настъпи труден период – той вече е 106 дни извън корта, пропусна два турнира от Големия шлем и три надпревари от сериите Мастърс 1000, включително Откритото първенство на Канада.

Заради продължителното отсъствие 23-годишният тенисист се свлече до №3 в световната ранглиста, а завръщането му все още не е сигурно. Това е най-дългата пауза в кариерата на Алкарас, като тя вече надмина предишния му рекорд – 104 дни извън играта между края на 2022 и началото на 2023 година.

През 2022 година Алкарас направи големия си пробив, като спечели US Open и стана най-младият №1 в историята на тениса. След изключително натоварения сезон обаче тялото му даде сигнал.

На 4 ноември 2022 г. той получи контузия в коремната област по време на четвъртфинала на Мастърса в Париж срещу Холгер Руне и бе принуден да прекрати сезона си.

Последва усложнение с мускул на десния крак, което му попречи да започне годината навреме и го извади от Australian Open. В крайна сметка той се завърна през февруари 2023 г. на турнира в Буенос Айрес, който по-късно спечели.

Този предишен случай дава надежда на испанеца, че може отново бързо да възстанови формата си.

Основната цел пред Алкарас в момента е участие на Мастърса в Синсинати, който започва на 13 август. Там той трябва да защитава 1000 точки като миналогодишен шампион.

Испанецът вече е започнал тренировки, но все още не е напълно ясно в какво състояние е китката му. В последните занимания той използва ракета без корда и с модифицирана рамка, което показва, че натоварването все още се контролира внимателно.

Синсинати е ключов момент за сезона му. Турнирът ще покаже дали китката му може да издържи на състезателно темпо. Ако пропусне надпреварата, завръщането директно на US Open би било още по-трудно – без подготвителни мачове и след повече от четири месеца пауза.


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