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Кайрат приема Левски далеч от Алмати

Кайрат приема Левски далеч от Алмати

30 Юли, 2026 11:59 1 525 3

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  • алмати

Шампионът на Казахстан с огромни проблеми в атака

Кайрат приема Левски далеч от Алмати - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Добрите новини за Левски след отстраняването на Университатя (Крайова) в Шампионската лига продължават! В следващия кръг "сините" играят с Кайрат, като са домакини на 4 август и гостуват в Казахстан на 11 август.

Според достоверна информация на NOVSPORT реваншът ще се играе далеч от Алмати. Причината е, че на стадиона на Кайрат ще се състои отдавна планиран концерт. Ръководството на клуба е помолило да ползва терена на Астана, но е последвал категоричен отказ. В крайна сметка мачът Кайрат - Левски ще се играе в Шимкент, на около 700 километра от Алмати!

Стадионът там е в отлично състояние и освен това е с естествена трева. Добрата новина за "сините" е, че трибуните са с капацитет 7000 зрители, а интересът към двубоя няма да е голям.

Освен всичко друго Кайрат е останал на практика без нападатели. След като младокът Дастан Сатпаев се присъедини към Челси, преди няколко дни тежка контузия е получил бразилецът Жоржиньо. Така двойката основни нападатели на Кайрат няма да излязат срещу Левски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Е на това ли трябва да разчитат нашите отбори.
    Иначе в Казахстан завършва Урал цепещ Европа от Азия и затова играят в евротурнирите, нищо че имат и обща граница с Китай.

    12:16 30.07.2026

  • 2 по - добре

    0 2 Отговор
    да се отказват предварително, вместо да падат с няколко гола.

    Коментиран от #3

    13:19 30.07.2026

  • 3 Левски 1914

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "по - добре":

    Тва да ти не е МЕНТЕТО.

    13:42 30.07.2026

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