Ювентус изпревари Челси и Наполи за босненски талант

Ювентус изпревари Челси и Наполи за подписа на босненския талант на Байер Леверкузен Керим Алайбегович, съобщава Флориан Плетенберг.
"Бианконерите" са постигнали споразумение с "аспирините" за сделката, като ще платят фиксирана сума от 33 млн. евро за правата на 18-годишния флангови нападател. Сумата може да нарасне до 40 млн. евро с бонусите.
🚨💥 EXCL | Kerim Alajbegovic to Juventus - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026
Full agreement reached with Bayer 04 Leverkusen for a fixed fee of €33m. Including bonuses, Leverkusen can receive up to €40m, as revealed on Monday.
Juventus have won the race ahead of Chelsea and Napoli. Medical and… pic.twitter.com/tAdLo8vb05
Очаква се в следващите дни Алайбегович да премине медицински прегледи и да подпише с новия си клуб. Младокът беше силно желан и от Челси, но торинският гранд успя да го договори.
Байер Леверкузен продаде Керим Алайбегович на Залцбург през миналото лято. Германският клуб обаче имаше клауза, според която да си го върне срещу 6 млн. евро повече, от която се възползва.
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