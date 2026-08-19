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Пекин ще бъде домакин на Световните игри на хуманоидните роботи

Пекин ще бъде домакин на Световните игри на хуманоидните роботи

19 Август, 2026 14:09 549 1

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Над 2000 хуманоидни робота премерват сили на мащабни световни игри

Пекин ще бъде домакин на Световните игри на хуманоидните роботи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската столица е домакин на рекордните Световни игри за човекоподобни роботи, които се провеждат в емблематичния закрит стадион National Speed Skating Oval в Пекин. В тазгодишното издание на надпреварата участват впечатляващите 2056 хуманоида, представители на 666 отбора от 16 държави, сред които САЩ, Германия, Япония, Бразилия и домакините от Китай.

Най-мащабна очаквано е делегацията на страната организатор, която разгръща 641 екипа с общо 1975 робота. Зад тяхната разработка стоят 157 високотехнологични компании, както и близо 200 водещи научноизследователски института и университета.

Организаторите отчетливо разшириха програмата, като заложиха общо 51 дисциплини и над 1300 индивидуални мача. За сравнение, в миналогодишния турнир състезанията бяха едва 26, а участниците – четири пъти по-малко. Дебют в спортния календар правят дисциплини като настолен тенис, вдигане на тежести, скок на дължина и дърпане на въже.

С цел да подтикнат инженерите към нови технологични пробиви, организаторите въведоха драстични изменения в регламента. Дистанционното управление от оператор вече е напълно забранено в повечето лекоатлетически дисциплини, изисквайки пълна автономност на машините. Наред с това, максималното допустимо време за преодоляване на спринта от 100 метра бе съкратено тройно – от три минути на едва една.

Освен чистите спортни надпревари, състезанията със симулирана реална среда са увеличени от шест на 21. Хуманоидите се тестват в девет специално пресъздадени зони, включващи хотели, производствени цехове, библиотеки и търговски обекти. В тях се проверява прецизната финомоторна координация на антропоморфните машини, натоварвайки ги със задачи като окабеляване и прецизно сглобяване на инструменти.

По думите на Дзян Гуанджъ, директор на Пекинската общинска администрация по икономика и информационни технологии, крайната цел е тези машини бързо да преминат от спортната арена директно в реалната икономика и фабричните халета, превръщайки спечелените медали в реални производствени поръчки.


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  • 1 Скайнет

    1 1 Отговор
    666 отбора.Дяволското число.

    14:25 19.08.2026