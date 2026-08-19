Google иска да прекрати производството на смартфони и аксесоари в Китай

Google подготвя мащабна реорганизация на своята глобална производствена мрежа, като изготвя планове за изтегляне на целия хардуер на Pixel от китайските сглобяващи линии до 2027 година. Тази стратегическа промяна ще доведе до прехвърляне на цялостното сглобяване на смартфоните, умните часовници и безжичните слушалки – към основните производствени центрове във Виетнам и Индия. След като успешно тества и произведе своята флагманска серия Pixel 11 във Виетнам, без да се сблъска с проблеми с доставките, компанията от Маунтин Вю вече има оперативната увереност да премести завинаги производството на по-леки компоненти, като носими устройства и аудио оборудване, извън китайските заводи.

Тази маневра превръща Google във втория голям производител на смартфони след Samsung, който напълно се отказва от китайските производствени заводи. Тъй като Google няма никакво присъствие в търговията на дребно в Китай, марката може да пренасочи производствената си логистика, без да рискува негативна реакция на местния пазар или регулаторни пречки в търговските обекти. В подкрепа на това преместване на фабриките стои агресивна продажбена офанзива, като Google се стреми към ръст от 8 до 10 процента в глобалния обем спрямо миналогодишната базова стойност от 12 милиона бройки, с цел да пусне около 13 милиона устройства Pixel от складовете на дистрибуторите в ръцете на потребителите през тази година.

За да не допусне разходите за суровини да забавят увеличаването на обема на фона на скока в цените на чиповете за памет, Google използва значителна покупателна сила. Като обединяват поръчките за компоненти за смартфони с огромните нужди от хардуер на своето подразделение за корпоративни облачни изчисления, преговарящите водят твърди преговори със Samsung, SK Hynix и Micron, за да си осигурят отстъпки за големи количества. Доставчиците на компоненти отбелязват, че ако конкурентът Apple бъде принуден да прехвърли нарастващите производствени разходи върху потребителите чрез по-скъп iPhone от следващо поколение, рационализираната структура на производствените разходи на Google би могла да позволи на серията Pixel да подбие цените на конкуренцията и да отнеме ценен пазарен дял в ключови пазари в Северна Америка, Япония и Западна Европа.