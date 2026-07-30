Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с официална позиция след поредицата протести на български земеделски производители, които напълно основателно се противопоставят на порочните практики при изкупуването на продукцията, съобщават от пресцентъра на ВМРО.
На страницата си във фейсбук Каракачанов публикува позицията си, като предлага и конкретни мерки:
Вчера производителите на дини демонстративно си изхвърляха продукцията, защото се подиграват с тях и изкупуват производството им по 8 евроцента на килограм. А на нас, крайните потребители, ни ги продават 4-5 пъти по-скъпо. Днес производителите на краставици, патладжан и др. също протестират срещу рекета на прекупвачите и нерегламентирания внос, който ги убива. И производителите, и потребителите, се възмущават, защото ни грабят – едните с ниските изкупни цени на тяхната продукция, другите (нас, купувачите) – с високите цени на същата тази продукция в магазините.
Единственият спокоен и усмихнат в тази ситуация е… министърът на земеделието. Тази сутрин го гледах в една от националните телевизии как пак ни успива с ала-бала с великата му „кошница с грижа“ и как да чакаме ефекта от неговите мерки през октомври. През октомври пък сигурно ще ни обяснява, че сезонът на българските зеленчуци и плодове е минал и затова отново ще плащаме скъпо, защото стоката е внос от чужбина.
Министърът въобще не е в час!!! Кошницата му с „грижа“ е пълен провал. Вместо да паднат, цените растат. Явно „грижата“ в тази кошница е само за веригите – по-точно грижата е за техния джоб, а не за скъсания джоб на българския потребител.
Проблемът, г-н министър, е спекулата и алчността на прекупвачите и търговските вериги. И този проблем може да се реши, но не с ала-бала приказки, а с реални и ясни бързи законови мерки.
Първо – веригите да могат да продават с не повече от 30% надценка на цената, на която изкупуват продукцията, т.е. ако изкупуват от производителя дините по 8 евроцента, надценката да не е повече от 2,5 цента, т.е. реалната, крайна цена за хората да е не повече от 10-11 евроцента, а не 40-50, както е сега. При изкупна цена от 40 евроцента на краставиците, надценката не трябва да е повече от 12 евроцента и т.н., примери много. По този начин ще се постигне двоен положителен ефект – от една страна веригите ще се принудят да купуват земеделската продукция от производителите на реална цена, с което ще бъдат доволни самите земеделски производители и от друга страна – цените за самите потребители ще бъдат много по-ниски от сега формираните безумни цени. Второ – ограничаване на вноса на земеделска продукция, докато не бъде изкупена българската продукция. Трето - спиране на нелегалния внос…
Мога да изброя още 5-6 мерки, но по-добре министър Абровски да се запознае с плана за развитие на българското земеделие на г-н Красимир Кумчев, който от години предлага полезни неща за развитието на родното производство.
Защото докато новият министър си играе на министър, земеделските производители фалират, а джобът на българите все повече се опразва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Прав е Каракачамак вайвода, но
14:21 30.07.2026
3 Радев
Коментиран от #49
14:21 30.07.2026
4 Мухахаха
14:22 30.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Геро
14:22 30.07.2026
7 Само да напомня на много късопаметните
Сега защо се прави на загрижен, като пак е съучасник с мафията?
14:23 30.07.2026
8 Гербер
14:23 30.07.2026
9 Янко
14:23 30.07.2026
10 Каракачанов
Коментиран от #25
14:24 30.07.2026
11 военен неможач
Коментиран от #22
14:25 30.07.2026
12 Димитър
14:26 30.07.2026
13 Каракачанов, не се кахари
Ще се увериш
14:26 30.07.2026
14 Не каза точно това дуртата кукувица
До коментар #1 от "Стенли":Бая си го украсил преразказа в частта с КГБ-то и ДС-то, ама карай да е весело. Като цяло смисълът на казаното от кукувицата Гълъбова беше, че Копринката и Муньо са безскрупулни мошеници и крадци, което е факт. Само че точно тая кукувица тогава си мълча и беше в подкрепа на Крадев президент за втори път.
14:27 30.07.2026
15 Соня
14:27 30.07.2026
16 Ето !
Това Е !
Прогресивна България !
14:27 30.07.2026
17 И този ли
14:27 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ЛиЛи
14:28 30.07.2026
20 цените растат
Коментиран от #64
14:28 30.07.2026
21 4ебура6ка
Коментиран от #27
14:29 30.07.2026
22 Не става
До коментар #11 от "военен неможач":Клисаря от Пряката Демокрация ги е изобличил всичките тия менте "патриоти" що за дребни селски тарикати са, а ВМРО-то отдавна си е компроментирано с участив в сглобки с ОПГ ГРАБ.
14:29 30.07.2026
23 ИСКАМ ИНФОРМАЦИЯ!!!
14:29 30.07.2026
24 Каракачанката
Коментиран от #32
14:29 30.07.2026
25 Прие + ба Цял Народ !
До коментар #10 от "Каракачанов":----------- !
14:31 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Истината е,
До коментар #21 от "4ебура6ка":че Крадев, Копринката, Свинаря и "бизнесмените" като Бобокови, Черепа и т.н. "добри олигарси" не разполагат с никакви кадри освен тези, които им спускат Шиши, Буци и Славуца.
14:32 30.07.2026
28 Пламен
Нека не забравяме , че партиен секретар прави бюджета. :) Той е учил ,,История на БКП" , а не икономика.
14:32 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Троян
14:32 30.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бате, те всичките са така
До коментар #24 от "Каракачанката":Виж и Нинова, Манолова, Сидеров и т.н. отпаднали от парламентето колко са принципни, щом изпаднат от властта.
14:34 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 32114
14:37 30.07.2026
36 Не сме готови, не можем, няма да успеем
14:37 30.07.2026
37 Отговор на Соня
14:39 30.07.2026
38 Няма как инфлация да няма
Коментиран от #40
14:42 30.07.2026
39 евалата чалгопитеци
Как ви се струва новия бюджет? С какво е по-добър от бюджета на Желязков? Защо сега не сте на площадите? Няма кой да плаща?
Коментиран от #59
14:43 30.07.2026
40 глупусти
До коментар #38 от "Няма как инфлация да няма":Печатането на Евро не е като месенето на банички, ше знайш.
Коментиран от #47
14:44 30.07.2026
41 Поевтиняха малко
14:47 30.07.2026
42 Дебелееш ли?
Коментиран от #54, #67
14:49 30.07.2026
43 Съгласен
14:50 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А бирата да ви питам
14:52 30.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 С печатането на Евро
До коментар #40 от "глупусти":ситуацията е такава че дори в ЕЦБ не знаят колко се печата ! С монетите пък ситуацията съвсем е как ни доди ...
14:55 30.07.2026
48 Факт
14:55 30.07.2026
49 Европеец
До коментар #3 от "Радев":Получихме още от същото, така е..... Заглавието е вярно..... Кошницата за грижа е същата както навремето стандарт Стара планина и магазини за хората..... Статията няма да чета, защото ще се ядосвам.... Истината е една-bg отдавна е колония и всички управляващи се примиряват с тоя факт..... Еврото е удобно за пътуване в чужбина, но закопа доходите на българите и вдигна инфлацията..... Войната на лудите Дончо и Бени срещу суверен Иран още повече вдига инфлацията..... Новата месия Радев вместо да помисли за бедните хора той ги товариш с данъци и такси, но за сметка на това олигарсите не ги закача, дори обратното, да не говоря че отново ще дава безсмислени пари за оръжие..... 45 години беше социализъм и това беше втория златен век за България, макара да казват че бил недоносче..... 35 години демокрация разруха и нищета за обикновените хора..... Затова предстоящите избори отново ще гласувам за Възраждане, не знам каква банка кадри имат, но това е последният начин в бг територията отново да има държава....
14:56 30.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Опа
14:56 30.07.2026
52 Няма проблем
14:58 30.07.2026
53 Жалка пропаднала Европа
15:02 30.07.2026
54 Дебелееш ли?
До коментар #42 от "Дебелееш ли?":Джо pazzula, еж pazzuli!🖕
15:09 30.07.2026
55 Еми
15:10 30.07.2026
56 Дебелееш ли?
До коментар #44 от "Джooоо пaааaaцyyууулaa😂🤣😅😆":Джо pazzula, еж pazzuli!🖕
15:10 30.07.2026
57 Дебелееш ли?
До коментар #46 от "Джoo пaaаaацyyууyyлaaaaaa👋💯👈":Джо pazzula, еж pazzuli!🖕
Коментиран от #66
15:11 30.07.2026
58 абрашки вън от управлението
15:11 30.07.2026
59 Дебелееш ли?
До коментар #39 от "евалата чалгопитеци":Джо pazzula, еж pazzuli!🖕 Gen Z те поздравяват🖕🖕🖕🖕
15:13 30.07.2026
60 Кошницата
Абе де се покри съратникът ти...Джамбаза?
За Волният не питам...видяхме го как се търкаля из градинките...
,,Големи патриоти"...няма що...
15:14 30.07.2026
61 100
15:19 30.07.2026
62 Търговските вериги се подиграват на
Коментиран от #68
15:23 30.07.2026
63 Ако те мразят като клиент започват да
15:26 30.07.2026
64 ЗА ИНФЛАЦИЯТА
До коментар #20 от "цените растат":Е ВИНОВЕН БОЙО ТЪПОТО.
ТОЙ НИ НАТИКА В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
15:42 30.07.2026
65 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
15:52 30.07.2026
66 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #57 от "Дебелееш ли?":Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣
15:52 30.07.2026
67 Джоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #42 от "Дебелееш ли?":Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣
15:53 30.07.2026
68 Ако те мразят като клиент започват да
До коментар #62 от "Търговските вериги се подиграват на":Ти искат пин код за да те сплашат а може би са готови и да злоупотребят. Нищо няма да ме учуди. Те нямат моето доверие. Неорганизирани и мнителни са но това е най малкото.
15:55 30.07.2026
69 Прогресивно ми е ще повърна
За еднатата несигурност са виновни руснаците, а за другата сащ.
Това е положението
16:00 30.07.2026
70 Търговските вериги се подиграват на
16:00 30.07.2026