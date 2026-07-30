Нов пожар в Испания наложи евакуацията на над 600 души край границата с Португалия

Нов горски пожар избухна в испанското село Фермоселе, близо до границата с Португалия, като заради сериозна опасност за населението властите евакуираха над 600 души. Огънят е поредният голям пожар в област Кастилия и Леон, която вече е тежко засегната от мащабни природни бедствия, предава БТА.

Евакуации и ограничения заради разпространяващия се огън

Пожарът е избухнал вчера по обяд в района на Фермоселе, провинция Самора. Според службите за спешна помощ, цитирани от Франс прес, са били евакуирани жители от 11 населени места, а за други две е въведен ограничителен режим заради „сериозна заплаха за населението“.

Властите все още не са обявили каква площ е засегната от пожара, но няколко пътни отсечки в района са били затворени.

Изпратена е военна помощ

Пожарът е класифициран като втора степен, което позволява включването на допълнителни ресурси от централното правителство.

На място е изпратена военна част за реакция при бедствия и аварии. В Испания управлението на борбата с горските пожари обикновено е отговорност на регионалните власти заради силно децентрализираната структура на държавата.

Още два сериозни пожара в провинция Самора

В същата провинция продължават да бушуват още два пожара от втора степен - в районите Вал де ла Лоба и Сан Сиприано дел Кондадо.

Провинция Самора е част от автономната област Кастилия и Леон, която вече е сред най-тежко засегнатите региони от горските пожари това лято.

Пожарът в Авила остава най-мащабният в историята на Испания

В съседната провинция Авила продължава да гори пожар, който вече е унищожил около 50 000 хектара гори и растителност.

Той е определян като най-големия горски пожар в съвременната история на Испания, откакто страната започва официална статистика за пожарите през 1968 г.