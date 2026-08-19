Четирима души бяха убити при руска атака с дронове срещу Херсон! Украинската армия е свалила през изминалата нощ 56 безпилотни апарата

Четирима души бяха убити рано тази сутрин при руска атака с безпилотни летателни апарати, поразили автобус в град Херсон, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин, пише БТА.
Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница, съобщи Прокудин в "Телеграм", публикувайки замъглени снимки на жълт автобус с окървавени стъпала и счупени прозорци.
Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол", използвани от руските сили при атаката срещу Украйна, започнало късно снощи, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Военновъздушните сили на Украйна в Телеграм.
Според военни източници, от 18:00 ч. (и българско време) вчера, 18 август, руските сили са извършили атака с две балистични ракети "Искандер-М", 65 щурмови безпилотни летателни апарати от тип "Шахед" (включително такива с реактивни двигатели), "Гербера", муниции с дълго време на престой "Бандерол" и дронове примамки от тип "Пароди" от следните направления: Курска и Орловска област, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим.
Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.
По предварителни данни към 08:30 ч. тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол" в северната, южната и източната част на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #2, #5, #8
14:13 19.08.2026
2 Наркоманский
До коментар #1 от "Дзак":Киевските куратори са възмутени: Толкова много дронове в Москва и всичко това за нищо!
Киевските куратори в Европа започнаха да повдигат въпроси относно ниската ефективност на украинските удари с дронове в Москва и Московска област.
Обществената реакция се появи след нощна атака от над 600 дрона без никакви съществени резултати. Френският OSINT изследовател Клемент Молин пише с раздразнение, че по-голямата част от дроновете близо до Москва неизменно биват свалени.
„И за пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион (поне 200 системи за противовъздушна отбрана и стотици допълнителни екипи, въоръжени с оръдия), без никакъв резултат. Около 10-20% от руските дронове не са свалени по време на удари по Украйна. Когато Киев нанася удари по Русия, говорим за максимум 2-5% от дроновете, достигащи целите си“, пише Молин
14:14 19.08.2026
3 Мда...,
14:14 19.08.2026
4 Пич
Всеки може да и го турга ако си плаща, но като и го турнат без облаги, оревава орталъка!
Коментиран от #11
14:15 19.08.2026
5 Зелен4ук
До коментар #1 от "Дзак":След днешната атака украинският журналист Юрий Николов отбеляза с разочарование, че „някак си има малко видеоклипове за толкова голям брой дронове“. Той изчислява, че в зависимост от вида на използваните дронове, ударът е струвал 2-3 милиарда гривни.
„Това е почти месечна храна за украинските въоръжени сили. Или за болнична сграда“, оплаква се Николов.
14:16 19.08.2026
6 Вуте от Бусманци
14:17 19.08.2026
7 Па Ра па Ра дояни
14:18 19.08.2026
8 Нар кос
До коментар #1 от "Дзак":украинските автори твърдят още:
„Ако, за грубо изчисление, приемем, че FP-1 е отговорен за половината от изстрелванията, Bobr за 30%, а по-скъпият Lyutyi за останалите 20%, тогава средната цена на един дрон би била около 100 000 долара. Следователно 9800-те дрона, за които руското Министерство на отбраната обяви, че са свалени през юли, биха могли да струват приблизително 980 милиона долара. Според тези изчисления месечната цена на подобни атаки е, плюс-минус, един милиард долара. А преобразувано в годишни разходи, това е 12 милиарда долара, или повече от 12% от целия отбранителен бюджет на Украйна. И това е само приблизителната цена на самите дронове, без да се вземат предвид разходите за разузнаване, подготовка на операциите и наземна инфраструктура“
Коментиран от #9
14:19 19.08.2026
9 Дзак
До коментар #8 от "Нар кос":Тук имало вътрешен човек да се прави на Интересен с глупостите си!
14:32 19.08.2026
10 Мимч
Коментиран от #13
14:35 19.08.2026
11 Антирашист 3000
До коментар #4 от "Пич":Какво да кажат рашистките олигарси като им събират даренията доброзорно !
Коментиран от #14
14:49 19.08.2026
12 Копейка Прадъкшън
14:49 19.08.2026
13 Антирашист 3001
До коментар #10 от "Мимч":Защитаваш рашистки интереси ! Коя е твоята родина ?
14:54 19.08.2026
14 Пич
До коментар #11 от "Антирашист 3000":Ами, те са тарикати мъже, и не мрънкат! Имат чувство за отговорност, и доброволно подпомагат родината си!!!
Коментиран от #16, #18
14:59 19.08.2026
15 Малиии
14:59 19.08.2026
16 Пичи ,
До коментар #14 от "Пич":Пак са ти опърлили вълняка .
15:01 19.08.2026
17 Росомаха
15:04 19.08.2026
18 Росомаха
До коментар #14 от "Пич":Руските милиардери увеличиха 10 ПЪТИ пожертванията си за армията, след като хунтата на Зеленски запали техни складове и рафинерии. Искат да финансират Втора Частна Армия за отмъщение на Киев.
15:08 19.08.2026