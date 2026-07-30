Роналдо: Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб

Кристиано Роналдо, който се наслаждава на края на ваканцията си след участието си на шестото и най-вероятно последно Световно първенство, публикува съобщение в социалните мрежи на испански език в сряда.

„Когато се обърнеш към слънчевата светлина, сенките остават зад теб“, гласи публикацията, в която самият той е заснет да се наслаждава на слънцето на лодка.

Това вероятно е загадъчно послание към критиците след Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където националният отбор беше победен от световния шампион Испания на осминафиналите.

Cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti. 🌅 pic.twitter.com/2TLY9nFc3X — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 29, 2026

41-годишният нападател е на път да се завърне към тренировките с клубния си Ал-Насър. Роналдо така и не успя да спечели Световно първенство след провалите с "мореплавателите" на общо шест Мондиала от 2006 г. насам и вече се появяват много спекулации, че 2026/2027 може и да е последната кампания на "Супер Седем". Като че ли той има още една голяма цел и тя е да стигна 1000 попадения в личната си голмайсторска сметка и е много близо, след като му остават още 24 пъти да се разпише.