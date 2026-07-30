Новини
Свят »
Испания »
Нов пожар в Испания наложи евакуацията на над 600 души край границата с Португалия

Нов пожар в Испания наложи евакуацията на над 600 души край границата с Португалия

30 Юли, 2026 13:55, обновена 30 Юли, 2026 13:55 769 11

  • пожар-
  • испания-
  • граница-
  • португалия-
  • евакуация

Пожарът в Авила остава най-мащабният в историята на Испания

Нов пожар в Испания наложи евакуацията на над 600 души край границата с Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нов горски пожар избухна в испанското село Фермоселе, близо до границата с Португалия, като заради сериозна опасност за населението властите евакуираха над 600 души. Огънят е поредният голям пожар в област Кастилия и Леон, която вече е тежко засегната от мащабни природни бедствия, предава БТА.

Евакуации и ограничения заради разпространяващия се огън

Пожарът е избухнал вчера по обяд в района на Фермоселе, провинция Самора. Според службите за спешна помощ, цитирани от Франс прес, са били евакуирани жители от 11 населени места, а за други две е въведен ограничителен режим заради „сериозна заплаха за населението“.

Властите все още не са обявили каква площ е засегната от пожара, но няколко пътни отсечки в района са били затворени.

Изпратена е военна помощ

Пожарът е класифициран като втора степен, което позволява включването на допълнителни ресурси от централното правителство.

На място е изпратена военна част за реакция при бедствия и аварии. В Испания управлението на борбата с горските пожари обикновено е отговорност на регионалните власти заради силно децентрализираната структура на държавата.

Още два сериозни пожара в провинция Самора

В същата провинция продължават да бушуват още два пожара от втора степен - в районите Вал де ла Лоба и Сан Сиприано дел Кондадо.

Провинция Самора е част от автономната област Кастилия и Леон, която вече е сред най-тежко засегнатите региони от горските пожари това лято.

Пожарът в Авила остава най-мащабният в историята на Испания

В съседната провинция Авила продължава да гори пожар, който вече е унищожил около 50 000 хектара гори и растителност.

Той е определян като най-големия горски пожар в съвременната история на Испания, откакто страната започва официална статистика за пожарите през 1968 г.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо отмъстителя

    6 2 Отговор
    „Испания е изгубена кауза. Вече не искаме да правим бизнес с Испания. Не искам да имам нищо общо с Испания“.

    „Прекъснете всякаква търговия с Испания, моля, включително и посещенията. Дори не говорете с тях. Те са безнадеждни, лоши хора“.

    „Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват. Не плащат“

    14:01 30.07.2026

  • 2 Кой виновен бе

    11 2 Отговор
    Урсула и ЕС наложихс санкции да не използва руски "стоки" Имат налични руски хеликоптери за гасене на поцюжари, но стоят в хангарите. В парламента им лют скандал. Ще изгорят, за да направят мръсно на Путин. Хахаха. Умници.

    Коментиран от #3, #11

    14:02 30.07.2026

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой виновен бе":

    Радевисти ще закрият АЕЦ Козлодуй само и само да се подмажат на янките.

    Коментиран от #5

    14:08 30.07.2026

  • 4 Педро Баскетболистчето

    3 1 Отговор
    Испания „няма да аплодира тези, които палят пожари в Близкия изток“ и „няма да бъде васал“

    14:09 30.07.2026

  • 5 Пък Зелю шял да си отрежеТ.пките

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    за да направи мръсно на Путин.

    14:10 30.07.2026

  • 6 НАТЮ ще им помогне биеее

    2 2 Отговор
    Тръгнали са да гасят

    14:10 30.07.2026

  • 7 АПИ МЪ КУЧЕТО

    0 2 Отговор
    Да събират топло за зимата!!!

    14:44 30.07.2026

  • 8 Вашето мнение

    2 1 Отговор
    Нови горски пожари пламнаха в южна Русия. Петима души загинаха при пожарите във Волгоградска и Саратовска област, предаде ИТАР-ТАСС, като цитира министерството на извънредните ситуации.

    При пожари в 20 населени места във Волгоградска и Саратовска област загинаха петима души и са ранени 14. Изгорели са 532 сгради, 400 от които жилищни.

    И в двете области хиляди хора са без покрив, се казва в съобщението на министерството на извънредните ситуации.

    14:56 30.07.2026

  • 9 Инна

    1 1 Отговор
    Серия експлозии избухнаха в склад за фойерверки в руския град Орел в четвъртък. Най-малко двама души загинаха, а осем са ранени, предадоха руските агенции.

    Магазинът се намира близо до училище и детска градина в града, който е административен център на Орловска област в централната част на страната. Децата са евакуирани.

    Взривовете са били толкова силни, че са изпочупили прозорците на сградите в близост.

    Според местни журналисти в района е невъзможно да се диша и всичко е покрито в прах. РИА Новости предаде, че пожар е обхванал още три сгради.

    15:00 30.07.2026

  • 10 Курназ Костя

    0 1 Отговор
    В Подмосковието избухна пожар на територията на военното поделение на ФСБ и завода за производство на военна техника “Прогрес”, съобщиха руските медии.

    15:04 30.07.2026

  • 11 Пълни глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой виновен бе":

    Испания не разполага с руски хеликоптери, това са пълни лъжи.

    15:31 30.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания