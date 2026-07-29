Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ)

Австралийската дизайнерка Бианка Ченсори отново предизвика реакции в социалните мрежи с един от най-разголените си тоалети досега. Съпругът ѝ, американският рапър Кание Уест, известен и като Йе, публикува в Instagram снимка, на която тя позира в почти напълно прозрачно боди, което не скрива абсолютно нищо от голотата ѝ.
На пръв поглед 31-годишната Бианка Ченсори изглежда гола от кръста нагоре. Тя е съчетала оскъдния тоалет с черен чорап над коляното и е застанала в поза, която прикрива интимните части на тялото ѝ.
По-късно Бианка сподели и кадър с австралийската баскетболистка и модел Лиз Кембидж. На снимката дизайнерката е облечена в черно боди с дълбоко деколте и мрежести чорапи. Кание също сподели кадри със съпругата си със същата визия, докато ходят по улицата.
Кадрите изглежда са заснети в Ибиса, където Бианка Ченсори и Кание Уест бяха забелязани в клуба DC-10. Двойката пристигна на испанския остров преди планирания концерт на рапъра на 30 юли 2026 г. на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ в Мадрид.
Бившата архитектурна дизайнерка на компанията Yeezy е известна с прозрачните и силно разголени облекла, които носи на публични места. Това неведнъж е предизвиквало спекулации, че Кание Уест определя начина, по който се облича съпругата му.
Представител на двойката отхвърли тези твърдения през февруари 2025 г. По думите му именно Бианка Ченсори ръководи творческата концепция зад своя публичен образ, макар Кание Уест също да участва във финалните решения.
Най-обсъжданата им поява остава церемонията за наградите „Грами“ през 2025 г. Тогава Ченсори свали черното си палто пред фотографите и остана с почти невидима прозрачна рокля, под която изглеждаше напълно гола.
Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Оттогава необичайните ѝ модни решения се превърнаха в постоянна част от публичните им изяви и често предизвикват дискусии за границата между модната провокация, артистичната свобода и демонстративната голота.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гретиния
18:03 29.07.2026
2 Цъцъ
Коментиран от #3, #16
18:04 29.07.2026
3 И на
До коментар #2 от "Цъцъ":Кание браво, не я е вързал на синджир.
Коментиран от #13
18:08 29.07.2026
4 ттт
Коментиран от #5
18:09 29.07.2026
5 Па що?
До коментар #4 от "ттт":Кво му е на жената! Може и да сеплющи като луда, но щом човека не ревнува...
Я изкарай ти такава жена до тебе...
18:15 29.07.2026
6 Сутенъор
Коментиран от #9
18:18 29.07.2026
7 Ексхиби
18:20 29.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Па що?
До коментар #6 от "Сутенъор":Бианка е била раздвоена дали да стане актриса, или проститутка, а Кание като влюбен мъж е намерил начин да обедини двете нейни личности в една!
18:23 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бай Онзи
18:33 29.07.2026
12 Анита почивната станция
18:34 29.07.2026
13 Който не живял с луда жена
До коментар #3 от "И на":той не знае какво е .
Коментиран от #15
18:38 29.07.2026
14 Гумен Чеп за Обща употреба
18:38 29.07.2026
15 Хахаха
До коментар #13 от "Който не живял с луда жена":Хахаха......е с това изби рибата, но удари десетката!
18:41 29.07.2026
16 Таз Бонка нищо не остави
До коментар #2 от "Цъцъ":на въображението , ей !
18:41 29.07.2026
17 Чесори...
18:45 29.07.2026
18 Иванов
Коментиран от #22
18:55 29.07.2026
19 Г€Н€РАЛ Д€$И
МНОГО И$КАМ ДА $И $ЛОЖА $ИЛИКОН, НО НЕ МИ ДАВА Ч€РВ€НИЯТ Г А Л Ф О Н!
ЗАТОВА ПЪК "умният" фат мак ИМА МНОООГО "БАД ЖА НАК"!:))
18:56 29.07.2026
20 🦁ЩЩД🦁
18:57 29.07.2026
21 Бай онзи
Коментиран от #24
18:59 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Баш Майстора
19:10 29.07.2026
24 Айде
До коментар #21 от "Бай онзи":И моралиста се появи!
Колко пъти ще разрешиш да се качваме на жените! Само на Коледа и Великден ли, или веднъж на всеки 29 февруари е достатъчно?!
19:10 29.07.2026
25 Нали е голо парти
19:18 29.07.2026
26 справочник на Ерос
Па там е супер, много фино.
Но няма как да ходят голи,
че има глоби, рев, сополи.
Тогаз не щем у Портофино,
налей връз пъпа скъпо вино.
19:19 29.07.2026
27 Мишел
19:19 29.07.2026
28 КАКТО КАЗВАТ ФРЕНСКИТЕ БЛАГОРОДНИЦИ
19:22 29.07.2026