Карло Анчелоти: Бразилия загуби мача с Норвегия на почивката за вода

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори представянето на отбора си на Световното първенство през 2026 г. Бразилците стигнаха до осминафиналите, където загуби с 1:2 от Норвегия.

„Мисля, че загубихме Световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. Защото до този момент отборът контролираше играта. Норвегия имаше много владение на топката в собствената си половина и играха по същия начин срещу Англия. Те контролираха играта и можеха да спечелят. Може би моята грешка беше, че си помислих, че отборът е загубил контрол над играта, което не беше така. Направих няколко промени в състава и след това имахме проблем с гола на Ерлинг Холанд“, цитира ESPN думите на Анчелоти.

Бруно Гимараеш пропусна дузпа в 14-ата минута на мача срещу Норвегия. Холанд отбеляза първия гол в 79-ата минута, а след това и втория си в 90-ата. Неймар намали изоставането в добавеното време.