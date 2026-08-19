Изненадващо признание от Моуриньо за Родри

Жозе Моуриньо направи изненадващо разкритие, че е разговарял с Родри относно преминаване в Реал Мадрид, но световният шампион "е имал съмнения" за подобен ход.

Това колебание, по думите на португалския наставник, е породило и неговите собствени въпроси относно привличането на играча.

Футболистът вече е играч на големия съперник - Барселона.

"Говорих с Родри няколко пъти", заяви Моуриньо.

"Реал Мадрид му направи много добра оферта. Мисля, че отношенията между Реал Мадрид и Сити са много добри. Клубът му направи важна оферта. Родри имаше съмнения, колебаеше се, и мисля, че това, което се случи, е, че съмненията, които Родри имаше, породиха съмнения и у мен."

"Той е изключителен играч. Но мисля, че Реал Мадрид е толкова голям, че не можем да имаме играчи, които се замислят два пъти. Това е концепцията. Но той се държеше коректно с нас и му желая всичко най-добро", сподели Моуриньо.

Завръщането на Моуриньо на "Бернабеу" идва след предишния му престой между 2010 и 2013 г. Той поема отново отбора, след като той не успя да спечели голям трофей в два поредни сезона, а двама треньори - Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа, бяха уволнени през миналия сезон на фона на напрежение в съблекалнята.

"Намерих съблекалня с голямо желание за победа", каза Моуриньо във вторник.

Реал Мадрид ще започне кампанията си 2026/27 с гостуване на Еспаньол в събота.