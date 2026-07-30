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ПСЖ е много близо до привличането на френски национал

ПСЖ е много близо до привличането на френски национал

30 Юли, 2026 12:30 594 0

  • манес аклиуш-
  • псж-
  • футбол

Двата клуба са пред финализиране на сделката помежду си, като в момента се уточнят детайлите

ПСЖ е много близо до привличането на френски национал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПСЖ е много близо до привличането на френския национал Манес Аклиуш, твърди Фабрицио Романо. Парижани са направили пробив в преговорите с Монако за офанзивния футболист.

Двата клуба са пред финализиране на сделката помежду си, като в момента се уточнят детайлите.

Аклиуш вече е дал съгласието си да премине на "Парк де Пренс".

24-годишният футболист има договор за още два сезона с Монако. Той е юноша на клуба. За първия отбор на "монегаските" е изиграл 139 мача, в които е вкарал 23 гола и е направил 28 асистенции.


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