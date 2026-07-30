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Карло Анчелоти: Бразилия загуби мача с Норвегия на почивката за вода

Карло Анчелоти: Бразилия загуби мача с Норвегия на почивката за вода

30 Юли, 2026 13:59 1 241 1

  • карло анчелоти-
  • футбол-
  • бразилия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • норвегия

Защото до този момент отборът контролираше играта

Карло Анчелоти: Бразилия загуби мача с Норвегия на почивката за вода - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори представянето на отбора си на Световното първенство през 2026 г. Бразилците стигнаха до осминафиналите, където загуби с 1:2 от Норвегия.

„Мисля, че загубихме Световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. Защото до този момент отборът контролираше играта. Норвегия имаше много владение на топката в собствената си половина и играха по същия начин срещу Англия. Те контролираха играта и можеха да спечелят. Може би моята грешка беше, че си помислих, че отборът е загубил контрол над играта, което не беше така. Направих няколко промени в състава и след това имахме проблем с гола на Ерлинг Холанд“, цитира ESPN думите на Анчелоти.

Бруно Гимараеш пропусна дузпа в 14-ата минута на мача срещу Норвегия. Холанд отбеляза първия гол в 79-ата минута, а след това и втория си в 90-ата. Неймар намали изоставането в добавеното време.


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  • 1 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Ако Норвегия не беше ощетена срещу Англия, вероятно щяха да направят по-силен мач срещу Аржентина от англичаните.
    Тогава на аржентинците щеше да им се наложи да играят 90мин футбол срещу викингите, защото блъскането трудно щеше да им се получи срещу отбор който средно е със 10см по-висок и 10кг по-тежък.

    14:45 30.07.2026

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