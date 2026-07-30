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Кристиан Димитров: След 16 години чакане отново сме в групите поне на Конференциите

Кристиан Димитров: След 16 години чакане отново сме в групите поне на Конференциите

30 Юли, 2026 10:59 695 1

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  • шампионска лига

И първенството да... все пак имаме важен мач със Септември

Кристиан Димитров: След 16 години чакане отново сме в групите поне на Конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски Кристиан Димитров бе изключително щастлив след равенството 2:2 срещу Университатя Крайова, което осигури класирането на отбора за груповата фаза на европейски турнир след 16 години чакане. Бранителят изрази благодарността си към привържениците и отбеляза силното начало на двубоя за сините.

"Първо искам да благодаря на всички хора, които бяха ни подкрепиха на този стадион, и да благодаря от името на целия отбор за всички футболисти, които стискаха палци от България. И така ни допринесоха с една добра енергия. И след 16 години чакане отново сме в групите поне на Конференциите", заяви Димитров след срещата.

Защитникът коментира развоя на мача и отличния старт, при който българският тим бързо поведе с два гола.

"Да, започнахме така много ударно мача. Успяхме да си вкараме положенията, даже мисля, че имахме още едно-две положения. Не можахме да ги реализираме, но така, мисля че добър резултат и се класирахме напред", коментира той.

Димитров специално благодари на сините фенове, които пропътуваха разстоянието до Румъния, за да подкрепят тима от трибуните.

"Ами да, чувствахме чувствахме, нали, липсата на публика, макар че пак имахме няколко човека фенове, за което... няколкостотин, за което искам да им благодаря от името пак казвам на целия отбор. И дано сме зарадвали сините фенове", добави той.

Бранителят бе категоричен, че този успех трябва да даде допълнителен тласък на Левски в преследването на големите цели в Европа и в първенството.

"Ами това трябва да ни мотивира още повече, да гоним и Шампионска лига, групите. И първенството да... все пак имаме важен мач със Септември. И трябва да се възстановим по най-бързия начин и да мислим вече първо за първенството и след това отново за Европа", сподели футболистът.

Той посочи още, че силният колектив и непреклонният дух на отбора са били ключови за преодоляването на трудните моменти на терена.

"Не, ние сме такъв отбор, че вярваме, не губим докрай. Бяхме заедно всички като отбор. Това, че сме един страхотен колектив и успяхме така да излизаме от тежките... тежките моменти, които имахме в мача, а те не бяха малко, особено през първото полувреме. И мисля, че така завършихме добре двубоя", каза бранителят.

Запитан кога българските клубове ще разполагат с толкова модерен стадион, Димитров бе кратък: "Ами аз се надявам в близко бъдеще."


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  • 1 Дика

    3 0 Отговор
    Кажи им на тия покрай теб да влизат във форма, че тая дантела нема издържи.

    11:09 30.07.2026

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