Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карло Анчелоти се надява ФИФА да не съсипе Световното първенство

Карло Анчелоти се надява ФИФА да не съсипе Световното първенство

30 Юли, 2026 12:59 627 1

  • карло анчелоти-
  • футбол-
  • бразилия-
  • фифа-
  • световно първенство

Говорейки в Рио де Жанейро няколко седмици след като мечтата на Бразилия за световната титла приключи на осминафиналите със загуба от Норвегия, Анчелоти настоя, че Мондиалът принадлежи на феновете, а не на частни интереси

Карло Анчелоти се надява ФИФА да не съсипе Световното първенство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви в сряда в ексклузивно интервю за SNTV, че се надява ФИФА да не „съсипе“ Световното първенство с плановете си да продаде дял от турнира на инвеститори.

Говорейки в Рио де Жанейро няколко седмици след като мечтата на Бразилия за световната титла приключи на осминафиналите със загуба от Норвегия, Анчелоти настоя, че Мондиалът принадлежи на феновете, а не на частни интереси.

„Световното първенство принадлежи на феновете, на хората – на всички народи по света“, каза италианският треньор. „Това е наистина красив момент, мисля аз. Надявам се нито УЕФА, нито ФИФА да не съсипят този празник за целия свят.“

Анчелоти също така говори защо подкрепата на бразилската федерация е изиграла решаваща роля, за да го убеди да остане начело на „Селесао“ след разочарованието на Световното първенство, както и за отношенията си с Неймар и какво трябва да направи бразилският футбол, за да се върне към успехите в бъдеще.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя съсипа Бразилия

    1 0 Отговор
    да се скрие и да не говори, че има двама колеги от там и се поболяха горките

    13:28 30.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове