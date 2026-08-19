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Абровски: Близо 50 хиляди стопани ще получат 170 млн. евро заради увеличените производствени разходи

Абровски: Близо 50 хиляди стопани ще получат 170 млн. евро заради увеличените производствени разходи

19 Август, 2026 14:03 746 20

  • пламен абровски-
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  • производители

Правителството осигури и 500 млн. евро за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло

Абровски: Близо 50 хиляди стопани ще получат 170 млн. евро заради увеличените производствени разходи - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството взе днес две важни решения в подкрепа на българското земеделие, а именно осигуряване на 170 млн. евро за подпомагане на земеделските производители заради увеличените производствени разходи и 500 млн. евро към бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг в Министерски съвет.

Той посочи, че с първото решение се осигуряват 170 млн. евро за т.нар. „иранска помощ“, с които ще бъдат подпомогнати близо 50 хил. земеделски производители. По думите му, средствата са насочени към компенсиране на увеличените производствени разходи, свързани с повишаването на цените на газьола и торовете вследствие на кризата в Близкия изток. „Тази подкрепа ще даде възможност на земеделските производители да запазят своята конкурентоспособност и да продължат нормално своята дейност“, допълни министър Абровски.

Той съобщи, че второто решение е свързано със защитата на българското розово масло-продукт с висока добавена стойност и утвърдена международна репутация. „Осигуряваме 500 млн. евро към бюджета на БАБХ, с които до края на годината се предвижда да бъде създадена специализирана лаборатория за установяване на автентичността на розовото масло.

„България е известна със своето розово масло в световен мащаб. За съжаление до момента държавата не е осигурила необходимия капацитет, с който да може да различава естественото от изкуственото розово масло. Това създава възможност изкуствени продукти да бъдат представяни като български“, обясни земеделският министър.

Той бе категоричен, че със създаването на лабораторията страната ни ще разполага със собствен национален капацитет за контрол, който ще позволи да се гарантират качеството, автентичността и произходът на българското розово масло и да се защити доверието към българския продукт на международните пазари.

„С осигуряването на тези средства до края на годината БАБХ ще има лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло е истинско“, изтъкна министър Абровски.

Той допълни, че лабораторията ще даде възможност и за предприемане на следваща стъпка, а именно изменение в Закона за маслодайната роза, чрез което ще се гарантира идентификацията, качеството и произходът на произведеното в България розово масло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    толкова ли останаха от новия борч? с тия 3.5 хиляди средно на стопанин , ще си платят почивката до Анталия , няма да бъдат конкурентноспособни

    14:09 19.08.2026

  • 2 Какво

    11 2 Отговор
    произведоха тези "стопани" , какви производствени разходи направиха , че ще им дадат 500 хиляди евро ? Или ей така , да си купят нови коли , нови имоти , да пообиколят света , а и да лапнат от милионите тези , взели това решение !

    14:09 19.08.2026

  • 3 Пародия

    3 3 Отговор
    По 3400 евро звучи страшна сума, или казано 5 минимални заплати. Ще преядем, спирам да работя, тъмнозелена взиматолко помощ за месец за чааветата.

    14:12 19.08.2026

  • 4 Фут

    4 0 Отговор
    И тия шега да се борят с олигархията, а ще подпомагат феодалите и феодализма. Нали едно време затова скачаха и искаха да са частници, сега пак искат държавни пари и тия им ги дават.

    14:12 19.08.2026

  • 5 !!!?

    9 1 Отговор
    Започва изплащането на облигациите на донорите за Прогреса на Мистър Кеш !

    14:16 19.08.2026

  • 6 Куче влачи диря няма

    13 0 Отговор
    Мунчо усвоява схемите на Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #8

    14:20 19.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    3000 евро на стопанство е смешна сума.

    14:22 19.08.2026

  • 8 Адолф

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Куче влачи диря няма":

    Незабравяй кой го натресе тоя на българският народ - най-голямата схемаджийка Корнелия Нинова.

    14:23 19.08.2026

  • 9 смях в залата

    5 0 Отговор
    Ще ги платят потребителите дори и тези от прогресивна България

    14:26 19.08.2026

  • 10 500 милиона Евро

    4 0 Отговор
    за да се осигури автентичноста на маслото, това са 1 млрд. лева...????верифицирайте сумата Факти. С тези пари ще изкупя световната продукция на тива масло

    14:31 19.08.2026

  • 11 Сатана Z

    5 0 Отговор
    50 000 селски стопани не могат да изхранят 6 милиона Българе та се налага да внасяме всичко от чужбина .
    50 000 е сериозна цифра и повече прилича на списък с мъртви души

    14:35 19.08.2026

  • 12 Колко от тях са роднини

    7 0 Отговор
    На близките до властта?

    14:36 19.08.2026

  • 13 Кого лъжете, бе

    5 0 Отговор
    Тези пари ще ги получат ваши хора, които обикновенно нямат и 1 животно или 1 декар реални насаждения!Фермерите в един глас казват, че държавата ни Не помага, но поне да не пречи!!!

    14:43 19.08.2026

  • 14 Гечко

    0 0 Отговор
    Парите за фермерите за от европейския бюджет и са отпуснати на всички държави членки! Тия само крадът и лъжат,наглеци!

    14:47 19.08.2026

  • 15 Пламчоу

    2 0 Отговор
    ти не беше ли този който при Бат ББ от Б, не искаше да пускаш контроли от ЕС на ККП Капитан Андреево, сега си се активирал, гиди мазна гювендиьо

    14:48 19.08.2026

  • 16 Абе тея луди ли са?

    2 0 Отговор
    Правителството осигури и 500 млн. евро за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло

    14:50 19.08.2026

  • 17 Разпределение

    1 0 Отговор
    Започнаха да се раздават порциите от баницата. Радев се справил с олигархията? Или просто разпределя баницата?

    14:50 19.08.2026

  • 18 Евала пичове

    2 0 Отговор
    500 млн. евро от бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще ги подарят на Таки ....

    14:53 19.08.2026

  • 19 Не е 500 милиона бре пуйки

    2 0 Отговор
    500 000 евро е за изграждане на лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло.

    14:54 19.08.2026

  • 20 Тва да не е Карлуково бре

    1 0 Отговор
    Как така: "Правителството осигури и 500 млн. евро за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло" ?

    15:01 19.08.2026

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