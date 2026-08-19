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Тежък жребий за Григор: Ще гони US Open през квалификациите

Тежък жребий за Григор: Ще гони US Open през квалификациите

19 Август, 2026 11:28 541 2

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През миналата година най-добрият български тенисист пропусна надпреварата заради контузия

Тежък жребий за Григор: Ще гони US Open през квалификациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият тенисист на България - Григор Димитров, се очертава за втора поредна година да пропусне основната фаза на US Open. Хасковлията не попадна сред играчите, получили "уайлдкард" от организаторите.

През миналата година най-добрият български тенисист пропусна надпреварата заради контузия, получена на "Уимбълдън", а сега ще трябва да мине през три победи в квалификациите. След потенциалните успехи той ще започне едва от първи кръг.

Григор попадна в списъка за квалификациите, което е показателно за желанието му да се бори за своето място.

Такава бе ситуацията за него и на тазгодишния Ролан Гарос, когато той отпадна още в първия кръг на пресявките. След това на Уимбълдън той получи "уайлдкард".

В основната схема ще играе ветеранът Гаел Монфис заради споразумение между американската и френската тенис федерации. По подобен начин покана получи и австралиецът Алексей Попирин.

Има още един невръчен "уайлдкард" за основната схема, но той очевидно няма да е за българина.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Гришу

    0 0 Отговор
    всичко с тениса приключи много, многооо отдавна.

    12:15 19.08.2026

  • 2 12345

    0 0 Отговор
    В момента за григор димитров ,всеки противник е НЕПреодолим.

    12:18 19.08.2026

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