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Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат

Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат

30 Юли, 2026 14:16 1 254 70

  • красимир каракачанов-
  • пламен абровски-
  • кошница с грижа-
  • провал-
  • цени

Явно „грижата“ в тази кошница е само за веригите – по-точно грижата е за техния джоб, а не за скъсания джоб на българския потребител, възмущава се лидерът на ВМРО

Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат - 1
Снимка: ВМРО
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с официална позиция след поредицата протести на български земеделски производители, които напълно основателно се противопоставят на порочните практики при изкупуването на продукцията, съобщават от пресцентъра на ВМРО.

На страницата си във фейсбук Каракачанов публикува позицията си, като предлага и конкретни мерки:

Вчера производителите на дини демонстративно си изхвърляха продукцията, защото се подиграват с тях и изкупуват производството им по 8 евроцента на килограм. А на нас, крайните потребители, ни ги продават 4-5 пъти по-скъпо. Днес производителите на краставици, патладжан и др. също протестират срещу рекета на прекупвачите и нерегламентирания внос, който ги убива. И производителите, и потребителите, се възмущават, защото ни грабят – едните с ниските изкупни цени на тяхната продукция, другите (нас, купувачите) – с високите цени на същата тази продукция в магазините.

Единственият спокоен и усмихнат в тази ситуация е… министърът на земеделието. Тази сутрин го гледах в една от националните телевизии как пак ни успива с ала-бала с великата му „кошница с грижа“ и как да чакаме ефекта от неговите мерки през октомври. През октомври пък сигурно ще ни обяснява, че сезонът на българските зеленчуци и плодове е минал и затова отново ще плащаме скъпо, защото стоката е внос от чужбина.

Министърът въобще не е в час!!! Кошницата му с „грижа“ е пълен провал. Вместо да паднат, цените растат. Явно „грижата“ в тази кошница е само за веригите – по-точно грижата е за техния джоб, а не за скъсания джоб на българския потребител.

Проблемът, г-н министър, е спекулата и алчността на прекупвачите и търговските вериги. И този проблем може да се реши, но не с ала-бала приказки, а с реални и ясни бързи законови мерки.

Първо – веригите да могат да продават с не повече от 30% надценка на цената, на която изкупуват продукцията, т.е. ако изкупуват от производителя дините по 8 евроцента, надценката да не е повече от 2,5 цента, т.е. реалната, крайна цена за хората да е не повече от 10-11 евроцента, а не 40-50, както е сега. При изкупна цена от 40 евроцента на краставиците, надценката не трябва да е повече от 12 евроцента и т.н., примери много. По този начин ще се постигне двоен положителен ефект – от една страна веригите ще се принудят да купуват земеделската продукция от производителите на реална цена, с което ще бъдат доволни самите земеделски производители и от друга страна – цените за самите потребители ще бъдат много по-ниски от сега формираните безумни цени. Второ – ограничаване на вноса на земеделска продукция, докато не бъде изкупена българската продукция. Трето - спиране на нелегалния внос…

Мога да изброя още 5-6 мерки, но по-добре министър Абровски да се запознае с плана за развитие на българското земеделие на г-н Красимир Кумчев, който от години предлага полезни неща за развитието на родното производство.

Защото докато новият министър си играе на министър, земеделските производители фалират, а джобът на българите все повече се опразва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прав е Каракачамак вайвода, но

    28 2 Отговор
    и той трябва да отговаря за трошляците Фъ16.

    14:21 30.07.2026

  • 3 Радев

    23 2 Отговор
    Още от същото !

    Коментиран от #49

    14:21 30.07.2026

  • 4 Мухахаха

    17 6 Отговор
    Паспортна служба каракачанкоф

    14:22 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Геро

    29 0 Отговор
    На Абровски кошницата му е пълна с тлъсти пачки

    14:22 30.07.2026

  • 7 Само да напомня на много късопаметните

    24 7 Отговор
    На последните фалшиви избори Каракачанката даде местните структури и офиси на партията си ВМРО на Муньо и измамата ПБ.

    Сега защо се прави на загрижен, като пак е съучасник с мафията?

    14:23 30.07.2026

  • 8 Гербер

    22 6 Отговор
    Какво очаквате от КрадеФ

    14:23 30.07.2026

  • 9 Янко

    25 1 Отговор
    Иване кой го е грижа за българите бе батко.Ти от Марс ли падаш.

    14:23 30.07.2026

  • 10 Каракачанов

    32 5 Отговор
    кажете ми един министър на Радев, който е свършил нещо полезно?!

    Коментиран от #25

    14:24 30.07.2026

  • 11 военен неможач

    9 10 Отговор
    Само съюз на ВМРО, Величие, Възраждане и Атака - без лидерите, под шапката на "България може" с Лидер и Министър Председател Кузман ще реши част от въпросите

    Коментиран от #22

    14:25 30.07.2026

  • 12 Димитър

    16 2 Отговор
    Положението е От същото по много

    14:26 30.07.2026

  • 13 Каракачанов, не се кахари

    4 3 Отговор
    Едно по едно
    Ще се увериш

    14:26 30.07.2026

  • 14 Не каза точно това дуртата кукувица

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Бая си го украсил преразказа в частта с КГБ-то и ДС-то, ама карай да е весело. Като цяло смисълът на казаното от кукувицата Гълъбова беше, че Копринката и Муньо са безскрупулни мошеници и крадци, което е факт. Само че точно тая кукувица тогава си мълча и беше в подкрепа на Крадев президент за втори път.

    14:27 30.07.2026

  • 15 Соня

    17 5 Отговор
    Радевци искат да откраднат 2 миалда евро. Трябва да ги връща на спонсорите си. С лъжа влязаха във властта и много скоро ще бъдат изритани.

    14:27 30.07.2026

  • 16 Ето !

    4 3 Отговор
    Има Прогрес !

    Това Е !

    Прогресивна България !

    14:27 30.07.2026

  • 17 И този ли

    5 5 Отговор
    Ще се кандидатира за президент или пак са му платили да Мъри водата.

    14:27 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЛиЛи

    10 3 Отговор
    Доста голямо е недоволството и ще ескалира!

    14:28 30.07.2026

  • 20 цените растат

    19 1 Отговор
    Това което беше лев сега е евро и десет! Нима не виждате по морето че нощувка която беше 52 лева сега е 58 евро ! Ами държавните и общински такси? Я вижте колко е увеличението при едно обикновенно удостоверение за наследници, скици на имот, заверено копие от поземлена комисия и т.н ....всичко е 350% на горе и ми се правят на интересни някакви атлантически олигофрени вместо да го признаят.

    Коментиран от #64

    14:28 30.07.2026

  • 21 4ебура6ка

    16 3 Отговор
    Кадрите, с които Радев разполага са некадърни, без необходимата квалификация и ценз, за да управляват министерства! Тежко ни и горко!

    Коментиран от #27

    14:29 30.07.2026

  • 22 Не става

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "военен неможач":

    Клисаря от Пряката Демокрация ги е изобличил всичките тия менте "патриоти" що за дребни селски тарикати са, а ВМРО-то отдавна си е компроментирано с участив в сглобки с ОПГ ГРАБ.

    14:29 30.07.2026

  • 23 ИСКАМ ИНФОРМАЦИЯ!!!

    10 0 Отговор
    От къде е закупен нафталина, от който се изсули шкем бе войвода… искам и аз да си купя такваз стока, че не само в сайтовете, ами и в къщи са се навъдили много молци и ми създават безпокойства…чудят се как да се нахранят по-добре, а от тук и големите щети!!!

    14:29 30.07.2026

  • 24 Каракачанката

    14 0 Отговор
    Е известен с това, че извън парламента казва истината, после друга песен запява, но е прав сега.

    Коментиран от #32

    14:29 30.07.2026

  • 25 Прие + ба Цял Народ !

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каракачанов":

    ----------- !

    14:31 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Истината е,

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "4ебура6ка":

    че Крадев, Копринката, Свинаря и "бизнесмените" като Бобокови, Черепа и т.н. "добри олигарси" не разполагат с никакви кадри освен тези, които им спускат Шиши, Буци и Славуца.

    14:32 30.07.2026

  • 28 Пламен

    16 1 Отговор
    За първи път през лятото цената на газта се вдига.
    Нека не забравяме , че партиен секретар прави бюджета. :) Той е учил ,,История на БКП" , а не икономика.

    14:32 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Троян

    10 2 Отговор
    Шкембето да благодари, че няма хора като Ванче Михайлов. Досега да е обесен на здрав клон със дебело въже, което може да издържи на тая тежест.

    14:32 30.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бате, те всичките са така

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Каракачанката":

    Виж и Нинова, Манолова, Сидеров и т.н. отпаднали от парламентето колко са принципни, щом изпаднат от властта.

    14:34 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 32114

    3 4 Отговор
    абе пор, цените са нагоре сщото и горивата нагоре. ти ако беше щеше да ни направиш богати ли хахаха. и еврото не му беше мястото да го приемаме.

    14:37 30.07.2026

  • 36 Не сме готови, не можем, няма да успеем

    6 0 Отговор
    Да беше само кошницата....

    14:37 30.07.2026

  • 37 Отговор на Соня

    10 1 Отговор
    Защо само 2 млрд,, в бюджета са предвидени 3 млрд. за крадене. Да не са наместили вече единия?

    14:39 30.07.2026

  • 38 Няма как инфлация да няма

    6 2 Отговор
    Като печатниците за евро в Европа бълват денонощно. Лихвите са ниски и банките заливат безконтролно пазарите с пари. Като набухат и цифровото евро и ще увеличат инфлацията с над 200% реално. Всичко в този ЕС е сбъркано

    Коментиран от #40

    14:42 30.07.2026

  • 39 евалата чалгопитеци

    4 2 Отговор
    Как е новото нормално? Дебелеете ли?
    Как ви се струва новия бюджет? С какво е по-добър от бюджета на Желязков? Защо сега не сте на площадите? Няма кой да плаща?

    Коментиран от #59

    14:43 30.07.2026

  • 40 глупусти

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Няма как инфлация да няма":

    Печатането на Евро не е като месенето на банички, ше знайш.

    Коментиран от #47

    14:44 30.07.2026

  • 41 Поевтиняха малко

    2 0 Отговор
    Скаридите и калмарите. Може сега и тях да ги набутат в кошницата докато са на промоция . Едно машинно лагерче дето беше по живково време 62 ст. сега е 19 евро ! ..... табелка "Изход" представете си е 30 евро....

    14:47 30.07.2026

  • 42 Дебелееш ли?

    1 1 Отговор
    Джо pazzula, еж pazzuli!🖕

    Коментиран от #54, #67

    14:49 30.07.2026

  • 43 Съгласен

    0 0 Отговор
    Точен си Каракачанов! Тоя министър по-добре да спре да се показва. Плещи само глупости и не си дава сметка как си противоречи. Онзи ден му слушах простотиите във връзка с проверката на ИАРА за мидите. Беше смешен.

    14:50 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А бирата да ви питам

    3 0 Отговор
    Защо за година поскъпна с 260%

    14:52 30.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 С печатането на Евро

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "глупусти":

    ситуацията е такава че дори в ЕЦБ не знаят колко се печата ! С монетите пък ситуацията съвсем е как ни доди ...

    14:55 30.07.2026

  • 48 Факт

    2 0 Отговор
    БИЛА торбичка-чка-чка-ай.......

    14:55 30.07.2026

  • 49 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Получихме още от същото, така е..... Заглавието е вярно..... Кошницата за грижа е същата както навремето стандарт Стара планина и магазини за хората..... Статията няма да чета, защото ще се ядосвам.... Истината е една-bg отдавна е колония и всички управляващи се примиряват с тоя факт..... Еврото е удобно за пътуване в чужбина, но закопа доходите на българите и вдигна инфлацията..... Войната на лудите Дончо и Бени срещу суверен Иран още повече вдига инфлацията..... Новата месия Радев вместо да помисли за бедните хора той ги товариш с данъци и такси, но за сметка на това олигарсите не ги закача, дори обратното, да не говоря че отново ще дава безсмислени пари за оръжие..... 45 години беше социализъм и това беше втория златен век за България, макара да казват че бил недоносче..... 35 години демокрация разруха и нищета за обикновените хора..... Затова предстоящите избори отново ще гласувам за Възраждане, не знам каква банка кадри имат, но това е последният начин в бг територията отново да има държава....

    14:56 30.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Опа

    2 0 Отговор
    Каракачанов, всички го виждаме това когато плащаме сметката е магазина. Също така и сметките за ток скочиха много от началото на годината.

    14:56 30.07.2026

  • 52 Няма проблем

    3 3 Отговор
    Радев се е бетонирал във властта и няма кой да го бутне. Комунист дава властта само с кръв. И сега иска да наложи 100% машинно гласуване с машините, с които се гласуват само във Венецуела и Бутан.

    14:58 30.07.2026

  • 53 Жалка пропаднала Европа

    1 0 Отговор
    Инжектори за автомобил станаха по скъпи от самият автомобил, превключвателче за душ батерия 100 евро и после що фалирали немските производители ..... 500 евро дремелче еднодневка, парксайд пък още като ново не работи и въобще ....

    15:02 30.07.2026

  • 54 Дебелееш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дебелееш ли?":

    Джо pazzula, еж pazzuli!🖕

    15:09 30.07.2026

  • 55 Еми

    1 0 Отговор
    КаръКачанов, отивай в панделата и не се обяснявай, тюмбел.

    15:10 30.07.2026

  • 56 Дебелееш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Джooоо пaааaaцyyууулaa😂🤣😅😆":

    Джо pazzula, еж pazzuli!🖕

    15:10 30.07.2026

  • 57 Дебелееш ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Джoo пaaаaацyyууyyлaaaaaa👋💯👈":

    Джо pazzula, еж pazzuli!🖕

    Коментиран от #66

    15:11 30.07.2026

  • 58 абрашки вън от управлението

    4 1 Отговор
    Подкрепям изцяло мнението на г-н каракачанов за този мухльо който не служи за българското земеделие и за българските производители и потребители Радев веднага да го отзове този нехранимайковец и аут от мскато министър Да отиде при таки ,трифонов и престъпниците ,бандитите и мародерите на борисов и пеевски .Чудя се кой лобира ,кой тъпунгер от прогресивни неудачвници го натръшкали като бала слама в министерството Но скоро заедно с този боклук ще си отиде и измамното правителство 1за 3месеца доверието в измамниците е на половине ,а до една година ще са вече вън от народното събрание Борисов доброволно подаде оставката ,но тия идиоти ще си заминат с пердах от народа ,защото си мислят че парламинта има мнозиндтво и ще искарат без проблем ровече време Да пррогресивното заграбване има мнозинство но това мнозинство е бръмка от народния гняв и недоволство

    15:11 30.07.2026

  • 59 Дебелееш ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "евалата чалгопитеци":

    Джо pazzula, еж pazzuli!🖕 Gen Z те поздравяват🖕🖕🖕🖕

    15:13 30.07.2026

  • 60 Кошницата

    1 0 Отговор
    ...не ,като жЕлтата торбичка BILLA с ,която прекоси Европа и Океана за да кацнеш и слезеш от самолета при...покровителите си...кравари...русият ,,македонец" от...РусИ...
    Абе де се покри съратникът ти...Джамбаза?
    За Волният не питам...видяхме го как се търкаля из градинките...
    ,,Големи патриоти"...няма що...

    15:14 30.07.2026

  • 61 100

    0 0 Отговор
    Не му стигат парите за папане на каракачана.

    15:19 30.07.2026

  • 62 Търговските вериги се подиграват на

    5 0 Отговор
    Управляващите и на потребителите. Такава кошница няма и никога не е имало и няма да има защото няма логика да има. Видях два три етикета но цените да същите каквито бяха. Това е подигравка.

    Коментиран от #68

    15:23 30.07.2026

  • 63 Ако те мразят като клиент започват да

    2 0 Отговор
    Ти искат пин код за да те сплашат а може би са готови и да злоупотребят. Нищо няма да ме учуди. Те нямат моето доверие. Неорганизирани и мнителни са но това е най малкото.

    15:26 30.07.2026

  • 64 ЗА ИНФЛАЦИЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "цените растат":

    Е ВИНОВЕН БОЙО ТЪПОТО.
    ТОЙ НИ НАТИКА В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    15:42 30.07.2026

  • 65 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    0 1 Отговор
    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    15:52 30.07.2026

  • 66 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Дебелееш ли?":

    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    15:52 30.07.2026

  • 67 Джоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дебелееш ли?":

    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    15:53 30.07.2026

  • 68 Ако те мразят като клиент започват да

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Търговските вериги се подиграват на":

    Ти искат пин код за да те сплашат а може би са готови и да злоупотребят. Нищо няма да ме учуди. Те нямат моето доверие. Неорганизирани и мнителни са но това е най малкото.

    15:55 30.07.2026

  • 69 Прогресивно ми е ще повърна

    0 1 Отговор
    Аз съм последният, който ще защитава Радев и прогресивните, но ситуацията по света е такава, че цените растат. Има несигурност и прекъсване на канали за доставки , а това покачва цените на основни суровини и стоки.
    За еднатата несигурност са виновни руснаците, а за другата сащ.
    Това е положението

    16:00 30.07.2026

  • 70 Търговските вериги се подиграват на

    2 0 Отговор
    Управляващите и на потребителите. Такава кошница няма и никога не е имало и няма да има защото няма логика да има. Видях два три етикета но цените са същите каквито бяха. Това е подигравка. Дори по високи.

    16:00 30.07.2026

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