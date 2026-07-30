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Раниери: Основната ни цел е Италия отново да се влюби в националния отбор

Раниери: Основната ни цел е Италия отново да се влюби в националния отбор

30 Юли, 2026 15:41 380 0

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  • роберто манчини

Новият технически директор на „адзурите“ настоява за промени в развитието на младите футболисти и иска Италия да се върне на Световно първенство

Раниери: Основната ни цел е Италия отново да се влюби в националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новият технически директор на Италия Клаудио Раниери заяви, че най-важната задача пред националния отбор е отново да спечели доверието и любовта на футболните фенове в страната.

След като Италия пропусна трето поредно Световно първенство, Италианската футболна федерация назначи Роберто Манчини за селекционер, а Раниери пое поста на технически директор.

„Това е върхът на моята кариера. Има две основни цели – първата е хората отново да се влюбят във футбола и в националния отбор. Втората е децата, като моя 12-годишен внук, най-после да видят Италия на Световно първенство“, заяви Раниери на първата си пресконференция.

Той смята, че основният проблем на италианския футбол е липсата на достатъчно качествено подготвени играчи, а не тактическите идеи.

„Трябва да развиваме индивидуалните качества – първо докосване, движение, центриране и удар. Прекалено много треньори мислят само за победите при подрастващите. Това е грешният подход“, подчерта Раниери.

Италия ще започне участието си в Лигата на нациите на 25 септември с домакинство на Белгия, след което предстоят двубои срещу Турция и Франция.


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