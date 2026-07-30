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Над 40 мача в Лигата на конференциите – решителна вечер за Лудогорец, ЦСКА 1948 чака името на съперниака си

Над 40 мача в Лигата на конференциите – решителна вечер за Лудогорец, ЦСКА 1948 чака името на съперниака си

30 Юли, 2026 07:59 536 0

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Разградчани приемат тима на Апоел Тел Авив

Над 40 мача в Лигата на конференциите – решителна вечер за Лудогорец, ЦСКА 1948 чака името на съперниака си - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В днешния 30-и юли (четвъртък) се играят реваншите от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, като програмата за деня включва цели 42 двубоя.

Българският интерес е насочен най-вече към Разград, където Лудогорец ще търси труден обрат, но има и още няколко срещи, които засягат пряко родния футбол. „Орлите" загубиха с 0:2 първия мач с Апоел Тел Авив, който се игра в унгарския град Мишколц, тъй като израелските отбори не могат да приемат в родината си. Омри Алтман откри резултата в края на първата част, а Чико оформи крайния резултат в последните минути. Сега разградчани трябва да спечелят с два гола разлика, за да пратят двубоя в продължения, и с три, за да продължат директно напред. Срещата на „Хювефарма Арена" е от 21:00 часа българско време..

Победителят от двойката ще се изправи срещу по-силния измежду Жилина и Катовице. Словаците имат аванс от 2:1 и играят реванша в Полша от 21:30 часа.

Другият български тим в надпреварата ЦСКА 1948 вече си осигури място в третия предварителен кръг. „Червените" елиминираха Спартак (Търнава) след 0:0 и изпълнение на дузпи с 5:3. Съперникът им ще излезе от двойката между Панатинайкос и Пакш, като гърците взеха аванс от 2:1 при гостуването си в Унгария. Реваншът в Атина е от 21:30 часа българско време. Точно този вариант посочи и футболистът на ЦСКА 1948 Атанас Илиев като предпочитан заради атмосферата на гръцкия стадион.

Четирикратният европейски клубен шампион Аякс на практика реши въпроса още в Нови Сад, където разби Войводина с 4:1. Реваншът на „Йохан Кройф Арена" е от 21:00 часа. Друг гранд в лицето на португалския Брага, също има преднина, макар и минимална, след успех с 1:0 над Железничар (Панчево). Този мач е от 22:00 часа.

Няколко фаворита обаче са в неприятна ситуация. Румънският ФКСБ допусна изненадваща загуба с 2:3 у дома от латвийския Ауда и ще трябва да гони обрат в гости от 19:00 часа. Шотландският Хиберниън пък отстъпи с 0:2 на косовския Малишева и приема реванша от 22:00 часа. Белгийският Гент не успя да пречупи дебютанта ЛНЗ Черкаси при нулево равенство в Украйна и ще решава всичко у дома от 21:30 часа.

Сръбският Партизан на практика приключи спора още в Белград след 4:0 срещу УНА Страсен, а формалният реванш в Люксембург е от 21:15 часа. Аустрия (Виена) води с 2:0 на Лиепая преди домакинството си от 21:30 часа, докато хърватският Риека има само 1:0 срещу Дери и гостува в Ирландия от 20:30 часа. ЦФР Клуж не успя да победи Алашкерт в Армения (1:1) и приема реванша от 21:30 часа, а полският Ракув взе аванс от 3:1 срещу Валета преди гостуването си в Малта от 20:30 часа.


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