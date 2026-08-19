Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Четирима души бяха убити при руска атака с дронове срещу Херсон! Украинската армия е свалила през изминалата нощ 56 безпилотни апарата
  Тема: Украйна

Четирима души бяха убити при руска атака с дронове срещу Херсон! Украинската армия е свалила през изминалата нощ 56 безпилотни апарата

19 Август, 2026 14:06 754 18

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • херсонска област-
  • володимир зеленски

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на страната

Четирима души бяха убити при руска атака с дронове срещу Херсон! Украинската армия е свалила през изминалата нощ 56 безпилотни апарата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Четирима души бяха убити рано тази сутрин при руска атака с безпилотни летателни апарати, поразили автобус в град Херсон, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин, пише БТА.

Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница, съобщи Прокудин в "Телеграм", публикувайки замъглени снимки на жълт автобус с окървавени стъпала и счупени прозорци.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол", използвани от руските сили при атаката срещу Украйна, започнало късно снощи, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Военновъздушните сили на Украйна в Телеграм.

Според военни източници, от 18:00 ч. (и българско време) вчера, 18 август, руските сили са извършили атака с две балистични ракети "Искандер-М", 65 щурмови безпилотни летателни апарати от тип "Шахед" (включително такива с реактивни двигатели), "Гербера", муниции с дълго време на престой "Бандерол" и дронове примамки от тип "Пароди" от следните направления: Курска и Орловска област, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим.

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни към 08:30 ч. тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол" в северната, южната и източната част на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    15 0 Отговор
    Нали вече нямаше да има сводки?

    Коментиран от #2, #5, #8

    14:13 19.08.2026

  • 2 Наркоманский

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Киевските куратори са възмутени: Толкова много дронове в Москва и всичко това за нищо!

    Киевските куратори в Европа започнаха да повдигат въпроси относно ниската ефективност на украинските удари с дронове в Москва и Московска област.

    Обществената реакция се появи след нощна атака от над 600 дрона без никакви съществени резултати. Френският OSINT изследовател Клемент Молин пише с раздразнение, че по-голямата част от дроновете близо до Москва неизменно биват свалени.
    „И за пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион (поне 200 системи за противовъздушна отбрана и стотици допълнителни екипи, въоръжени с оръдия), без никакъв резултат. Около 10-20% от руските дронове не са свалени по време на удари по Украйна. Когато Киев нанася удари по Русия, говорим за максимум 2-5% от дроновете, достигащи целите си“, пише Молин

    14:14 19.08.2026

  • 3 Мда...,

    12 1 Отговор
    автобусът сигурно е превозвал монахини...

    14:14 19.08.2026

  • 4 Пич

    14 0 Отговор
    "Запада" се държи като лека жена!!!
    Всеки може да и го турга ако си плаща, но като и го турнат без облаги, оревава орталъка!

    Коментиран от #11

    14:15 19.08.2026

  • 5 Зелен4ук

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    След днешната атака украинският журналист Юрий Николов отбеляза с разочарование, че „някак си има малко видеоклипове за толкова голям брой дронове“. Той изчислява, че в зависимост от вида на използваните дронове, ударът е струвал 2-3 милиарда гривни.
    „Това е почти месечна храна за украинските въоръжени сили. Или за болнична сграда“, оплаква се Николов.

    14:16 19.08.2026

  • 6 Вуте от Бусманци

    1 10 Отговор
    Оно не беа Кинжале, не беа Цирконе, не беа Искандере и па са си там, де си беа. Оти не земат да си одат дома?

    14:17 19.08.2026

  • 7 Па Ра па Ра дояни

    2 12 Отговор
    Руснаците станаха на тор,има обилна реколта в Украйна

    14:18 19.08.2026

  • 8 Нар кос

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    украинските автори твърдят още:
    „Ако, за грубо изчисление, приемем, че FP-1 е отговорен за половината от изстрелванията, Bobr за 30%, а по-скъпият Lyutyi за останалите 20%, тогава средната цена на един дрон би била около 100 000 долара. Следователно 9800-те дрона, за които руското Министерство на отбраната обяви, че са свалени през юли, биха могли да струват приблизително 980 милиона долара. Според тези изчисления месечната цена на подобни атаки е, плюс-минус, един милиард долара. А преобразувано в годишни разходи, това е 12 милиарда долара, или повече от 12% от целия отбранителен бюджет на Украйна. И това е само приблизителната цена на самите дронове, без да се вземат предвид разходите за разузнаване, подготовка на операциите и наземна инфраструктура“

    Коментиран от #9

    14:19 19.08.2026

  • 9 Дзак

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Нар кос":

    Тук имало вътрешен човек да се прави на Интересен с глупостите си!

    14:32 19.08.2026

  • 10 Мимч

    12 0 Отговор
    Запомни писарушка,че всички тези територии за ,които пишеш ,не са временно окупирани, а за постоянно ще са си руски,особено Крим,вече си е руски.Президента и той ти беше казал.Набий си го в главата...

    Коментиран от #13

    14:35 19.08.2026

  • 11 Антирашист 3000

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Какво да кажат рашистките олигарси като им събират даренията доброзорно !

    Коментиран от #14

    14:49 19.08.2026

  • 12 Копейка Прадъкшън

    0 8 Отговор
    Украинците са поразили един от корпусите на завод Прогрес до Самара, който произвежда ракетите-носители Союз-2.

    14:49 19.08.2026

  • 13 Антирашист 3001

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мимч":

    Защитаваш рашистки интереси ! Коя е твоята родина ?

    14:54 19.08.2026

  • 14 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Антирашист 3000":

    Ами, те са тарикати мъже, и не мрънкат! Имат чувство за отговорност, и доброволно подпомагат родината си!!!

    Коментиран от #16, #18

    14:59 19.08.2026

  • 15 Малиии

    0 2 Отговор
    Руzнята опять еректира .. 😁

    14:59 19.08.2026

  • 16 Пичи ,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Пак са ти опърлили вълняка .

    15:01 19.08.2026

  • 17 Росомаха

    2 0 Отговор
    Има ли затрупани натюфци? Или са ги събрали по покривите и дърветата в чували?

    15:04 19.08.2026

  • 18 Росомаха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Руските милиардери увеличиха 10 ПЪТИ пожертванията си за армията, след като хунтата на Зеленски запали техни складове и рафинерии. Искат да финансират Втора Частна Армия за отмъщение на Киев.

    15:08 19.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания