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Роналдо: Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб

Роналдо: Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб

30 Юли, 2026 10:01 502 3

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • ал насър-
  • футбол-
  • критици

41-годишният нападател е на път да се завърне към тренировките с клубния си Ал-Насър

Роналдо: Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо, който се наслаждава на края на ваканцията си след участието си на шестото и най-вероятно последно Световно първенство, публикува съобщение в социалните мрежи на испански език в сряда.

„Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб“, гласи публикацията, в която самият той е заснет да се наслаждава на слънцето на лодка.

Това вероятно е загадъчно послание към критиците след Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където националният отбор беше победен от световния шампион Испания на осминафиналите.

41-годишният нападател е на път да се завърне към тренировките с клубния си Ал-Насър. Роналдо така и не успя да спечели Световно първенство след провалите с "мореплавателите" на общо шест Мондиала от 2006 г. насам и вече се появяват много спекулации, че 2026/2027 може и да е последната кампания на "Супер Седем". Като че ли той има още една голяма цел и тя е да стигна 1000 попадения в личната си голмайсторска сметка и е много близо, след като му остават още 24 пъти да се разпише.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Късмет. Малко не бих искал да задмине Пеле!

    Коментиран от #3

    10:02 30.07.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Там няма едно дръвче. Сигурно е приятно само в изолирани оазиси в пустинята. Не знам как издържат в тези стъклобетонови комплекси.

    10:05 30.07.2026

  • 3 Той вече го е задминал

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    по снимки и стойки..

    10:18 30.07.2026

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