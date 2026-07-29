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Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ)

Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ)

29 Юли, 2026 17:59 2 728 28

  • кание уест-
  • бианка ченсори-
  • съпруга-
  • гола-
  • провокация

Рапърът сподели снимки на голата си жена в компанията на нейни приятелки

Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Австралийската дизайнерка Бианка Ченсори отново предизвика реакции в социалните мрежи с един от най-разголените си тоалети досега. Съпругът ѝ, американският рапър Кание Уест, известен и като Йе, публикува в Instagram снимка, на която тя позира в почти напълно прозрачно боди, което не скрива абсолютно нищо от голотата ѝ.

На пръв поглед 31-годишната Бианка Ченсори изглежда гола от кръста нагоре. Тя е съчетала оскъдния тоалет с черен чорап над коляното и е застанала в поза, която прикрива интимните части на тялото ѝ.

По-късно Бианка сподели и кадър с австралийската баскетболистка и модел Лиз Кембидж. На снимката дизайнерката е облечена в черно боди с дълбоко деколте и мрежести чорапи. Кание също сподели кадри със съпругата си със същата визия, докато ходят по улицата.

Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ)

Кадрите изглежда са заснети в Ибиса, където Бианка Ченсори и Кание Уест бяха забелязани в клуба DC-10. Двойката пристигна на испанския остров преди планирания концерт на рапъра на 30 юли 2026 г. на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ в Мадрид.

Бившата архитектурна дизайнерка на компанията Yeezy е известна с прозрачните и силно разголени облекла, които носи на публични места. Това неведнъж е предизвиквало спекулации, че Кание Уест определя начина, по който се облича съпругата му.

Представител на двойката отхвърли тези твърдения през февруари 2025 г. По думите му именно Бианка Ченсори ръководи творческата концепция зад своя публичен образ, макар Кание Уест също да участва във финалните решения.

Най-обсъжданата им поява остава церемонията за наградите „Грами“ през 2025 г. Тогава Ченсори свали черното си палто пред фотографите и остана с почти невидима прозрачна рокля, под която изглеждаше напълно гола.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Оттогава необичайните ѝ модни решения се превърнаха в постоянна част от публичните им изяви и често предизвикват дискусии за границата между модната провокация, артистичната свобода и демонстративната голота.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гретиния

    7 4 Отговор
    Не можах да ви науча да предупреждавате, и това е! Смока с такива скорост се плъзна под дънките от центъра към коляното, че се чу - ссссссс! Изсъска като истински! Но се съжули, и сега го мажа с крем Здраве! И мажа, и мажа...

    18:03 29.07.2026

  • 2 Цъцъ

    17 1 Отговор
    Браво на Бианка, ченсори й се и те това си е😅

    Коментиран от #3, #16

    18:04 29.07.2026

  • 3 И на

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цъцъ":

    Кание браво, не я е вързал на синджир.

    Коментиран от #13

    18:08 29.07.2026

  • 4 ттт

    9 0 Отговор
    И този си е намерил жена един път ,но така е когато си помислиш ,че си хванал господ за пардесюто!

    Коментиран от #5

    18:09 29.07.2026

  • 5 Па що?

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "ттт":

    Кво му е на жената! Може и да сеплющи като луда, но щом човека не ревнува...
    Я изкарай ти такава жена до тебе...

    18:15 29.07.2026

  • 6 Сутенъор

    14 0 Отговор
    Медиите за съжаление нпмат достатъчно информация по въпроса. Това не е семейство ,а този чернокож просто е намерил елсен начин за доходи като сутенъор.

    Коментиран от #9

    18:18 29.07.2026

  • 7 Ексхиби

    13 0 Отговор
    Белого им е изпържило мозъците на макс

    18:20 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Па що?

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сутенъор":

    Бианка е била раздвоена дали да стане актриса, или проститутка, а Кание като влюбен мъж е намерил начин да обедини двете нейни личности в една!

    18:23 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай Онзи

    2 0 Отговор
    И то на Ибuca. А на модератира ще му го подам сополив. Значи в статията може да пише Ибuca, а мен ме цензурира като го пиша!

    18:33 29.07.2026

  • 12 Анита почивната станция

    1 0 Отговор
    Люляне с негъра Тонката да плеви лавандулата 🥳🤭🤡

    18:34 29.07.2026

  • 13 Който не живял с луда жена

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "И на":

    той не знае какво е .

    Коментиран от #15

    18:38 29.07.2026

  • 14 Гумен Чеп за Обща употреба

    4 1 Отговор
    Тя не е много за гледане ама.... след третото уиски може и да заприлича.

    18:38 29.07.2026

  • 15 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Който не живял с луда жена":

    Хахаха......е с това изби рибата, но удари десетката!

    18:41 29.07.2026

  • 16 Таз Бонка нищо не остави

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цъцъ":

    на въображението , ей !

    18:41 29.07.2026

  • 17 Чесори...

    5 0 Отговор
    си иска чесане....

    18:45 29.07.2026

  • 18 Иванов

    3 0 Отговор
    Придържайки се стриктно към евроатлантическата ни ориентация, предлагам това облекло да стане новият лайфстайл на българките. И тогава такива старчоци като мен ще плакнат погледа и няма да имат нужда от Визи хелп.

    Коментиран от #22

    18:55 29.07.2026

  • 19 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор
    И А$ МНОГО И$КАМ ДА $€ ПУ$НА ТАКА, НО НЕ МИ ДАВА р"ум€н" -КАР МА ЗЪ ГЛЪ ВЪ!
    МНОГО И$КАМ ДА $И $ЛОЖА $ИЛИКОН, НО НЕ МИ ДАВА Ч€РВ€НИЯТ Г А Л Ф О Н!
    ЗАТОВА ПЪК "умният" фат мак ИМА МНОООГО "БАД ЖА НАК"!:))

    18:56 29.07.2026

  • 20 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор
    У нас тая мода може да се види от Мноооого години на нуди плажовете.И ако попитате всеки нормален,демек истински мъж,ще ви каже,че тоталната женска голота,особено на публично място изобщо не е най-възбуждащата гледка.Ама те и ЛГБТ правят парадите си не поради сексуалността си,а единствено за демонстрират наглост и да искат пари за това, за да не работят.Обаче,напоследък почнаха да ги трепят....

    18:57 29.07.2026

  • 21 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Тези боклуци на сапун!

    Коментиран от #24

    18:59 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баш Майстора

    0 0 Отговор
    Този е черния Исус в И бица, а оранжевият Хисус е в белия дом , драма по американски ....

    19:10 29.07.2026

  • 24 Айде

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай онзи":

    И моралиста се появи!
    Колко пъти ще разрешиш да се качваме на жените! Само на Коледа и Великден ли, или веднъж на всеки 29 февруари е достатъчно?!

    19:10 29.07.2026

  • 25 Нали е голо парти

    0 0 Отговор
    И останалите са голи и полуголи

    19:18 29.07.2026

  • 26 справочник на Ерос

    0 0 Отговор
    Па що не идат в Портофино?
    Па там е супер, много фино.
    Но няма как да ходят голи,
    че има глоби, рев, сополи.
    Тогаз не щем у Портофино,
    налей връз пъпа скъпо вино.

    19:19 29.07.2026

  • 27 Мишел

    0 0 Отговор
    Всички сме голи под дрехите.

    19:19 29.07.2026

  • 28 КАКТО КАЗВАТ ФРЕНСКИТЕ БЛАГОРОДНИЦИ

    0 0 Отговор
    Няма нищо по-жалко от голата плът.

    19:22 29.07.2026