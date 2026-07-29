Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на ФИФА обеща по 40 милиона на всяка федерация, която го подкрепи

Президентът на ФИФА обеща по 40 милиона на всяка федерация, която го подкрепи

29 Юли, 2026 17:15 473 7

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • футбол

Освен това той е дал краен срок на 211-те члена на световната футболна федерация

Президентът на ФИФА обеща по 40 милиона на всяка федерация, която го подкрепи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изпратил писмо до всички национални футболни асоциации, в което дава големи обещания, ако бъде подкрепен за осъществяването на новия си план, съобщава "Таймс". Освен това той е дал краен срок на 211-те члена на световната футболна федерация. Те трябва да дадат своя отговор до 19 септември. В писмото пише, че всяка страна ще получи 40 милиона долара, ако гласува за плана на Инфантино.

Идеята на проекта, който се казва "ФИФА Форуърд Ентърпрайс", е да се създаде ново търговско дружество, което да държи търговските права на ФИФА. Според Инфантино то ще бъде оценено на около 20 милиарда долара. Планът е да бъдат продадени 20 процента от него за около 4.2 милиарда. Проектът е подкрепен от инвестиционната фирма на Джошуа Къшнър, който е брат на съпруга на дъщерята на Доналд Тръмп.

В писмото Инфантино пише, че ако планът бъде одобрен, от 1 януари 2027 г. ще има на разположение пакет от 10 милиарда долара, който да бъде разпреден между националните федерации през следващите четири години. Той допълва, че ако неговата идея не бъде реализирана, парите за проекти за развитие ще бъдат 2.7 милиарда и федерациите ще получат "само" по 10 милиона долара. Президентът на ФИФА уточнява, че "ФИФА Форуърд Ентърпрайс" може да стане факт при подкрепата на над 50 процента от членовете, както и на управленския съвет.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БФС

    2 0 Отговор
    Подкрепям! Охааа 40 милиона ин дъ джоб. А, дали е добре. Нямал съм 8-ми клас, а

    17:18 29.07.2026

  • 2 Мдааа

    4 0 Отговор
    Лъсна му Г и на този, беше въпрос на време, евреи Къшнари, Тръмпоци и сиренце за всички мишоци🤮

    Коментиран от #7

    17:21 29.07.2026

  • 3 хехе

    2 0 Отговор
    на това не му ли викат подкуп.

    17:21 29.07.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Нормално е федерациите да изритат от поста този корумпиран чиновник,а не да му слушат глупостите ,които му набива в главата еврейските зетьове на бай Дончо

    17:22 29.07.2026

  • 5 Гонзо Гонзов

    3 0 Отговор
    Може ли два пъти да ви подкрепим?🤥

    17:26 29.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Да подари ФИФА на Тръмп.Луд!

    17:27 29.07.2026

  • 7 Ще превърнат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    Футбола в американското кеч шоу

    17:39 29.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове