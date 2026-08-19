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Предадоха на съд кмета на Лом

Предадоха на съд кмета на Лом

19 Август, 2026 14:18 927 15

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  • лом-
  • подкупване-
  • гласуване-
  • съд

Кметът поискал присъстващите да излъчат свой представител, който заедно с него да отиде в банка, за да бъдат изтеглени пари, след което на всеки от тях да бъдат дадени по 50 евро от личните му средства

Предадоха на съд кмета на Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Ц.Ц., кмет на община Лом, по дело за извършено престъпление против политическите права на гражданите – престъпление по чл. 167, ал. 5, пр. 1 и 2, вр. ал. 2, п. 1, вр. чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК.

Към м. април 2026 г. обвиняемият Ц.Ц. е заемал длъжността кмет на Община Лом, на която е избран на проведените на 29.10.2023 г. местни избори.

На 15.04.2026 г. служители на общинско предприятие били уведомени от директора да се съберат в административната сграда. Те изпълнили указанието.

На срещата присъствал кметът Ц.Ц., който започнал разговор с присъстващите във връзка с предстоящите след няколко дни избори за народни представители. Той ги агитирал да гласуват за конкретна политическа коалиция и, по възможност, да упражнят преференциален вот за кандидат от същата коалиция.

Ц.Ц. заявил пред присъстващите, че желае те да гласуват с конкретен номер на изборната бюлетина и с определена преференция. Обвиняемият поискал да му бъде предоставен списък с имената на лицата, които са гласували по посочения от него начин, за да може впоследствие да провери дали това действително е било извършено.

Кметът поискал присъстващите да излъчат свой представител, който заедно с него да отиде в банка, за да бъдат изтеглени пари, след което на всеки от тях да бъдат дадени по 50 евро от личните му средства.

Той обяснил предложението си с това, че по този начин присъстващите на срещата ще му помогнат в дейността му като кмет на община Лом.

С действията си обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, предложил имотна облага с цел да склони служителите на общинско предприятия да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат за народен представител, определен с преференция, на изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

В хода на разследването са били извършени експертизи – фоноскопна и видеотехническа.

Предстои делото да продължи в съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    лом бе лом

    14:21 19.08.2026

  • 2 Град Лом

    0 3 Отговор
    Другари , мощно да защитим Петровката !!!

    Коментиран от #12

    14:41 19.08.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Партията, партията !!!
    Без завоалирани писания !!!
    Иначе - една баба на пазара, на комшийката и от дъщеря и разбрах

    Коментиран от #4, #13

    14:48 19.08.2026

  • 4 ЕгатИ Кристи,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    Ты очень умная .

    Коментиран от #5

    14:51 19.08.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕгатИ Кристи,":

    А я муж " АГАТ" !
    И ДО КОЛЕНКОВ !!!
    А ты очен внимателно, патомущо... будеш очен РАД 🤣

    Коментиран от #6, #7

    14:55 19.08.2026

  • 6 ЕгатИ Кристи,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Ич не се справяш , с руския ..

    Коментиран от #10

    15:04 19.08.2026

  • 7 Потому что ,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Учила в Петър Бероне , да ?

    15:06 19.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДА ИЗГНИЕ В ЗАТВОРА!А ДАНО, АМА НА ДАЛИ!ДА ОПРАВИ ПЪРВО ПЪТЯ ОТ ЛОМ ЗА КОВАЧИЦА И БОРУНА!НИЩО НЕ НАПРАВИ ЗА ЛОМ!

    Коментиран от #9

    15:12 19.08.2026

  • 9 Тих Труд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Голема бързина !😁

    15:15 19.08.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЕгатИ Кристи,":

    Руския ми е все едно да си в поза пар.тер пред мен и да чакаш с надежда и радостни цвиления !
    Г Н У С !!!

    Коментиран от #11

    15:21 19.08.2026

  • 11 ЕгатИ Кристи,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Извинявам се .. Ты очень простая

    15:24 19.08.2026

  • 12 Даа

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Лом":

    Всички кадри на ГЕРБ- ДПС са корумпета! Където и да пипнете- вони!

    15:27 19.08.2026

  • 13 Даа⁷

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    Партията му е ясна- ГЕРБ- ДПС! Нищо ново с подкупи и фалшификации, двете партии бяха на власт заедно 15-16 години!

    Коментиран от #14

    15:29 19.08.2026

  • 14 Дугарю

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа⁷":

    Успакойся , румбата ще ни оправи ..

    15:35 19.08.2026

  • 15 Гражданин.

    0 0 Отговор
    За 35 години поне един бушон да изгори.

    15:36 19.08.2026

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