Съпругата на Кание - Бианка Ченсори го направи отново - появи се чисто гола на парти (СНИМКИ)

Австралийската дизайнерка Бианка Ченсори отново предизвика реакции в социалните мрежи с един от най-разголените си тоалети досега. Съпругът ѝ, американският рапър Кание Уест, известен и като Йе, публикува в Instagram снимка, на която тя позира в почти напълно прозрачно боди, което не скрива абсолютно нищо от голотата ѝ.

На пръв поглед 31-годишната Бианка Ченсори изглежда гола от кръста нагоре. Тя е съчетала оскъдния тоалет с черен чорап над коляното и е застанала в поза, която прикрива интимните части на тялото ѝ.

По-късно Бианка сподели и кадър с австралийската баскетболистка и модел Лиз Кембидж. На снимката дизайнерката е облечена в черно боди с дълбоко деколте и мрежести чорапи. Кание също сподели кадри със съпругата си със същата визия, докато ходят по улицата.

Кадрите изглежда са заснети в Ибиса, където Бианка Ченсори и Кание Уест бяха забелязани в клуба DC-10. Двойката пристигна на испанския остров преди планирания концерт на рапъра на 30 юли 2026 г. на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ в Мадрид.

Бившата архитектурна дизайнерка на компанията Yeezy е известна с прозрачните и силно разголени облекла, които носи на публични места. Това неведнъж е предизвиквало спекулации, че Кание Уест определя начина, по който се облича съпругата му.

Представител на двойката отхвърли тези твърдения през февруари 2025 г. По думите му именно Бианка Ченсори ръководи творческата концепция зад своя публичен образ, макар Кание Уест също да участва във финалните решения.

Най-обсъжданата им поява остава церемонията за наградите „Грами“ през 2025 г. Тогава Ченсори свали черното си палто пред фотографите и остана с почти невидима прозрачна рокля, под която изглеждаше напълно гола.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Оттогава необичайните ѝ модни решения се превърнаха в постоянна част от публичните им изяви и често предизвикват дискусии за границата между модната провокация, артистичната свобода и демонстративната голота.