Незаконен арсенал от оръжия, боеприпаси и взривове е открит в Пернишко

Трима мъже са задържани при специализирана полицейска операция. В област Перник е открит незаконен арсенал от огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Перник.

Разследването е започнало през март след кражба в Благоевград на пари, бижута и други вещи за около 45 000 евро. Криминалистите са установили като съпричастни 53-годишен мъж от село Равно поле и двама 45-годишни мъже от София.

При претърсвания на пет адреса в село Равно поле, София и град Батановци са иззети три пресовки тротил, шашки с прахообразно вещество, капсул- и електродетонатори, множество пистолети, картечен пистолет, ловно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси. Намерени са и радиостанции, противошокова палка, инструменти и друга екипировка.

В с. Равно поле са открити сакове, съответстващи на описанието на отнетите при кражбата вещи. При претърсвания в столичния квартал „Люлин“ са иззети мобилни телефони, сакове, инструменти за взломяване, дрехи и бижута, както и около 60 000 евро в брой. Открити са още електронни устройства, инструменти, работни и тактически екипи, дрехи с надпис Police и маски за лице. Взривните вещества са обезвредени и иззети със съдействието на ГДЖСОБТ.

От полицията в Перник казаха, че тримата мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата, пише БТА. Работата по документиране на престъпната им дейност и изясняване на всички обстоятелства по случая продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.

Спецоперацията е на сектор „Престъпления против собствеността“ при Главна дирекция „Национална полиция“, съвместно с Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи в Перник и Благоевград.