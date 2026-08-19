Абровски: Близо 50 хиляди стопани ще получат 170 млн. евро заради увеличените производствени разходи

Правителството взе днес две важни решения в подкрепа на българското земеделие, а именно осигуряване на 170 млн. евро за подпомагане на земеделските производители заради увеличените производствени разходи и 500 млн. евро към бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг в Министерски съвет.

Той посочи, че с първото решение се осигуряват 170 млн. евро за т.нар. „иранска помощ“, с които ще бъдат подпомогнати близо 50 хил. земеделски производители. По думите му, средствата са насочени към компенсиране на увеличените производствени разходи, свързани с повишаването на цените на газьола и торовете вследствие на кризата в Близкия изток. „Тази подкрепа ще даде възможност на земеделските производители да запазят своята конкурентоспособност и да продължат нормално своята дейност“, допълни министър Абровски.

Той съобщи, че второто решение е свързано със защитата на българското розово масло-продукт с висока добавена стойност и утвърдена международна репутация. „Осигуряваме 500 млн. евро към бюджета на БАБХ, с които до края на годината се предвижда да бъде създадена специализирана лаборатория за установяване на автентичността на розовото масло.

„България е известна със своето розово масло в световен мащаб. За съжаление до момента държавата не е осигурила необходимия капацитет, с който да може да различава естественото от изкуственото розово масло. Това създава възможност изкуствени продукти да бъдат представяни като български“, обясни земеделският министър.

Той бе категоричен, че със създаването на лабораторията страната ни ще разполага със собствен национален капацитет за контрол, който ще позволи да се гарантират качеството, автентичността и произходът на българското розово масло и да се защити доверието към българския продукт на международните пазари.

„С осигуряването на тези средства до края на годината БАБХ ще има лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло е истинско“, изтъкна министър Абровски.

Той допълни, че лабораторията ще даде възможност и за предприемане на следваща стъпка, а именно изменение в Закона за маслодайната роза, чрез което ще се гарантира идентификацията, качеството и произходът на произведеното в България розово масло.