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Сладката целувка и азиатското турне - Педри заведе гаджето си в Китай (СНИМКИ)

Сладката целувка и азиатското турне - Педри заведе гаджето си в Китай (СНИМКИ)

29 Юли, 2026 19:28 697 3

  • алехандра дорта-
  • педри-
  • футбол-
  • испания-
  • китай-
  • почивка

На Мондиал 2026 красавицата бе постоянна подкрепа на любимия си

Сладката целувка и азиатското турне - Педри заведе гаджето си в Китай (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алехандра Дорта е приятелката на световния шампион с Испания - Педри. Заедно са от едва от година, въпреки че и двамата са родени на остров Тенерифе, живяли са само на 5 километра един от друг! На Мондиал 2026 красавицата бе постоянна подкрепа на любимия си, а след финала си размениха сладка целувка на терена на стадиона в Ню Йорк.

А след Световното първенство двамата заминаха за Китай в компанията на родителите и брата на Педри. Групата не само разгледа основните туристически атракции в Пекин, но се насладиха и на местната гастрономия.

Появата му на събитие в традиционен китайски костюм предизвика огромен интерес, както и участието му в демонстрация на „цуджу“ – спорт, смятан за най-стария предшественик на футбола.

Педри бе бурно аплодиран и от 32 000 души на мач от аматьорска лига в китайската провинция Дзянсу, където изпълни символичния начален удар преди двубоя и поздрави феновете на местния диалект.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоша

    3 0 Отговор
    Никога няма да позволя на някой с името Педри да ме води в Китай!🤭

    Коментиран от #3

    19:32 29.07.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Стига с тия галени имена бе, какъв "Педри" като се казва Педро Гонсалес Лопес!

    20:12 29.07.2026

  • 3 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "лоша":

    Ми ние оправните си ходим сами в Китай...

    20:34 29.07.2026

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