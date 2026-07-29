Сладката целувка и азиатското турне - Педри заведе гаджето си в Китай (СНИМКИ)

Алехандра Дорта е приятелката на световния шампион с Испания - Педри. Заедно са от едва от година, въпреки че и двамата са родени на остров Тенерифе, живяли са само на 5 километра един от друг! На Мондиал 2026 красавицата бе постоянна подкрепа на любимия си, а след финала си размениха сладка целувка на терена на стадиона в Ню Йорк.
А след Световното първенство двамата заминаха за Китай в компанията на родителите и брата на Педри. Групата не само разгледа основните туристически атракции в Пекин, но се насладиха и на местната гастрономия.
Появата му на събитие в традиционен китайски костюм предизвика огромен интерес, както и участието му в демонстрация на „цуджу“ – спорт, смятан за най-стария предшественик на футбола.
Педри бе бурно аплодиран и от 32 000 души на мач от аматьорска лига в китайската провинция Дзянсу, където изпълни символичния начален удар преди двубоя и поздрави феновете на местния диалект.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лоша
Коментиран от #3
19:32 29.07.2026
2 az СВО Победа 81
20:12 29.07.2026
3 Фют
До коментар #1 от "лоша":Ми ние оправните си ходим сами в Китай...
20:34 29.07.2026