Медиите в Гърция след Левски - АЕК: Шансовете ни остават отворени

Гръцките медии определят равенството 0:0 между Левски и АЕК в първия плейофен мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига като добър, но не напълно задоволителен резултат за АЕК.

Общият тон в публикациите е, че атинският тим е създал по-добрите положения и е можел да си тръгне от София с победа, но без да отбележи гол е оставил реванша напълно отворен.

Според „Прото тема“ АЕК е бил по-добрият отбор на стадион „Васил Левски“, като особено внимание се обръща на удара на Лука Йович в гредата в 20-ата минута. Изданието определя резултата като „безголов“ за АЕК, но подчертава, че представянето му показва възможност за класиране пред собствена публика.

Сходна е оценката на in.gr, според който АЕК е имал най-добрите положения в София, но не ги е реализирал. Медията отбелязва, че тимът не е бил подложен на сериозна опасност и че всичко ще бъде решено в реванша.

„То Вима“ също акцентира върху пропуснатите възможности на АЕК. Според изданието гръцкият тим „не е претърпял щети“ в София, а след 0:0 класирането ще бъде решено на неговия стадион.

В гръцките публикации равенството се приема като благоприятен резултат заради реванша в Атина, но не и като оптимален резултат според показаното на терена. Треньорът на АЕК Марко Николич потвърждава тази оценка. Пред Cosmote TV, цитирана от in.gr, той заявява, че не е доволен от резултата. Според сръбския специалист АЕК е бил по-близо до гола, имал е възможности и греда, а лошото състояние на терена е затруднило играта. Николич подчертава, че всичко остава открито за реванша. „Прото тема“ също извежда именно това противоречие, АЕК е бил по-добрият отбор и е имал възможност да реши по-голяма част от задачата още в София, но е останал без отбелязан гол.

В гръцките публикации преобладава убеждението, че нулевото равенство поставя АЕК в добра позиция преди реванша, тъй като вторият мач ще се играе пред неговата публика. Novasports обобщава срещата с акцент върху факта, че АЕК е завършил 0:0 в София и класирането за основната фаза на Шампионската лига ще бъде решено в Нова Филаделфия. В същия дух е и материалът на Gegonota, който посочва, че АЕК е имал възможности за повече в София, като Лука Йович е бил в центъра на най-опасните положения през първото полувреме.

in.gr обръща внимание и на отражението на равенството върху битката за европейския коефициент на Гърция. 0:0 носи 100 точки за страната, която достига коефициент 41,612. По-важното обаче е, че евентуалното класиране на АЕК за основната фаза на Шампионската лига ще донесе на Гърция бонус от 1200 точки. Това превръща реванша не само в мач за АЕК, но и в значим двубой за позицията на Гърция в европейската клубна ранглиста.

Вторият мач между двата отбора е на 26 август в Нова Филаделфия. Победителят ще продължи към основната фаза на Шампионската лига, докато загубилият ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа.