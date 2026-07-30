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ДПС отново поиска пълна забрана на електрическите тротинетки

ДПС отново поиска пълна забрана на електрическите тротинетки

30 Юли, 2026 14:06 993 42

  • дпс-
  • забрана-
  • тротинетки

Причината е нарастващият брой жертви

ДПС отново поиска пълна забрана на електрическите тротинетки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ръстът на загиналите при катастрофи през тази година показва, че държавата губи битката с пътния травматизъм и са необходими спешни законодателни и управленски мерки. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ Калин Стоянов на брифинг в Народното събрание.

Той отправи критики към ръководството на Министерството на вътрешните работи, като обвини министър Иван Демерджиев, че е изместил фокуса си от един от най-сериозните обществени проблеми.

„Изпитваме тревожност относно случващото се по българските пътища и борбата с пътния травматизъм. За съжаление министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е напът да загуби най-важната битка, която българското общество води от години - битката за безопасността по пътищата“, заяви Стоянов.

По думите му обстановката е изключително тревожна, а тежките катастрофи с жертви вече са ежедневие. Според него статистиката показва ясно, че след три години на спад страната отново отчита увеличение на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.

„Ситуацията е изключително критична. Всеки ден сме свидетели на тежки пътнотранспортни произшествия, за съжаление с много жертви. За първи път от три години насам имаме значителен ръст на загиналите по пътищата. Това е ясен знак, че изпълнителната власт, а и всички ние в законодателната, трябва да предприемем бързи и адекватни мерки“, подчерта народният представител.

Калин Стоянов посочи, че от началото на годината до момента жертвите на пътя са с 27 повече в сравнение със същия период на миналата година. По думите му това налага незабавни действия, а не нови дискусии по вече обсъждани предложения.

„За съжаление от началото на годината досега имаме с 27 жертви повече спрямо същия период на миналата година. Това показва, че трябва да реагираме незабавно, ако искаме да ограничим трагедиите по българските пътища“, каза той.

Депутатът припомни, че още миналата година са били приети сериозни промени в Закона за движението по пътищата и Наказателния кодекс, но част от предложенията, внесени тогава, така и не са получили подкрепа. Сред тях са били и мерки, насочени към младите и неопитни шофьори.

„Миналата година направихме конкретни предложения за така наречените нови шофьори - ограничения за мощността на автомобилите, забрана за движение в тъмната част на денонощието, както и определен период, в който те да се движат с придружител. Всичко това остана на заден план“, заяви Стоянов.

По думите му сега същите идеи отново се поставят на дневен ред, което според него показва, че те са били правилни още при първоначалното им обсъждане. Той призова политическите сили да оставят различията си настрана и да обединят усилията си в името на по-голямата безопасност на пътя.

„Призовавам всички да бъдем единни по тази тема и да вземем бързи и адекватни решения. Безопасността по пътищата трябва да бъде национален приоритет, а не поле за политически противопоставяния“, заяви Калин Стоянов.

ДПС настоява за пълна забрана на електрическите тротинетки след поредния тежък инцидент с дете

Пълна забрана на електрическите тротинетки до намирането на работещо решение за безопасността им поискаха от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. На брифинг в Народното събрание заместник-председателите на парламентарната група Халил Летифов и Хамид Хамид заявиха, че действащите ограничения не дават резултат, а броят на тежките инциденти продължава да расте.

Повод за позицията на ДПС стана поредният тежък инцидент с електрическа тротинетка, при който е пострадало дете. Според Летифов случаят показва, че действащите правила не се спазват и не осигуряват необходимата защита.

„След поредния тежък инцидент с електрическо индивидуално превозно средство, при който отново има тежко ранено дете, искаме да припомним, че още след трагичния случай от 31 май в Русе предложихме пълна забрана на тротинетките. От 4 юни досега този законопроект дори не е разгледан“, заяви Халил Летифов.

По думите му регулациите, приети до момента, са останали само на хартия и не се прилагат ефективно. Той посочи, че ограниченията за възрастта на водачите, максималната скорост, мощността на превозните средства и задължителните предпазни средства масово не се спазват.

„Стана ясно, че сегашната регулация не дава резултат. Нито ограниченията за възраст се спазват, нито ограниченията на скоростта се контролират, нито изискванията за мощност, умения и защитни средства постигат желания ефект“, каза Летифов.

Според него, докато не бъде изработена работеща система за контрол и безопасност, най-разумното решение е пълната забрана на електрическите тротинетки. „Смятаме, че до намирането на трайно решение най-разумната мярка е тоталната забрана на тротинетките, за да ограничим тежките инциденти. Говорим за живота и здравето на нашите деца и на българските граждани, а броят на тези произшествия расте всяка година“, подчерта заместник-председателят на парламентарната група на ДПС.

Той призова Народното събрание поне да разгледа внесения законопроект, като не изключи и нови законодателни предложения, насочени към по-строг контрол върху индивидуалните електрически превозни средства. „Настояваме тези промени да бъдат приети или най-малкото да бъдат разгледани. Ще предложим и допълнителни мерки, за да отворим широк дебат по темата и да намалим драстично войната по пътищата“, заяви Летифов.

Заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид също отправи остри критики към институциите, като обвини изпълнителната власт, че не предприема достатъчно действия срещу нарастващия пътен травматизъм. „Статистиката е ясна - всеки ден умират хора, а още повече са тежко ранените. В същото време властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме адекватно отношение към този изключително тежък проблем и спешни мерки“, заяви Хамид.

Той допълни, че не очаква инициативата да дойде от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, но призова Министерския съвет да се ангажира сериозно с проблема.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    38 2 Отговор
    Ако съм на мястото на калинката ще ме срам да се покажа на улицата.
    А той е в парламента

    14:07 30.07.2026

  • 2 всички немой

    31 2 Отговор
    да се возим на фалкони

    14:08 30.07.2026

  • 3 ДоДо

    40 3 Отговор
    Ако навремето бяха забранили ДПС, колко проблеми щяхме да си спестим сега ?!

    Коментиран от #19

    14:08 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Калина сине мамин

    32 0 Отговор
    Кога ще се задействате за циганската престъпност и изпълнение на наказанията им или те са ваши избиратели и не се пипат

    14:10 30.07.2026

  • 6 Мухахаха

    19 0 Отговор
    Забранете и свинарника

    14:10 30.07.2026

  • 7 Емили тротинетката

    19 2 Отговор
    Ааа еей тлъстьо пеевски ще си имаш проблеми, хиляди сме джендърите с тротинетки

    14:10 30.07.2026

  • 8 Факт

    19 0 Отговор
    На магарета може ли?

    14:10 30.07.2026

  • 9 мъжката моника люински

    18 0 Отговор
    пак се е превъзбудила

    14:10 30.07.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    16 0 Отговор
    ЗНАЕМ, че няма да стане, но го "искаме"...
    И ние като нашият гласоподавател Азис - трябва нещо да побликуваме, за да знаете, че още шаваме

    Коментиран от #18

    14:12 30.07.2026

  • 11 Приоритет

    26 1 Отговор
    Тия до тротинетките ли опряха. Тя държавата е пълен хаос. Всичко е спряно и нищо не върви.

    14:12 30.07.2026

  • 12 Лост

    19 0 Отговор
    Трябва да има забрана за хора от МВР и военните,за пет години след излизането от системата да стават депутати.Изведнъж Н Събрание се напълни с до вчера безпартийни заемащи високи в МВР.

    14:12 30.07.2026

  • 13 Гост0

    11 1 Отговор
    Прав е министИра, НО това са нещата трупа ни в годините назад,а те искат Радев да ги реши за часове и минути!
    Г-не,вие бяхте управляващи няколко мандата,какво направихте,да ви кажа ли:
    НИЩО!
    Сега само говорите,защото ви настъпиха навсякъде и хората видяха,че НИЩО не сте направили за тях!
    Вие губите и ще продължавате да се сривате!
    Паника има сред вас и се чудите ,каква щуротии да измислите!
    Довиждане и на вас!

    14:14 30.07.2026

  • 14 Анонимен

    12 0 Отговор
    Оправете пътя, парите от глоби ги пренасочете към пътищата, вместо да ги прибират шефовете на КАТ.

    Коментиран от #21

    14:14 30.07.2026

  • 15 Племето е малоумно!

    13 1 Отговор
    Не е дорасло за тротинетки!

    14:14 30.07.2026

  • 16 Повече Ме Интересува !

    6 0 Отговор
    Защо ?

    ИфДо кога Държавата Ще ми Краде от Джоба !

    Отколкото !

    Кой Къде и Защо Бил Умрял !

    14:15 30.07.2026

  • 17 Пена Тротинетката

    12 3 Отговор
    Аз пък мисля, че в рамките на населените места, трябва да се забрани всякакъв личен моторен транспорт, освен ако не е електрическа тротинетка, велосипед или нещо друго такова икономично.

    Задръстиха населените места с трошлаци. Също така трябва да има пълна забрана да се паркират лични МПС-та на необозначени места. По селата да си ги паркират в дворовете. Ако в града нямаш паркинг - не паркираш. Ходиш пеша, с градския транспорт или с тротинетка.

    14:15 30.07.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    ....пУбликуваме... /вината е в телевизора/🤣

    14:16 30.07.2026

  • 19 Камунист

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДоДо":

    Как да забранят ДПС, като Д(п)С е патерица и производно на ДС?

    14:16 30.07.2026

  • 20 помак

    6 1 Отговор
    мойта тротинетка е с двг

    14:16 30.07.2026

  • 21 И Път Масло !

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Да Му Дадеш !

    Пак Ще Намери Начин !

    Да се Претрепе !

    Или Утрепе !

    Някой !

    14:17 30.07.2026

  • 22 И джетовете

    7 1 Отговор
    Колко народ се изтрепа с тях, а мотоциклетите........

    14:18 30.07.2026

  • 23 По тази дебилна "логика"

    14 1 Отговор
    Най-лесно е да се забранява, а не да има контрол
    Ами , Забранете тогава всички моторни превозни средства, защото
    жертвите от тях са много повече от жертвите от тротинетки.
    А не е ли най-добре да се забрани тази противоконституционна етническа мафиотска партия, каквато представляват така нареченото ДПС?

    14:19 30.07.2026

  • 24 Калинчо пак отвлича вниманието

    5 0 Отговор
    С инициатива, която е обречена на провал. Да, има проблем с каращите тротинетки, но калпавите мантинели, липсата на контрол върху камионите и разбира се, несъобразената скорост, май взимат много повече жертви. ПБ е подгонило ДПС отвсякъде, ако си свършат работата като хората, скоро никой няма да си спомня за този субект.

    14:26 30.07.2026

  • 25 Георги

    5 0 Отговор
    калинчо мама, дал си си задния край за пари - дал си го, ама защо държиш всеки ден да ни го повтаряш? Кретай си там и си харчи надника.

    14:27 30.07.2026

  • 26 БРАВО

    7 2 Отговор
    Откакто има тротинетки , такситата са празни , а те са на Пеевски !

    14:28 30.07.2026

  • 27 камънчо

    3 0 Отговор
    Извисява магнитите, почти като политпозиция и псевдозагриженост за джеба си.

    14:30 30.07.2026

  • 28 Задължително

    6 8 Отговор
    Трябва да има пълна забрана на електрическите тротинетки ! Ползата от тях е никаква и само рискове създават

    Коментиран от #31

    14:31 30.07.2026

  • 29 Павел Пенев

    9 2 Отговор
    Ненавиждам Шишко,Калин Стоянов и Анастасов от ДПС, но за тротинетките са прави.

    14:34 30.07.2026

  • 30 Признайте си !

    7 2 Отговор
    Виждали ли сте нормален човек електрическа тротинетка да ползва? Заглеждам се от известно време и ми прави впечатление че или са някакви пишлеменца или видимо са побъркани и сами си говорят

    14:35 30.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Специалист

    5 0 Отговор
    Аз предлагам да се забранят камионите ..Само мачкат мантинелите.Комшията казва да се забранят автобусите той ходи пеша на работа.Друг автомобилите до два тона само правят дим и т. н.

    14:44 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Искат кинти пак

    3 1 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че всяка година се джурка закона за движение по пътищата, добър бизнес за адвокати, катаджии, чиновници, поръчки. В другите страни по света не стават ли катастрофи, трагедии? И тротинетката е начин за придвижване, и колелото, и скейта, и ролерите, и полковете кънки, всичко трябва да регулираме, всичко да забраним. Мирясайте, дайте няколко години мораториум на закони, които са променяни многократно.

    14:56 30.07.2026

  • 35 макчуган с е-тротинетка 4кW

    2 0 Отговор
    Аз пък искам пълна забрана на ЕНИЧАРИ Калинки дпсари мафиоти ортаци на Нотариуса и Пъдпъдтка когистици на НАРКОканали

    15:05 30.07.2026

  • 36 Искам пълна забрана

    1 1 Отговор
    На тая измислена като етническо движение "партия". То не беше лапане, цепене, двуличие, проводник на чужди интереси, ръководена от отявлени престъпни елементи. Извън закона от начало.

    15:05 30.07.2026

  • 37 Ха мит ха ни мит

    0 1 Отговор
    Ходим си небръснат за да мяэам на електората

    15:11 30.07.2026

  • 38 Потърпевш

    1 0 Отговор
    Пълна забрана на тротинетките и велосипедите по тротоарите за пешеходци. Никакви такива превозни средства в зоните за пешеходци. Да се спазва ЗДвП навсякъде, полицаите да не се правят на невиждащи, ами да си изпълняват задълженията , да глобяват.

    15:15 30.07.2026

  • 39 Приветствам

    1 0 Отговор
    ДПС! Абсолютно са прави за тротинетките. Трябва да се забранят и моторите! Това са вредни за човечеството возила!

    15:16 30.07.2026

  • 40 АЗ, като лоялен гражданин

    0 0 Отговор
    На РБ, искам забрана на ДПС, като доказана противоречаща на Конституцията партия на етническа основа!

    15:27 30.07.2026

  • 41 Край

    0 0 Отговор
    Така каруцарите са искали забрана на колите щото им плашат конете в началото на 20 век. Ел тротинетките са евтино екологично и практично средство за транспорт на млади хора. Трябва разумна регулация а не забрана. Тротинетките които вдигат до 25 км час трябва да са с режима на велосипедите защото с нищо не са по опасни от тях. Задължително с каски. Другите нагоре да са ксто мотопеди и най моштните като мотоциклети

    15:55 30.07.2026

  • 42 Маймун

    0 0 Отговор
    Това същество Урко е най-долния продал се на мафията. И този ни беше вътрешен министър! Подлога на мафията и Пеевски. Бандит.

    16:05 30.07.2026

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