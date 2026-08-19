Четирима души бяха убити при руска атака с дронове срещу Херсон! Украинската армия е свалила през изминалата нощ 56 безпилотни апарата

Четирима души бяха убити рано тази сутрин при руска атака с безпилотни летателни апарати, поразили автобус в град Херсон, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин, пише БТА.

Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница, съобщи Прокудин в "Телеграм", публикувайки замъглени снимки на жълт автобус с окървавени стъпала и счупени прозорци.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол", използвани от руските сили при атаката срещу Украйна, започнало късно снощи, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Военновъздушните сили на Украйна в Телеграм.

Според военни източници, от 18:00 ч. (и българско време) вчера, 18 август, руските сили са извършили атака с две балистични ракети "Искандер-М", 65 щурмови безпилотни летателни апарати от тип "Шахед" (включително такива с реактивни двигатели), "Гербера", муниции с дълго време на престой "Бандерол" и дронове примамки от тип "Пароди" от следните направления: Курска и Орловска област, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим.

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни към 08:30 ч. тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол" в северната, южната и източната част на Украйна.