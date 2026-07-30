Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с официална позиция след поредицата протести на български земеделски производители, които напълно основателно се противопоставят на порочните практики при изкупуването на продукцията, съобщават от пресцентъра на ВМРО.

На страницата си във фейсбук Каракачанов публикува позицията си, като предлага и конкретни мерки:

Вчера производителите на дини демонстративно си изхвърляха продукцията, защото се подиграват с тях и изкупуват производството им по 8 евроцента на килограм. А на нас, крайните потребители, ни ги продават 4-5 пъти по-скъпо. Днес производителите на краставици, патладжан и др. също протестират срещу рекета на прекупвачите и нерегламентирания внос, който ги убива. И производителите, и потребителите, се възмущават, защото ни грабят – едните с ниските изкупни цени на тяхната продукция, другите (нас, купувачите) – с високите цени на същата тази продукция в магазините.

Единственият спокоен и усмихнат в тази ситуация е… министърът на земеделието. Тази сутрин го гледах в една от националните телевизии как пак ни успива с ала-бала с великата му „кошница с грижа“ и как да чакаме ефекта от неговите мерки през октомври. През октомври пък сигурно ще ни обяснява, че сезонът на българските зеленчуци и плодове е минал и затова отново ще плащаме скъпо, защото стоката е внос от чужбина.

Министърът въобще не е в час!!! Кошницата му с „грижа“ е пълен провал. Вместо да паднат, цените растат. Явно „грижата“ в тази кошница е само за веригите – по-точно грижата е за техния джоб, а не за скъсания джоб на българския потребител.

Проблемът, г-н министър, е спекулата и алчността на прекупвачите и търговските вериги. И този проблем може да се реши, но не с ала-бала приказки, а с реални и ясни бързи законови мерки.

Първо – веригите да могат да продават с не повече от 30% надценка на цената, на която изкупуват продукцията, т.е. ако изкупуват от производителя дините по 8 евроцента, надценката да не е повече от 2,5 цента, т.е. реалната, крайна цена за хората да е не повече от 10-11 евроцента, а не 40-50, както е сега. При изкупна цена от 40 евроцента на краставиците, надценката не трябва да е повече от 12 евроцента и т.н., примери много. По този начин ще се постигне двоен положителен ефект – от една страна веригите ще се принудят да купуват земеделската продукция от производителите на реална цена, с което ще бъдат доволни самите земеделски производители и от друга страна – цените за самите потребители ще бъдат много по-ниски от сега формираните безумни цени. Второ – ограничаване на вноса на земеделска продукция, докато не бъде изкупена българската продукция. Трето - спиране на нелегалния внос…

Мога да изброя още 5-6 мерки, но по-добре министър Абровски да се запознае с плана за развитие на българското земеделие на г-н Красимир Кумчев, който от години предлага полезни неща за развитието на родното производство.

Защото докато новият министър си играе на министър, земеделските производители фалират, а джобът на българите все повече се опразва.