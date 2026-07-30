Нов пожар в Испания наложи евакуацията на над 600 души край границата с Португалия

Нов горски пожар избухна в испанското село Фермоселе, близо до границата с Португалия, като заради сериозна опасност за населението властите евакуираха над 600 души. Огънят е поредният голям пожар в област Кастилия и Леон, която вече е тежко засегната от мащабни природни бедствия, предава БТА.
Евакуации и ограничения заради разпространяващия се огън
Пожарът е избухнал вчера по обяд в района на Фермоселе, провинция Самора. Според службите за спешна помощ, цитирани от Франс прес, са били евакуирани жители от 11 населени места, а за други две е въведен ограничителен режим заради „сериозна заплаха за населението“.
Властите все още не са обявили каква площ е засегната от пожара, но няколко пътни отсечки в района са били затворени.
Изпратена е военна помощ
Пожарът е класифициран като втора степен, което позволява включването на допълнителни ресурси от централното правителство.
На място е изпратена военна част за реакция при бедствия и аварии. В Испания управлението на борбата с горските пожари обикновено е отговорност на регионалните власти заради силно децентрализираната структура на държавата.
Още два сериозни пожара в провинция Самора
В същата провинция продължават да бушуват още два пожара от втора степен - в районите Вал де ла Лоба и Сан Сиприано дел Кондадо.
Провинция Самора е част от автономната област Кастилия и Леон, която вече е сред най-тежко засегнатите региони от горските пожари това лято.
Пожарът в Авила остава най-мащабният в историята на Испания
В съседната провинция Авила продължава да гори пожар, който вече е унищожил около 50 000 хектара гори и растителност.
Той е определян като най-големия горски пожар в съвременната история на Испания, откакто страната започва официална статистика за пожарите през 1968 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо отмъстителя
„Прекъснете всякаква търговия с Испания, моля, включително и посещенията. Дори не говорете с тях. Те са безнадеждни, лоши хора“.
„Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват. Не плащат“
14:01 30.07.2026
2 Кой виновен бе
Коментиран от #3, #11
14:02 30.07.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Кой виновен бе":Радевисти ще закрият АЕЦ Козлодуй само и само да се подмажат на янките.
Коментиран от #5
14:08 30.07.2026
4 Педро Баскетболистчето
14:09 30.07.2026
5 Пък Зелю шял да си отрежеТ.пките
До коментар #3 от "честен ционист":за да направи мръсно на Путин.
14:10 30.07.2026
6 НАТЮ ще им помогне биеее
14:10 30.07.2026
7 АПИ МЪ КУЧЕТО
14:44 30.07.2026
8 Вашето мнение
При пожари в 20 населени места във Волгоградска и Саратовска област загинаха петима души и са ранени 14. Изгорели са 532 сгради, 400 от които жилищни.
И в двете области хиляди хора са без покрив, се казва в съобщението на министерството на извънредните ситуации.
14:56 30.07.2026
9 Инна
Магазинът се намира близо до училище и детска градина в града, който е административен център на Орловска област в централната част на страната. Децата са евакуирани.
Взривовете са били толкова силни, че са изпочупили прозорците на сградите в близост.
Според местни журналисти в района е невъзможно да се диша и всичко е покрито в прах. РИА Новости предаде, че пожар е обхванал още три сгради.
15:00 30.07.2026
10 Курназ Костя
15:04 30.07.2026
11 Пълни глупости
До коментар #2 от "Кой виновен бе":Испания не разполага с руски хеликоптери, това са пълни лъжи.
15:31 30.07.2026