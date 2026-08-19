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И фламинго се състезава за талисман на „Евровизия 2027“ в Бургас (СНИМКА)

И фламинго се състезава за талисман на „Евровизия 2027“ в Бургас (СНИМКА)

19 Август, 2026 14:31 632 17

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  • гларус-
  • капибара

Негови конкуренти са Еврогларусите от Кукления театър и капибарата Капи от бургаския зоопарк

И фламинго се състезава за талисман на „Евровизия 2027“ в Бургас (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бургас вече има трети колоритен кандидат за символ на „Евровизия 2027“. След Еврогларуса на Държавния куклен театър и капибарата Kapi от Зоопарк Бургас, в публичната надпревара се включи и розовото фламинго FLAMI. Идеята е представена от профила eurovision.burgas и залага на една от най-разпознаваемите природни гледки около Бургаските езера.

Концепцията представя FLAMI като ярък, леко екстравагантен и лесно разпознаваем герой, който може да танцува, да присъства на сценични събития и да посреща гостите на морския град. Розовият цвят е избран като символ на позитивност, любов и празнична енергия, които според авторите се вписват естествено в атмосферата на международния музикален конкурс.

Фламингото има и реална връзка с Бургас. Големи групи розови фламинги обитават района на Атанасовското езеро от години, а през 2024 г. там за първи път в България успешно се излюпиха малки от вида. Българското дружество за защита на птиците определи събитието като знак, че езерото вече предлага подходящи условия за размножаването на тези чувствителни птици.

Самото присъствие на фламингото около Бургас постепенно го превърна в част от визуалната идентичност на града. При среднозимно преброяване през 2023 г. в Атанасовското и Поморийското езеро и защитената местност „Пода“ бяха отчетени общо 2712 розови фламинги.

Така FLAMI има едно очевидно предимство пред капибарата Kapi: връзката му с местната природа. Kapi разчита основно на популярността на капибарите в социалните мрежи и на посланието за спокойствие и дружелюбност, докато Еврогларусът стъпва върху морския характер на Бургас и образа на гларуса като градска емблема. FLAMI от своя страна обединява природата, цвета и визуалния спектакъл.

Засега обаче няма официално избран талисман на „Евровизия 2027“. FLAMI, Kapi и Еврогларусът са публични предложения, а не потвърдени кандидати в обявена от организаторите процедура. Официално решение дали конкурсът в Бургас изобщо ще има талисман предстои.

Идеята не би била необичайна за „Евровизия“. Базел имаше талисмана Lumo през 2025 г., а Виена представи Auri за конкурса през 2026 г. И двата персонажа бяха използвани като посланици на града домакин и на мотото „United by Music“.

Ако Бургас продължи тази традиция, изборът вече очертава любопитна символична битка: морският Еврогларус, интернет любимецът Kapi или розовото фламинго FLAMI. Всеки от трите образа предлага различна версия на Бургас пред европейската публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дрйклл

    2 2 Отговор
    Морската градина посрещна Джирото с разцъфнали в розово дървета.
    Супер подходящо.

    До година пак!

    14:35 19.08.2026

  • 3 Сандо

    8 1 Отговор
    Капибарите и фламингото са най-често срещаните бургаски гларуси.Идиотията взема превес в съревнованието.

    14:39 19.08.2026

  • 4 А не може ли

    8 1 Отговор
    да е талисман краставица и два домата в закачлива фигурка!?

    14:44 19.08.2026

  • 5 Евроджендър

    4 1 Отговор
    Розово пони е най-логичния избор

    14:45 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хааххх

    5 1 Отговор
    Много малко пдалско ми се вижда,давайте следващия ама засилете

    14:47 19.08.2026

  • 9 Ха Ха

    8 1 Отговор
    Какъв е този розов лешояд бе?!

    14:48 19.08.2026

  • 10 Конспиратор

    5 2 Отговор
    Колкото и симпатичен да е фламинго, няма да го оставят, понеже е украинско военно политически символно натоварен.

    14:51 19.08.2026

  • 11 Еж па ти...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Митьо Очите ще е талисмана,защото ще се грижи за доброто настроение на гостите.

    14:52 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ?????

    8 0 Отговор
    Уф.
    “капибарата Kapi и розовото фламинго FLAMI” – много са креативни тия от Бангарангата.
    Слагайте огромния плъх Kapi та всички да знаят че тук сме истински глобалисти.

    14:56 19.08.2026

  • 15 Как е Бах

    6 2 Отговор
    Предлагам източно българска свиня от странджанско да бъде талисман-патриотично е и е реално

    14:57 19.08.2026

  • 16 нннн

    3 0 Отговор
    Бургаският комар е най- подходящ. Наистина е забележителен.

    15:11 19.08.2026

  • 17 хиътитъмжх

    1 0 Отговор
    една снимка на тъщата съм приготвил , сега я рендосват в 3д , по-добра е от гларуса ( тя си е жива чайка все пак ) ама до фламингото - ще има борба ....

    15:36 19.08.2026