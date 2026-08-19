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Медиите в Гърция след Левски - АЕК: Шансовете ни остават отворени

Медиите в Гърция след Левски - АЕК: Шансовете ни остават отворени

19 Август, 2026 10:30 927 8

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  • аек атина-
  • шампионска лига

Общият тон в публикациите е, че атинският тим е създал по-добрите положения и е можел да си тръгне от София с победа, но без да отбележи гол е оставил реванша напълно отворен

Медиите в Гърция след Левски - АЕК: Шансовете ни остават отворени - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръцките медии определят равенството 0:0 между Левски и АЕК в първия плейофен мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига като добър, но не напълно задоволителен резултат за АЕК.

Общият тон в публикациите е, че атинският тим е създал по-добрите положения и е можел да си тръгне от София с победа, но без да отбележи гол е оставил реванша напълно отворен.

Според „Прото тема“ АЕК е бил по-добрият отбор на стадион „Васил Левски“, като особено внимание се обръща на удара на Лука Йович в гредата в 20-ата минута. Изданието определя резултата като „безголов“ за АЕК, но подчертава, че представянето му показва възможност за класиране пред собствена публика.

Сходна е оценката на in.gr, според който АЕК е имал най-добрите положения в София, но не ги е реализирал. Медията отбелязва, че тимът не е бил подложен на сериозна опасност и че всичко ще бъде решено в реванша.

„То Вима“ също акцентира върху пропуснатите възможности на АЕК. Според изданието гръцкият тим „не е претърпял щети“ в София, а след 0:0 класирането ще бъде решено на неговия стадион.

В гръцките публикации равенството се приема като благоприятен резултат заради реванша в Атина, но не и като оптимален резултат според показаното на терена. Треньорът на АЕК Марко Николич потвърждава тази оценка. Пред Cosmote TV, цитирана от in.gr, той заявява, че не е доволен от резултата. Според сръбския специалист АЕК е бил по-близо до гола, имал е възможности и греда, а лошото състояние на терена е затруднило играта. Николич подчертава, че всичко остава открито за реванша. „Прото тема“ също извежда именно това противоречие, АЕК е бил по-добрият отбор и е имал възможност да реши по-голяма част от задачата още в София, но е останал без отбелязан гол.

В гръцките публикации преобладава убеждението, че нулевото равенство поставя АЕК в добра позиция преди реванша, тъй като вторият мач ще се играе пред неговата публика. Novasports обобщава срещата с акцент върху факта, че АЕК е завършил 0:0 в София и класирането за основната фаза на Шампионската лига ще бъде решено в Нова Филаделфия. В същия дух е и материалът на Gegonota, който посочва, че АЕК е имал възможности за повече в София, като Лука Йович е бил в центъра на най-опасните положения през първото полувреме.

in.gr обръща внимание и на отражението на равенството върху битката за европейския коефициент на Гърция. 0:0 носи 100 точки за страната, която достига коефициент 41,612. По-важното обаче е, че евентуалното класиране на АЕК за основната фаза на Шампионската лига ще донесе на Гърция бонус от 1200 точки. Това превръща реванша не само в мач за АЕК, но и в значим двубой за позицията на Гърция в европейската клубна ранглиста.

Вторият мач между двата отбора е на 26 август в Нова Филаделфия. Победителят ще продължи към основната фаза на Шампионската лига, докато загубилият ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    2 1 Отговор
    Интересно е тази година- три български отбора срещу три гръцки отбора!
    1. Цска 1948- Панатинайкос
    2. Левски- АЕК
    3. Цска 2016- Офи

    Коментиран от #2

    10:39 19.08.2026

  • 2 Окооо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    Да се надяваме, че поне един гръцки тим ще отстраним! Интереса към двубоите е сериозен! На мача Левски- АЕК 40000 публика, на мача цска 1948- Панатинайкос- 2000 публика, а на мача цска 2016- Офи се очакват между 25-30 хиляди публика!!!

    Коментиран от #3, #5

    10:43 19.08.2026

  • 3 Щеще

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    Злобата подуянска граници няма.

    10:45 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мек и увехнал

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    Всичко ще се реши от букмейкърите и зависимите от залагания - коефициента храни всеки по веригата! Няма име на отбор, което да пази от "загуба" щом зависимите са наляли яко пари и грандовете падат за дузпа...

    11:00 19.08.2026

  • 6 Василеску

    3 0 Отговор
    Левски да тренира дузпи и далечни удари. По 6 часа най-малко дотогава.

    11:08 19.08.2026

  • 7 Тервел

    0 0 Отговор
    Левски изпусна питомното и сега ше гони дивото

    Коментиран от #8

    11:47 19.08.2026

  • 8 България

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    Левски отече в канала

    12:21 19.08.2026

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