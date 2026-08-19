Предадоха на съд кмета на Лом

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Ц.Ц., кмет на община Лом, по дело за извършено престъпление против политическите права на гражданите – престъпление по чл. 167, ал. 5, пр. 1 и 2, вр. ал. 2, п. 1, вр. чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК.

Към м. април 2026 г. обвиняемият Ц.Ц. е заемал длъжността кмет на Община Лом, на която е избран на проведените на 29.10.2023 г. местни избори.

На 15.04.2026 г. служители на общинско предприятие били уведомени от директора да се съберат в административната сграда. Те изпълнили указанието.

На срещата присъствал кметът Ц.Ц., който започнал разговор с присъстващите във връзка с предстоящите след няколко дни избори за народни представители. Той ги агитирал да гласуват за конкретна политическа коалиция и, по възможност, да упражнят преференциален вот за кандидат от същата коалиция.

Ц.Ц. заявил пред присъстващите, че желае те да гласуват с конкретен номер на изборната бюлетина и с определена преференция. Обвиняемият поискал да му бъде предоставен списък с имената на лицата, които са гласували по посочения от него начин, за да може впоследствие да провери дали това действително е било извършено.

Кметът поискал присъстващите да излъчат свой представител, който заедно с него да отиде в банка, за да бъдат изтеглени пари, след което на всеки от тях да бъдат дадени по 50 евро от личните му средства.

Той обяснил предложението си с това, че по този начин присъстващите на срещата ще му помогнат в дейността му като кмет на община Лом.

С действията си обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, предложил имотна облага с цел да склони служителите на общинско предприятия да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат за народен представител, определен с преференция, на изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

В хода на разследването са били извършени експертизи – фоноскопна и видеотехническа.

Предстои делото да продължи в съда.