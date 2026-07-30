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Ювентус изпревари Челси и Наполи за босненски талант

Ювентус изпревари Челси и Наполи за босненски талант

30 Юли, 2026 13:29 426 0

  • ювентус-
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  • наполи-
  • байер леверкузен-
  • керим алайбегович-
  • футбол

"Бианконерите" са постигнали споразумение с "аспирините" за сделката, като ще платят фиксирана сума от 33 млн. евро за правата на 18-годишния флангови нападател.

Ювентус изпревари Челси и Наполи за босненски талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус изпревари Челси и Наполи за подписа на босненския талант на Байер Леверкузен Керим Алайбегович, съобщава Флориан Плетенберг.

"Бианконерите" са постигнали споразумение с "аспирините" за сделката, като ще платят фиксирана сума от 33 млн. евро за правата на 18-годишния флангови нападател. Сумата може да нарасне до 40 млн. евро с бонусите.

Очаква се в следващите дни Алайбегович да премине медицински прегледи и да подпише с новия си клуб. Младокът беше силно желан и от Челси, но торинският гранд успя да го договори.

Байер Леверкузен продаде Керим Алайбегович на Залцбург през миналото лято. Германският клуб обаче имаше клауза, според която да си го върне срещу 6 млн. евро повече, от която се възползва.


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